Mất tận 2 năm để hãng xe điện Mỹ này bổ sung… cần xi-nhan

Tesla vừa công bố thay đổi quan trọng đối với Model 3 Highland tại thị trường Trung Quốc, áp dụng cho toàn bộ xe được xuất xưởng trong tương lai. Cụ thể, mọi phiên bản của mẫu sedan chạy điện cỡ trung sẽ được bổ sung… cần xi-nhan.

Quyết định được đưa ra sau gần 2 năm Model 3 Highland (hay Model 3 facelift) có mặt trên thị trường. Khi ấy, hãng không chỉ loại bỏ cần gạt chuyển số điện tử, mà còn thay thế cần xi-nhan kiêm điều khiển gạt nước bằng các nút cảm ứng trên vô-lăng.

Cách làm này làm khoang lái thêm tối giản, nhưng lại thu về hàng loạt phản hồi tiêu cực từ giới chuyên môn lẫn người dùng do kém tiện dụng và các lo ngại về an toàn trong quá trình thao tác.

Trên Model Y Juniper (Model Y facelift) ra mắt vào đầu năm nay, Tesla “sửa sai” bằng cách giữ lại chi tiết cơ bản này, song người lái vẫn phải sang số trên màn hình cảm ứng (Ảnh: C&D).

Đối với các chủ xe Model 3 Highland hiện tại, Tesla sẽ cung cấp phụ kiện mang tên "Model 3 Steering Wheel Turn Signal Lever Modification" (tạm dịch: Gói nâng cấp cần xi-nhan sau vô-lăng cho Model 3) thông qua các nền tảng trực tuyến từ giữa tháng 9/2025.

Tuy nhiên, khách hàng phải chi 2.499 nhân dân tệ (tương đương 8,79 triệu đồng) và mang phương tiện đến trung tâm dịch vụ Tesla chính hãng để lắp đặt chi tiết này.

Gói nâng cấp còn bao gồm vô-lăng mới không còn nút xi-nhan. Nhà sản xuất sẽ tái chế các linh kiện cũ nhằm bù đắp chi phí.

Trước Tesla, một số đơn vị phụ kiện bên thứ ba đã bán bộ nâng cấp cần xi-nhan với mức giá tương đương đồ chính hãng.

Cần xi-nhan gần như y hệt loại được sử dụng trên Model Y facelift, với kiểu dáng thanh mảnh và đơn giản hơn bản trước cập nhật giữa vòng đời (Ảnh: Tesla).

Một điều cần lưu ý là gói nâng cấp chỉ tương thích với xe Model 3 Highland rời dây chuyền lắp ráp từ ngày 8/2/2025 trở đi. Các xe ra đời trước thời điểm nêu trên sẽ được giải quyết sau.

Do Model 3 là sản phẩm bán chạy thứ nhì của Tesla trên phạm vi toàn cầu, nên nhiều khả năng thương hiệu xe điện hàng đầu Hoa Kỳ sẽ sớm triển khai thay đổi nêu trên ở nhiều thị trường khác như châu Âu và Bắc Mỹ. Chưa rõ Model S, Model X và xe bán tải Cybertruck có trong diện điều chỉnh hay không.

Model 3 Highland và Model Y Juniper được chế tạo tại nhà máy Gigafactory Thượng Hải, phục vụ thị trường nội địa lẫn nước ngoài (Ảnh: Tesla).

Tại Trung Quốc, Tesla vừa trình làng Model 3 phiên bản Long Range RWD hồi đầu tháng 8, gây chú ý với tầm hoạt động sau mỗi lần sạc đầy lên đến 830km (chuẩn CLTC) - “khủng” nhất dải sản phẩm hiện hữu.

Kết thúc 7 tháng đầu năm 2025, đã có 101.770 chiếc Model 3 đến tay khách hàng ở đất nước tỷ dân, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh số trong tháng 7 bất ngờ giảm 40,8% so với tháng trước, xuống 9.851 xe và kém xa mức 24.410 xe của đối thủ Xiaomi SU7.

Thương hiệu đang chịu áp lực không hề nhỏ từ sản phẩm có cấu hình ngang ngửa với giá bán rẻ hơn của các đối thủ Trung Quốc như Xiaomi, XPeng, Nio, Li Auto...

Cuối tháng 7, Tesla thông báo số lượng Model 3 bán ra đã vượt mốc 3 triệu chiếc, tức cứ mỗi 1,5 phút có một xe tìm thấy chủ nhân.