Nhiều khách hàng TPHCM hào hứng trải nghiệm xe điện VinFast VF 7, VF 8, VF 9

Ngày 25-26/10, sự kiện trải nghiệm và lái thử VF 7, VF 8, VF 9 tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (TPHCM) đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Bộ 3 mẫu xe đứng đầu dải sản phẩm của VinFast được khách lái thử đánh giá cao về ngoại thất, nội thất, công nghệ và trải nghiệm lái vượt trội so.

Khách tham quan Vạn Hạnh Mall đã có cơ hội chiêm ngưỡng và lái thử 3 dòng xe cao cấp VinFast VF 7, VF 8, VF 9 (Ảnh: VinFast).

Anh Đào Chí Vinh, sống tại TPHCM, cho biết đã quan tâm đến xe điện từ lâu, nhưng hôm nay mới có dịp trải nghiệm trực tiếp.

“Tôi đã nhìn thấy xe VinFast xuất hiện nhiều trên đường, cũng đã nghe nhiều người khen xe điện vận hành êm và tiết kiệm nên hôm nay tranh thủ cuối tuần đến trải nghiệm”, anh Vinh nói.

Sau khi hoàn thành bài chạy ngắn, anh Vinh chia sẻ cảm nhận đầu tiên là sự êm ái và mạnh mẽ: “Chạy thử VF 7 thấy rất ổn, động cơ điện khỏe, tăng tốc nhanh và mượt, cảm giác lái chắc chắn”.

Anh Đào Chí Vinh (TPHCM) thích cảm giác lái êm ái, mạnh mẽ của VF 7 (Ảnh: VinFast).

Anh Phan Thanh Tùng, sống tại TPHCM, cũng bày tỏ sự bất ngờ về khả năng vận hành của VinFast VF 8.

“Xe vận hành mượt mà, phản hồi gần như tức thì mỗi khi nhấn ga. Với khả năng tăng tốc 100 km/h trong 5,58 giây, VF 8 thực sự vượt trội so với các mẫu xe cùng phân khúc. Suốt thời gian lái thử, tôi cũng cảm nhận rõ độ đầm chắc khi vận hành cùng khoang cabin yên tĩnh, gần như không có tiếng động cơ”, người này cho hay.

Thiết kế tối giản trong khoang lái VF 8 được nhiều khách hàng đánh giá cao (Ảnh: VinFast).

Anh Tùng còn ấn tượng với cách VinFast thiết kế khoang lái. Theo anh, việc đưa hầu hết tính năng vào màn hình trung tâm giúp tổng thể khoang lái hiện đại và tối giản.

Bên cạnh những người chủ động sắp xếp thời gian tới lái thử xe ở sự kiện, nhiều khách hàng tới trung tâm thương mại mua sắm đã dành sự quan tâm đến dàn xe điện. Anh Trần Anh Khoa, sống tại TPHCM, là một trong những vị khách như thế.

“Tôi thích VF 9 vì kích thước lớn, phù hợp gia đình đông người. Xe nhìn sang trọng, bề thế, và màu sắc cũng đẹp. Tôi đã ngồi thử và thấy xe vận hành đầm chắc, cách âm tốt, cảm giác êm như đang ngồi trong phòng kín”, anh Khoa nhận xét.

VF 9 được nhiều khách hàng ghé thăm Vạn Hạnh Mall chú ý nhờ vẻ ngoài bề thế (Ảnh: VinFast).

Anh Khoa cho rằng với những trang bị, tiện nghi cao cấp trên VF 9, mức giá khởi điểm 1,499 tỷ đồng là hợp lý. “Ai đã xác định mua xe 7 chỗ, muốn trải nghiệm cao cấp thì có thể sẽ hài lòng với VinFast VF 9”, khách hàng này nhận xét.

Ấn tượng với các trang bị an toàn chủ động trên xe điện VinFast, vị này bổ sung: “Tôi đi Xanh SM nhiều và thấy hệ thống cảnh báo của xe hoạt động rất hiệu quả. Cảm biến phát tín hiệu cảnh báo rất đúng lúc và kịp thời khi xung quanh có vật cản. Đi xe điện như vậy cảm giác an tâm, khác hẳn nhiều mẫu xe xăng cùng tầm tiền”.

Sau khi trải nghiệm VF 7, VF 8, VF 9 tại sự kiện, nhiều khách hàng càng thấy bị thuyết phục khi biết các mẫu xe này đang có mức giá sở hữu tối ưu hơn nhờ loạt ưu đãi hấp dẫn từ VinFast.

Hiện tại, khách hàng mua xe được giảm 4% trên giá niêm yết, hỗ trợ lãi suất trả góp tốt hơn thị trường lên tới 3%/năm trong 3 năm đầu. Dòng VF 7 Plus được giảm thêm 50 triệu đồng tiền mặt khi mua bản 1 cầu, trong khi VF 8 và VF 9 được tặng kèm xe máy điện VinFast, có thể quy đổi sang tiền mặt trị giá 20-30 triệu đồng.

Với khách hàng đang sở hữu xe xăng, khi chuyển sang xe điện được hỗ trợ thêm tới 150 triệu đồng. Nếu đăng ký xe tại Hà Nội, TPHCM, chủ xe được tặng thêm tới 70 triệu đồng vào tài khoản VinClub để chi tiêu tại các thương hiệu của Vingroup và đối tác.