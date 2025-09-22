Từ bỏ xe điện Tesla, nhiều người dùng Mỹ quay về với... ô tô máy dầu

Cách đây không lâu, các hãng xe truyền thống còn chật vật để theo kịp Tesla, khi nhiều người mua rời bỏ xe xăng để đến với xe điện của thương hiệu Mỹ này. Giờ đây, tình thế có vẻ đang đảo chiều.

Dữ liệu thống kê mới cho thấy mức độ trung thành với thương hiệu Tesla đã giảm rõ rệt, với ngày càng nhiều chủ xe không chỉ chuyển sang các hãng đối thủ; thậm chí một số trường hợp còn bỏ xe thuần điện để chuyển sang các mẫu SUV và xe bán tải động cơ diesel của Chevrolet và Ford.

Lòng trung thành với thương hiệu Tesla đã sụt giảm đáng kể trong năm qua (Ảnh: Tesla).

Một nghiên cứu mới từ S&P Global cho thấy trong quý II, mức độ trung thành của người dùng đối với thương hiệu Tesla tại Mỹ giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoài, xuống còn 58,1%. Con số này khiến Tesla đứng sau Ford (59,6%), nhưng vẫn nhỉnh hơn Chevrolet (58%), Toyota (57,3%), Honda (54,9%) và Mercedes-Benz (54,2%).

Dải sản phẩm lỗi thời và vấn đề hình ảnh

Theo S&P Global, mức độ trung thành với Tesla bắt đầu giảm từ đầu năm nay, một phần do dải sản phẩm đã lỗi thời và sự phụ thuộc vào chỉ hai mẫu bán chạy nhất là Model 3 và Model Y. Cả hai đã có nâng cấp, nhưng nền tảng lại xuất phát từ nhiều năm trước.

Khi không có sản phẩm mới, người mua ngày càng bị thu hút bởi các hãng đối thủ có nhiều lựa chọn hơn. Thêm vào đó, quan điểm chính trị của CEO Elon Musk tiếp tục khiến nhiều khách hàng quay lưng.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng sự sụt giảm trung thành đối với Tesla không đơn thuần là sự từ chối xe điện, mà phản ánh việc người mua chuyển sang các thương hiệu có danh mục sản phẩm đa dạng hơn, nhiều trang bị hơn. BMW, Mercedes-Benz và Toyota nằm trong nhóm hưởng lợi nhiều nhất khi người mua sedan và SUV của Tesla rời đi, cho thấy hạn chế về chủng loại của hãng.

Chuyển sang các loại nhiên liệu khác

Trong số những người rời bỏ Tesla, 68,9% chọn một chiếc xe điện khác trong nửa đầu năm nay, giảm từ mức đỉnh hơn 70% vào năm 2023. 31,1% còn lại chuyển sang ô tô sử dụng loại nhiên liệu khác; trong đó 28,2% chọn xe hybrid và bất ngờ là 2,9% chọn xe động cơ diesel, một lựa chọn khá lạ với những người đã từng dùng xe điện.

Một số phát hiện thú vị khác là khi chuyển sang Chevrolet, 55% người từng sở hữu xe Tesla quay lại với xe xăng, 37% chọn xe điện khác, và gần 8% chuyển sang xe động cơ diesel, theo Autonews. Báo cáo không giải thích nhóm cuối cùng này, nhưng khó mà không nghĩ đến những chủ Cybertruck bất mãn chuyển sang dùng xe Chevrolet Silverado chạy dầu.

Lợi thế của Tesla so với Ford cũng đã thu hẹp, với tỷ lệ “chinh phục khách hàng” giảm từ 2,4-1 năm ngoái xuống còn 1,9-1. Trong nhóm khách hàng chuyển sang Ford, một nửa mua xe xăng, 29% tiếp tục chọn mua xe điện, 13% chọn xe hybrid và 5% quyết định chuyển sang dùng xe máy dầu.

Với những khách chuyển sang thương hiệu BMW, tình hình cũng không khả quan hơn: 47% chọn xe xăng, 42% chọn xe điện và 11% chọn xe hybrid.

Người mua xe điện quay lại đang giảm dần

Nhìn chung, mức độ trung thành với xe thuần điện giảm xuống còn 58,7%, từ mức gần 68% cách đây hai năm, cho thấy sự chững lại trong xu hướng mua xe điện thêm lần nữa.

Xe động cơ đốt trong truyền thống vẫn có mức trung thành cao nhất - khoảng 84%, dù tỷ lệ đang giảm dần.

Xe hybrid đang tăng trưởng nhưng vẫn thua xa cả xe động cơ đốt trong và xe thuần điện.

Ngược lại, sự trung thành lại đang tăng trong nhóm khách hàng của các thương hiệu xe điện khác ngoài Tesla. Mức độ trung thành theo loại nhiên liệu với xe điện ngoài Tesla đã tăng lên 46,4%, từ khoảng 45% của năm 2020, cho thấy những người mua ngoài hệ sinh thái Tesla trung thành hơn với xe điện. Mức độ trung thành theo thương hiệu xe điện nói chung cũng tăng lên 43,5%, so với mức khoảng 40% trong năm 2021, nhờ sự ra mắt của loạt xe hấp dẫn hơn, cạnh tranh hơn.

Dù ngày càng nhiều khách hàng quay lưng, Tesla vẫn thu hút một lượng khách hàng mới đáng kể. Trong quý II, hãng giành được khoảng gấp đôi số khách rời Chevrolet so với số khách Chevrolet lôi kéo được từ Tesla. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm mạnh từ 4-1 cách đây một năm.

Khoảng cách còn rõ ràng hơn khi so với BMW. Tỷ lệ chinh phục khách hàng của Tesla trước đây so với BMW khoảng 9-1, nay chỉ còn 1,5-1, do BMW đã tung ra danh mục xe điện đa dạng hơn.

Một chi tiết quan trọng: giá cả không phải là yếu tố quyết định. Dữ liệu cho thấy hầu hết các hộ gia đình rời bỏ Tesla đều mua xe trong tầm giá 60.000-75.000 USD, cho thấy xu hướng này liên quan đến sở thích và sự đa dạng sản phẩm nhiều hơn là tiết kiệm chi phí.