Gia đình đi phượt 3 tuần bằng nhà di động: "Mới đầu rất sợ"

Phạm Xuân Thành, sống tại Lâm Đồng, vừa cùng gia đình thực hiện chuyến đi chơi từ Lâm Đồng đến Quảng Ninh kéo dài 3 tuần. Anh bắt đầu khởi hành từ Lâm Đồng hôm 15/3, đi đến Khánh Hòa, Phú Yên (cũ), Bình Định (cũ), Đà Nẵng, TP Huế, Nghệ An, Quảng Ninh, Hà Nội, rồi trở về Lâm Đồng hôm 7/4. Hành trình dài hơn 1.300km.

Phạm Xuân Thành cùng vợ con trong chuyến đi kéo dài 3 tuần trên chiếc bán tải gắn Truck Camper (Ảnh: Người Lớn Thong Dong).

Chuyến đi này đặc biệt với Xuân Thành, bởi đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm Truck Camper mượn từ một người bạn ở TPHCM. Truck Camper là một loại "nhà di động", được thiết kế vừa vặn với thùng chở hàng của xe bán tải, sở hữu những tiện nghi cơ bản như giường ngủ, bếp, bồn rửa, bàn ăn, nhà vệ sinh...

"Mình thích Truck Camper từ lâu rồi, nên khi có cơ hội trải nghiệm, mình tạm gác lại tất cả công việc để lên đường", Xuân Thành chia sẻ.

Chơi Truck Camper cần có sự chuẩn bị

Trong chuyến đi lần này, Xuân Thành ưu tiên cung đường biển để tránh đèo dốc, do chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe bán tải chở theo Truck Camper.

Xuân Thành mất 20km đầu tiên để làm quen với việc điều khiển một chiếc xe bán tải chở "full" tải (Ảnh: Người Lớn Thong Dong).

"Lúc đi lấy Truck Camper từ TPHCM về Đà Lạt (Lâm Đồng), mình cảm thấy hơi sợ ở 20km đầu tiên. Mình đang quen chạy xe bán tải không chở hàng, lái rất dễ, còn giờ phải chở "full" tải phía sau sẽ vất vả hơn. Truck Camper nặng khoảng 700-800kg và không được bắt vít cố định vào xe, nên khi phanh sẽ cảm thấy nó dồn về phía trước, hay đi vào đường dằn xóc sẽ thấy xe dập dìu lên xuống rõ rệt", Thành nói.

"Thậm chí, mình còn thoáng nghĩ không biết có nên thực hiện chuyến đi không, hay chỉ đi chơi loanh quanh thôi. Sau 20km đầu tiên, mình thấy ổn hơn. Nhưng đến đèo Đại Ninh lại tiếp tục bị thử thách. Vì là đường đèo và nhiều đoạn chưa làm xong, nên xe hay bị nghiêng, bị vặn xoắn, hoặc bị ì khi đạp ga lên dốc. Cảm giác rất sợ. Qua được con đèo đó, về tới Đà Lạt, việc điều khiển chiếc xe trở nên thuận lợi hơn".

Nhìn chung, chở theo Truck Camper phải điều chỉnh lại thói quen lái xe. Ví dụ như trên cao tốc, Thành không chạy hết tốc độ cho phép, luôn duy trì tốc độ thấp hơn một chút để tránh tình huống phanh gấp. Vì theo Thành, xe có quãng đường phanh dài hơn khoảng 30% khi chở một khối hàng nặng như Truck Camper phía sau.

Bên trong chiếc Truck Camper (Ảnh: Người Lớn Thong Dong).

Theo góc nhìn của anh, nếu muốn chơi Truck Camper, hãy thử trải nghiệm trước rồi mới đưa ra quyết định mua. Trong trường hợp chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe, hoặc nhu cầu du lịch không đủ lớn, Truck Camper không phải một lựa chọn tốt.

