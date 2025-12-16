Vật liệu pin đồng loạt tăng giá tới 15%: Áp lực mới cho giá xe điện 2026

Thị trường năng lượng mới đang chứng kiến đợt biến động mạnh ở thượng nguồn chuỗi cung ứng. Việc chi phí nguyên liệu thô tăng phi mã cộng hưởng với nhu cầu toàn cầu bùng nổ đã buộc các nhà sản xuất vật liệu pin phải điều chỉnh giá để bảo toàn lợi nhuận.

Nhà cung ứng của BYD và CATL tăng giá

“Phát súng” đến từ Hunan Yuneng New Energy, "ông lớn" trong lĩnh vực vật liệu cực dương (cathode) pin lithium-ion, đối tác chiến lược của CATL và BYD. Hãng này cho biết từ đầu 2026, phí gia công cho toàn bộ dải sản phẩm Lithium sắt phosphate (LFP) sẽ tăng 3.000 nhân dân tệ/tấn (khoảng 11,2 triệu đồng).

Đáng chú ý, Hunan Yuneng còn để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục tái đàm phán giá nếu thị trường nguyên liệu thô có biến động lớn hơn.

Nhà máy sản xuất pin của CATL tại Giang Tô, Trung Quốc (Ảnh: CATL).

Cùng thời điểm, Dejia Energy, một nhà sản xuất pin lithium khác, ngay lập tức áp dụng chính sách quyết liệt hơn. Theo đó từ 16/12, giá bán các sản phẩm pin của hãng này tăng trực tiếp 15% so với giá niêm yết hiện hành, với lý do chi phí nguyên liệu đầu vào đã vượt quá khả năng chịu đựng.

Áp lực từ "cơn bão" giá nguyên liệu thô

Lý do các nhà cung ứng trên phải tăng giá đến từ việc chi phí tăng vọt của các nguyên liệu cốt lõi làm pin. Các thành phần hóa học trong khâu sản xuất đã tăng giá “chóng mặt”.

Pin thường chiếm khoảng 20-40% giá xe điện (Ảnh: Kpa).

Cụ thể, Lithium Hexafluorophosphate (thành phần chính trong dung dịch điện phân), ghi nhận mức tăng từ 55.000 nhân dân tệ/tấn lên 120.000 nhân dân tệ/tấn chỉ trong hai tháng, tương đương mức tăng 118%.

Lithium Cobalt Oxide (vật liệu cực dương): nhảy vọt từ 140.000 nhân dân tệ/tấn hồi đầu năm lên 350.000 nhân dân tệ/tấn vào tháng 11, tăng hơn 150%. Lithium Carbonate cấp pin đã vượt ngưỡng 94.000 nhân dân tệ/tấn (khoảng 351 triệu đồng), tăng 16% chỉ riêng trong tháng 11.

Các chuyên gia tính toán, cứ mỗi 10.000 nhân dân tệ tăng thêm trong giá Lithium Carbonate, chi phí sản xuất vật liệu cực dương LFP sẽ đội lên khoảng 2.300-2.500 nhân dân tệ/tấn.

Bài toán áp lực giá cho các hãng xe điện

Hiện tại, pin LFP chiếm tới 81,5% công suất lắp đặt trên thị trường pin năng lượng tại Trung Quốc. Đây là loại pin phổ biến trên các dòng xe điện giá rẻ và tầm trung nhờ chi phí hợp lý. Việc vật liệu LFP tăng giá sẽ tác động trực tiếp vào phân khúc xe vốn “nhạy cảm” nhất về giá này.

Giá xe điện năm 2026 có thể tăng do áp lực từ việc tăng giá pin (Ảnh: Reuters).

Tình trạng khan hiếm cục bộ và đà tăng giá khiến các lãnh đạo hãng xe phải đích thân vào cuộc. Ông He Xiaopeng, Chủ tịch Xpeng Motors, thậm chí còn công khai tuyên bố rằng đã "đi uống rượu với tất cả các ông chủ hãng pin" nhằm đảm bảo nguồn cung không bị đứt gãy cho dây chuyền sản xuất.

Với độ trễ của chuỗi cung ứng, tác động của đợt tăng giá vật liệu cuối năm 2025 nhiều khả năng sẽ phản ánh vào giá thành xe thương mại trong 2026. Nếu không thể tối ưu hóa các chi phí khác, người tiêu dùng có thể sẽ phải đối mặt với một mặt bằng giá xe điện mới đắt đỏ hơn trong năm tới.