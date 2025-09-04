VinFast và Phenikaa-X chung tay phát triển công nghệ tự hành

Công nghệ tự lái cấp độ 4 của Việt Nam nhận diện chính xác cao

Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) đang thu hút lượng khách tham quan kỷ lục lên tới gần 4 triệu người chỉ sau 6 ngày.

Chiếc VF 8 được “trang bị toàn thân” thu hút sự quan tâm của khách tham quan (Ảnh: VinFast).

Trong đó, các thành tựu về khoa học - công nghệ được đông đảo khách tham quan chú ý. Nổi bật là không gian của Vingroup, VinFast với Lạc Hồng 900 LX, bao gồm cả phiên bản chống đạn, dàn ô tô điện thông minh nổi tiếng, robot hình người…

Ngoài ra, một chiếc VF 8 ở khu vực Sân Đông cũng được nhiều du khách quan tâm bởi ngoại hình khác lạ. Chiếc xe được gắn rất nhiều thiết bị công nghệ trên nóc, đầu, đuôi và 2 bên thân xe. Nội thất xe được lắp đặt thêm một màn hình cỡ lớn, bên dưới màn hình trung tâm. Phía cốp xe có thêm nhiều máy móc hiện đại.

15 camera quan sát, 12 cảm biến LiDAR và radar đã được lắp đặt trên chiếc xe này (Ảnh: VinFast).

Đây là chiếc xe đang được thử nghiệm các công nghệ tự hành phát triển bởi Phenikaa-X, một startup Việt Nam. Chia sẻ về chiếc xe độc đáo, anh Phạm Hoàng Sơn, phụ trách dự án tại Phenikaa-X, cho biết: “Chiếc VinFast VF 8 này được lắp đặt 15 camera quan sát, 12 cảm biến LiDAR và radar. Nhờ đó, hệ thống điện tử có thể nhận diện toàn bộ hình ảnh, vật cản 360 độ xung quanh xe trong một bán kính lên tới 250 m với độ chính xác đến hàng cm”.

Theo anh Sơn, chiếc VF 8 màu đỏ này là phần tiếp theo của dự án xe tự hành được anh cùng các cộng sự phát triển. Điểm đặc biệt của dự án này là lần đầu tiên các kỹ sư người Việt tự phát triển và làm chủ được công nghệ lái tự hành cấp độ 4. Ở cấp độ này, xe có thể tự lái hoàn toàn trong rất nhiều tình huống, tài xế không cần can thiệp vào vô lăng, chân ga, chân phanh, điều khiển đèn.

Chiếc xe được tích hợp công nghệ tự lái cấp độ 4 - cấp độ mà không nhiều hãng xe trên thế giới đạt được (Ảnh: VinFast).

Anh Sơn cho biết các kỹ sư đã cung cấp cho xe một bản đồ số với đầy đủ thông tin kèm các quy định về luật giao thông hiện hành. Từ đó, dưới sự giám sát cẩn thận và liên tục của các kỹ sư, chiếc xe được thử nghiệm trên điều kiện giao thông thực tế.

Với những dữ liệu đã tiếp nhận cùng với dữ liệu thu thập điều kiện giao thông thực tế, chiếc xe có thể tự kiểm soát tốc độ, dừng đỗ, bật đèn, đánh lái… mà vẫn đảm bảo an toàn cũng như tuân thủ Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ.

Doanh nghiệp Việt chung tay đưa công nghệ Việt tiến xa hơn

Đại diện Phenikaa-X cũng chia sẻ trước đó, đội ngũ của anh đã thử nghiệm công nghệ trên một chiếc xe thương hiệu Hàn Quốc, nhưng đã chuyển sang VinFast VF 8 từ cuối năm 2024. Lý do là bởi nhóm nhận được sự hỗ trợ đặc biệt của VinFast để có nền tảng nghiên cứu tốt hơn rất nhiều.

Cụ thể, hãng xe Việt đã cung cấp cho Phenikaa-X chiếc VF 8 mới, đồng thời hỗ trợ việc tích hợp hệ thống tự hành của Phenikaa-X lên xe, đảm bảo sự tương thích, tạo nền tảng cho các kỹ sư tiếp tục phát triển công nghệ trên xe thực tế.

“Đây là sự ủng hộ rất thiết thực và đóng vai trò quan trọng đối với dự án. Nhờ VinFast, chúng tôi có được thông tin đầy đủ về phần mềm, cấu tạo, các chi tiết kỹ thuật của xe. Từ đó, nhóm phát triển có thể kiểm soát toàn bộ hệ thống điện tử, điều khiển và vận hành, giúp việc nghiên cứu thuận lợi và sát với thực tiễn hơn”, anh Sơn chia sẻ.

Các thử nghiệm đang được thực hiện tại Ocean City (Ảnh: VinFast).

Hiện nay, cũng nhờ sự hỗ trợ của Vingroup, các thử nghiệm đang được thực hiện trong điều kiện giao thông thực tế tại Ocean City.

Nói về chiếc xe được trưng bày tại triển lãm, anh Sơn cho biết trên thực tế, nếu chỉ để đi tự hành, chiếc xe chỉ cần 5 cảm biến LiDAR cùng 7 camera quan sát. Tuy nhiên, chiếc xe được lắp đặt nhiều hơn thế để có thể tiến hành thu thập nhiều dữ liệu trên đường. Đây là bước đệm để dự án tiến đến giai đoạn tiếp theo, phát triển xe tự hành dựa trên trí tuệ nhân tạo AI trong tương lai.

Theo chia sẻ của anh Lê Anh Sơn, thị trường xe tự hành toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng từ 1.500 tỷ USD năm 2022 lên tới 13.600 tỷ USD vào năm 2030, là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược mà các cường quốc như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc đều đang tập trung. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng đòi hỏi nguồn lực đầu tư khổng lồ về thời gian, cơ sở vật chất, nhân lực và tài chính.

Bởi vậy, anh đánh giá sự hợp tác giữa những nhà sản xuất lớn như VinFast với các doanh nghiệp công nghệ sáng tạo như Phenikaa-X có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. “Chúng tôi tin rằng, với vai trò dẫn dắt và hệ sinh thái về phương tiện, VinFast không chỉ là đối tác công nghiệp mà còn là bệ phóng để các công nghệ ‘make in Vietnam’ - trong đó có công nghệ tự hành Phenikaa-X đang phát triển - vươn ra thế giới”, anh Sơn khẳng định.

Có mặt tại triển lãm này, ông Nguyễn Hoàng Long, đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ ở Hà Nội, cũng bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự hợp tác giữa một doanh nghiệp đầu chuỗi cung ứng như VinFast và một công ty công nghệ tiềm năng để cùng phát triển.

“VinFast đã chứng minh được năng lực qua dải sản phẩm ô tô điện thông minh bán chạy hàng đầu thị trường. VinFast đã cho thấy vai trò dẫn dắt và tạo động lực của mình trong ngành. Việc họ chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp startup sẽ tạo điều kiện cho sản phẩm công nghệ - công nghiệp Việt tiến nhanh, tiến xa hơn nữa”, ông Long nhận định.