Hơn nữa, mua Truck Camper về không đơn giản là gắn lên xe là xong, mà kéo theo nhiều thứ khác. Trước hết, chủ xe cần gắn thêm bầu hơi để hỗ trợ treo nhíp lá phía sau. Chi phí khoảng 25-30 triệu đồng, bao gồm cả bơm điện. Nếu không gia cố, hệ thống treo sẽ xuống cấp nhanh do chở "full" tải trong thời gian dài.

Ngoài ra, chủ xe cũng cần cân nhắc lắp thêm nguyên bộ thanh cân bằng để cải thiện cảm giác lái, giảm tình trạng vặn xoắn. Tổng chi phí có thể ở mức vài chục triệu đồng.

Dừng nghỉ ở bất cứ đâu

Bù lại, Truck Camper có thể mang lại những trải nghiệm du lịch rất khác. Xuân Thành kể: "Gia đình mình thích biển Lộ Diêu ở Bình Định (cũ). Nhiều lần đã đi qua địa điểm này, và từng dừng lại hỏi nhưng ở đây không có dịch vụ lưu trú. Cuối cùng, chỉ có nhà di động là lựa chọn hợp lý nhất. Nó cho phép mình dừng lại nghỉ bất cứ lúc nào, bất cứ đâu mình muốn".

Gia đình Xuân Thành dừng nghỉ ở biển Lộ Diêu (Ảnh: Người Lớn Thong Dong).

"Tối hôm đó gần như không có ai xung quanh, chỉ có tiếng sóng biển, tạo ra âm thanh "white noise" rất dễ ngủ. Sáng hôm sau, ngay bên dưới có một chợ cá nhỏ, ghe tàu từ biển về, gia đình mình ra mua mực, cua, tôm tươi, sau đó dựng bàn ghế bên biển và có một bữa sáng chất lượng", anh nói.

Truck Camper mà Xuân Thành dùng còn có một ưu điểm, đó là đúc nguyên khối, vách cứng. Dù có kinh nghiệm cắm trại lâu năm, nhưng Thành vẫn luôn thường trực sự bất an mỗi khi cắm trại ở những khu vực không thuộc "camp site" (bãi chuyên để cắm trại, thường có bảo vệ).

"Lều hoặc nhà di động có buồng ngủ bằng vải sẽ tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu rạch lều, thậm chí có kẻ gian thổi thuốc mê vào trong lều để ăn trộm đồ đạc. Còn với Truck Camper nguyên khối như thế này, rạch thì không rạch được, hay có thổi thuốc mê thì họ cũng không thể vào bên trong", Xuân Thành nói.

Anh nói thêm: "Cũng có người nghĩ rằng, mua Truck Camper là để tiết kiệm tiền nhà nghỉ, khách sạn. Thật ra không phải vậy. Một chiếc Truck Camper đã có giá vài trăm triệu đồng trở lên. Người mua nhà di động thực chất là họ mua trải nghiệm du lịch tự do hơn, tận hưởng hành trình hơn".

Bởi một lẽ đương nhiên, nhà di động không thể thoải mái như nhà nghỉ, khách sạn. Truck Camper chỉ rộng vài mét vuông, đáp ứng những nhu cầu cơ bản như ăn, ngủ, nghỉ, tắm rửa. Trong chuyến hành trình vừa rồi, ở một vài địa điểm, Xuân Thành vẫn để vợ con nghỉ ngơi ở khách sạn vì nhà có con nhỏ, gia đình 3 người khó thoải mái trong một không gian như vậy.

Sau chuyến đi 3 tuần, Thành cho rằng, nếu chọn nhà di động, Truck Camper phù hợp với những chuyến đi dài 1-2 tháng. Còn những chuyến đi dài hơn, một "ngôi nhà di động" được thiết kế trên nền tảng một chiếc xe khách, xe 16 chỗ sẽ là lựa chọn hợp lý. Bởi những chiếc xe này có bề ngang và chiều dài lớn nên việc sinh hoạt trên đó cũng tiện lợi hơn.