Toyota tham vọng sớm định nghĩa lại cuộc chơi xe điện với pin thể rắn

Không đặt cược hoàn toàn vào xe thuần điện, tuy nhiên nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới liên tục đầu tư mạnh vào phát triển pin thể rắn. Sự quyết tâm của Toyota thể hiện ở kế hoạch trình làng loạt xe BEV sử dụng loại pin này trong giai đoạn 2027-2028.

Theo nhiều nhà sản xuất, pin thể rắn - bao gồm cực dương, cực âm và chất điện phân rắn - là công nghệ pin thế hệ mới, ưu việt so với pin lithium-ion hiện hành. Pin này giúp dài tầm hoạt động sau mỗi lần sạc, tăng công suất đầu ra, rút ngắn thời gian sạc, cải thiện tuổi thọ…

Ngoài ra, pin thể rắn có kết cấu nhỏ gọn hơn, giúp tối ưu không gian nội thất và giảm cân nặng của phương tiện.

Toyota đặt niềm tin lớn vào pin thể rắn, xem đây là “tương lai” của xe điện (Ảnh: Toyota).

Chặng đường thương mại hóa pin thể rắn của Toyota vừa ghi nhận một bước tiến đáng kể. Toyota Motor Corporation và công ty khai khoáng Nhật Bản Sumitomo Metal Mining đã ký thỏa thuận đẩy nhanh việc đưa các vật liệu cực dương (cathode materials) cho pin thể rắn vào chế tạo hàng loạt.

Hai đơn vị đã bắt tay với nhau từ năm 2021, tập trung hóa giải vấn đề như độ hao mòn vật liệu sau nhiều chu kỳ sạc - xả. Với hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp vật liệu cực dương cho xe điện, Sumitomo đã tìm ra giải pháp tổng hợp bột, cùng Toyota tạo ra một “vật liệu cực dương có độ bền cao” cho pin thể rắn.

Liên doanh này cho biết họ sẽ tiếp tục nâng cao hiệu năng, chất lượng và độ an toàn của vật liệu cực dương, đồng thời hạ giá thành sản xuất.

Ngoài Sumitomo, hãng xe Nhật Bản còn hợp tác với Idemitsu nhằm ứng dụng hợp chất lithium sulfide (Li2S - liti sunfua) - sử dụng vật liệu dư thừa trong quá trình hóa dầu - làm chất điện phân cho pin thể rắn.

Nguyên mẫu chất điện phân dạng rắn của Idemitsu (Ảnh: Toyota).

Tập đoàn dầu khí hàng đầu xứ Phù Tang có kế hoạch vận hành nhà máy với sản lượng 1.000 tấn/năm từ năm 2027, đóng góp vào chiến lược tiếp cận đa dạng, hướng đến xã hội trung hòa carbon mà Toyota đang đẩy mạnh.

Trước đó, Toyota đã công bố lộ trình trình làng pin thể rắn thế hệ đầu tiên trong năm 2027 hoặc 2028, gây chú ý với khả năng cung cấp quãng đường di chuyển lên đến hơn 1.000km/lần sạc và chỉ mất 10 phút để sạc từ 10% lên 80%.

Ở thế hệ thứ 2, dòng pin này được kỳ vọng sẽ mở rộng tầm hoạt động vượt mốc 1.200km/lần sạc.

Nếu tham vọng của Toyota trở thành sự thật, đại diện Nhật Bản sẽ chiếm ưu thế lớn trên thị trường BEV toàn cầu (Ảnh: Toyota).

Không chỉ Toyota, nhiều thương hiệu nổi tiếng như BMW, Honda, Mercedes-Benz cũng đang nhắm đến mục tiêu tương tự. Gần đây, một số hãng xe Trung Quốc như Nio và MG đã mang pin thể bán rắn (chất điện phân “lai” giữa dạng rắn và lỏng) lên các dòng xe mới ra mắt của mình.