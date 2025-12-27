Trung Quốc là nước đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn tiêu thụ năng lượng xe điện

Trang IT Home dẫn tin từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết nước này sẽ chính thức triển khai tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc mới về mức tiêu thụ năng lượng đối với ô tô thuần điện, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Đây là tiêu chuẩn bắt buộc đầu tiên trên thế giới về mức tiêu thụ năng lượng của xe điện, thay thế cho khung tiêu chuẩn mang tính khuyến nghị trước đây. Bộ tiêu chuẩn mới có hiệu lực pháp lý trực tiếp đối với các mẫu xe mới sản xuất.

Cơ quan quản lý Trung Quốc đã công bố thời điểm áp dụng trên toàn quốc đối với các giới hạn hiệu suất năng lượng dành cho xe điện (Ảnh: Douyin).

Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là “Giới hạn mức tiêu thụ năng lượng của xe điện - Phần 1: Ô tô con”, quy định các ngưỡng tiêu thụ điện bắt buộc, được phân loại theo khối lượng không tải và đặc tính kỹ thuật của xe.

Theo cơ quan quản lý, các giới hạn này được xây dựng dựa trên việc đánh giá mức tiêu thụ năng lượng hiện tại của ô tô con thuần điện, tiềm năng ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, các yếu tố kiểm soát chi phí cũng như đặc điểm vận hành của các nhóm xe đặc thù.

So với phiên bản khuyến nghị trước đây, tiêu chuẩn bắt buộc mới siết chặt yêu cầu về mức tiêu thụ năng lượng khoảng 11%. Bộ tiêu chuẩn cũng bao gồm các chỉ số phân hóa, phản ánh sự khác biệt về kịch bản sử dụng xe và giải pháp kỹ thuật, qua đó tạo điều kiện cho nhiều hướng phát triển sản phẩm khác nhau, đồng thời định hướng nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ nâng cao hiệu suất trong tương lai.

Khi bộ tiêu chuẩn này chính thức có hiệu lực, các nhà sản xuất sẽ buộc phải nâng cấp kỹ thuật đối với các mẫu xe mới sản xuất để đáp ứng yêu cầu. Đối với ô tô con thuần điện có khối lượng không tải khoảng 2 tấn, mức tiêu thụ điện tối đa được phép là 15,1kWh/100km.

Cơ quan chức năng cho biết, sau khi được cải tiến kỹ thuật, các mẫu xe sử dụng cùng dung lượng pin dự kiến sẽ tăng trung bình khoảng 7% quãng đường di chuyển, nhờ mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Quy định này chỉ áp dụng cho ô tô con thuần điện, không bao gồm xe hybrid sạc ngoài (PHEV) hay xe điện mở rộng phạm vi (EREV). Những cải thiện về hiệu suất tiêu thụ năng lượng được nêu trong tài liệu chính thức chủ yếu đến từ việc tối ưu hóa ở cấp độ hệ thống, chứ không phải từ việc tăng dung lượng pin.

Bên cạnh đó, các chính sách bổ sung sẽ liên kết trực tiếp tiêu chuẩn tiêu thụ năng lượng mới với các ưu đãi tài chính. Các cơ quan chức năng Trung Quốc, bao gồm Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, đã ban hành các yêu cầu kỹ thuật cập nhật để xe năng lượng mới (NEV) đủ điều kiện được miễn thuế mua xe trong giai đoạn 2026-2027.

Theo đó, ô tô con thuần điện phải đáp ứng tiêu chuẩn tiêu thụ năng lượng bắt buộc mới để có thể tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế. Như vậy, chính sách tài khóa sẽ đồng bộ với mục tiêu nâng cao hiệu suất năng lượng.

Những mẫu ô tô đã có tên trong danh mục được miễn thuế mua xe trước thời điểm cuối năm 2025 và đáp ứng yêu cầu mới sẽ được chuyển sang danh mục năm 2026, trong khi các mẫu không đạt chuẩn có thể bị loại bỏ.

Gói chính sách này cũng nâng ngưỡng yêu cầu kỹ thuật đối với xe PHEV và EREV, bao gồm yêu cầu cao hơn về quãng đường chạy thuần điện tối thiểu để đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

Vào tháng 7 năm nay, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng Tổng cục Quản lý Giám sát thị trường Trung Quốc đã nhấn mạnh việc đẩy nhanh ban hành các tiêu chuẩn về tiêu thụ năng lượng và tái chế pin tại một hội thảo về ngành xe năng lượng mới. Theo đó, tiêu chuẩn tiêu thụ năng lượng bắt buộc sẽ chính thức có hiệu lực trên toàn quốc từ ngày 1/1/2026.

Đối với các hãng xe lớn của Trung Quốc như BYD hay Geely, quy định mới chính thức hóa những ngưỡng hiệu suất mà nhiều mẫu xe thuần điện thế hệ mới của họ hiện nay đã đáp ứng. Các mẫu đạt chuẩn có thể tiếp tục sản xuất với thay đổi ở mức tối thiểu, trong khi những mẫu không đạt sẽ phải nâng cấp kỹ thuật hoặc bị dừng sản xuất và mất quyền hưởng ưu đãi thuế mua xe.

Tiêu chuẩn này chủ yếu tác động tới nhóm xe nặng khoảng 2 tấn và các mẫu xe khác nặng hơn, buộc các hãng phải ưu tiên cải thiện hiệu suất năng lượng trên toàn bộ nền tảng khung gầm và phiên bản, để duy trì khả năng cạnh tranh trong khuôn khổ pháp lý và tài khóa mới.