Hyundai Ioniq 5 N là một mẫu xe điện có tính đột phá của thương hiệu Hàn Quốc, khi vừa thân thiện với môi trường, vừa thỏa mãn niềm đam mê cầm lái, chứng minh rằng ô tô điện hoàn toàn có thể mang lại trải nghiệm lái thú vị. Có lẽ chính vì vậy mà một khách hàng tại Texas trở thành chủ sở hữu một trong những chiếc đầu tiên có mặt ở bang này.

Chủ xe từng rất hào hứng khi là một trong những người đầu tiên sở hữu xe điện tính năng vận hành cao Hyundai Ioniq 5 N tại bang Texas (Ảnh: William/Reddit).

Tuy nhiên, niềm hứng khởi nhanh chóng tan biến. Sau khi chạy 8.000 dặm (chưa đến 13.000km), chiếc Ioniq 5 N được cho là gặp lỗi, và phải nằm trong đại lý suốt hai tháng, chưa biết bao giờ mới về với chủ.

Sự việc gây chú ý khi chủ xe có tên William chia sẻ trên mạng xã hội Reddit vào ngày 27/8. Trong bài viết có tiêu đề “Giúp tôi xử lý việc bị đại lý đùn đẩy”, anh kể rằng một ngày nọ, trên xe xuất hiện đèn cảnh báo màu đỏ và từ chối sạc điện.

Khi đó, chiếc xe vừa đi bảo dưỡng vài tuần nhưng anh chưa nhận được câu trả lời rõ ràng. Đáng chú ý, nhân viên tư vấn dịch vụ tại đại lý được cho là đã khẳng định với anh vấn đề không liên quan đến bộ điều khiển sạc tích hợp (ICCU) - hệ thống quản lý sạc và phân phối điện năng trong xe, vốn từng là điểm yếu được ghi nhận trên một số mẫu Ioniq 5 khác.

Một số người dùng Reddit khác sở hữu xe Ioniq 5 N hoặc Elantra N cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự với cùng một đại lý ở San Bruno, bang California. Một người cho biết, xe của họ ban đầu bị chẩn đoán sai, và cuối cùng được thay bộ ICCU mới sau 45 ngày.

Một tuần trước, William tiếp tục đăng cập nhật mới: “Sau hai tháng, tôi vẫn chưa được nhận lại xe và chưa thấy có hồi kết. Chúc may mắn cho những ai đang chờ pin thay thế”.

Theo ảnh chụp màn hình từ đại lý, một nhân viên tư vấn dịch vụ xác nhận rằng bộ pin chính của xe đang trong tình trạng “hết hàng” và “chưa có thời gian giao hàng dự kiến”.

William cho biết, điều khiến anh thất vọng nhất chính là sự thiếu minh bạch từ phía Hyundai.

“Ngay cả khi tạm chấp nhận rằng họ gặp khó khăn trong chuỗi cung ứng, thì việc không minh bạch vẫn là điều không thể chấp nhận được. Tuần nào họ cũng trả lời y hệt: không có thời gian giao hàng dự kiến đối với bộ pin, cũng không có thời gian dự kiến trả xe cho tôi”, anh nói.

Chủ xe cho biết anh đã thực hiện quy trình bán lại xe cho hãng, nhưng cũng rơi vào bế tắc. “Đã 4 tuần trôi qua mà vẫn không có gì tiến triển”, anh nói.

Carscoops đã liên hệ với Hyundai để bình luận về sự cố pin và tình trạng chậm trễ trong việc cung ứng linh kiện. Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc xác nhận đang xem xét vụ việc, nhưng chưa đưa ra thêm thông tin nào khác.