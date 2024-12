92% chủ xe điện không muốn quay về với ô tô động cơ đốt trong truyền thống

Tỷ lệ chuyển sang dùng xe điện đôi khi biến động mạnh. Điều không thay đổi nhiều là sự trung thành của người đã sở hữu xe điện. Theo một khảo sát mới đây, 92% số người trả lời cho biết họ sẽ không bao giờ quay lại với xe chỉ sử dụng động cơ đốt trong.

Xe điện ngày càng rút ngắn khoảng cách với xe động cơ đốt trong truyền thống cả về giá và độ tiện dụng (Ảnh minh họa: Hyundai).

Trên thực tế, trong số các tùy chọn được đưa ra, chỉ có 1% người tham gia khảo sát cho biết họ chắc chắn sẽ quay lại với xe chỉ chạy bằng động cơ đốt trong. Trong số 7% còn lại, có 4% cho biết sẽ chọn xe hybrid cắm sạc (PHEV) và số còn lại không chắc chắn.

Đáng chú ý, cuộc khảo sát này do Liên minh xe điện toàn cầu (GEVA), thông qua hãng tin Bloomberg, thực hiện, nên không ít ý kiến nghi ngờ tính khách quan.

Tổ chức này cho biết, họ tin rằng phương tiện di chuyển không phát thải là cần thiết để chống lại biến đổi khí hậu, và mục tiêu của họ là một hành tinh mà mọi phương tiện giao thông đều bền vững, sạch và chạy bằng điện.

Tuy nhiên, bản thân cuộc khảo sát có vẻ khá minh bạch. Nó bao gồm phản hồi từ hơn 23.000 người dùng xe điện tại 18 nước, bao gồm Mỹ, Canada, Áo, Brazil, Pháp và Ấn Độ. Trên hết, khảo sát này cân nhắc kết quả dựa trên thị phần của từng quốc gia trong tổng số xe điện trên toàn cầu.

Điều đó có nghĩa là kết quả từ Mỹ được cân nhắc cao hơn so với kết quả tại Thụy Điển. Việc này rất quan trọng, vì ở một số quốc gia nhỏ hơn, như Thụy Điển, tỷ lệ chuyển đổi sang dùng xe điện rất cao.

Bằng cách tính trọng số kết quả, chúng ta có được bức tranh chính xác hơn. Theo hầu hết những người được hỏi, xe điện là thứ duy nhất họ sẽ hỏi mua từ thời điểm này trở đi và lý do không chỉ vì trách nhiệm với môi trường. Thay vào đó, gần một nửa số người được hỏi (45%) nêu lý do chi phí vận hành xe điện thấp khi so sánh với xe chạy bằng xăng hoặc diesel.

Thân thiện môi trường là lý do lớn thứ hai (40%), tiếp theo là giúp bảo vệ môi trường địa phương (32%), khả năng lái chắc chắn (21%) và chi phí bảo dưỡng thấp hơn (18%). Tóm lại, ô tô điện có chi phí sở hữu rẻ hơn, lái tốt hơn và chi phí năng lượng không cao như xe động cơ đốt trong (miễn là trạm sạc luôn hoạt động).

Điểm hạn chế của ô tô điện chính là cơ sở hạ tầng sạc, hay cụ thể hơn là thiếu cơ sở hạ tầng sạc. Nghiên cứu cho thấy điều bất tiện nhất khi sử dụng xe điện là việc thiếu trụ sạc nhanh. Điều này giải thích tại sao Tesla, với mạng lưới sạc siêu nhanh Supercharge, vẫn đang thống lĩnh thị trường xe điện.

Khảo sát cho biết: "Khi được hỏi về những nhược điểm của việc dùng xe điện, kết quả cho thấy vấn đề lớn nhất là tính sẵn có của bộ sạc nhanh, đặc tính cần nhiều thời gian để sạc và việc các trạm sạc thường xuyên không hoạt động".