Loạt thương hiệu ô tô mới tại Việt Nam, có xe sang của người Việt

Thương hiệu xe sang Việt Nam

Lạc Hồng 900 LX không còn là cái tên quá xa lạ với người dùng trong nước. Vào tháng 8/2025, mẫu xe Lạc Hồng 900 LX đã được trưng bày tại một sự kiện diễn ra ở Hà Nội. VinFast đã trưng bày phiên bản thương mại và bản chống đạn của Lạc Hồng 900 LX trước công chúng.

Họa tiết hình cánh chim thêu ở lưng ghế được cho là logo của thương hiệu xe sang Lạc Hồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Phiên bản thương mại của Lạc Hồng 900 LX nổi bật với mặt ca-lăng có các thanh nan dựng thẳng - chi tiết được lấy cảm hứng từ hình tượng cây tre. Tạo hình tổng thể phần đầu xe và họa tiết trang trí còn gợi nhắc đến mặt cắt của trống đồng Đông Sơn.

Logo cánh chim dạng 3D ở phần đầu xe Lạc Hồng 900 LX (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nội thất tiếp tục lấy ngôn ngữ văn hóa làm cảm hứng thiết kế. Lựa chọn gỗ Golden Nanmu mang đến cho khoang lái cảm giác trang trọng, cổ điển, gợi nhớ tới kiến trúc phương Đông.

Trong khi đó, bản chống đạn của Lạc Hồng 900 LX đạt chuẩn VPAM VR7, có khả năng chống chọi trực diện các loại súng trường như M14 hay AK-47, đồng thời chống mìn, lựu đạn nổ ngay cả dưới gầm và nóc xe.

Trên phiên bản trưng bày của Lạc Hồng 900 LX xuất hiện logo cánh chim 3D và 2D mới, đồng thời không có logo VinFast. Có thể nhận định, hãng xe Việt Nam sẽ cho ra đời một thương hiệu ô tô cao cấp hoàn toàn mới, hoạt động song song với VinFast.

Điều này là khá quen thuộc trên thế giới. Người dùng đã không còn xa lạ với Lexus - thương hiệu xe sang của Toyota, hay Genesis - thương hiệu hạng sang thuộc tập đoàn Hyundai.

Đầu năm 2026, giới tư vấn bán hàng đồng loạt chào khách đặt cọc Lạc Hồng 900 LX Tiêu chuẩn (bản thường), dự kiến có giá 5 tỷ đồng, giao xe trong năm 2026.

Zeekr

Năm 2024, Tasco Auto đã thỏa thuận thành công quyền phân phối các dòng xe Zeekr tại Việt Nam, có thể cho ra mắt thương hiệu vào giữa năm 2026. Đây là bước đi dễ hiểu, do Tasco Auto cũng đang nắm quyền phân phối xe Geely tại nước ta, bao gồm Lynk & Co và Volvo.

Lễ ký kết hợp tác giữa Tasco Auto và Zeekr (Ảnh: Tasco Auto).

Sau khi chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam, thương hiệu xe thuần điện này sẽ giới thiệu với khách Việt dòng SUV cỡ trung Zeekr 7X và dòng MPV cỡ lớn Zeekr 009.

Theo Tasco Auto, việc Zeekr chính thức gia nhập thị trường Việt Nam mang lại nhiều lợi ích thiết thực không chỉ cho khách hàng mà còn cho toàn ngành công nghiệp ô tô.

Khách hàng Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận với các dòng ô tô điện cao cấp từ Zeekr, với công nghệ tiên tiến nhất, an toàn, tiện nghi và thân thiện với môi trường.

Lotus

Tháng 9/2025, Tasco Auto đã xác nhận thông tin trở thành nhà phân phối xe thể thao Lotus tại thị trường Việt Nam. Trước khi có mặt tại Việt Nam, Lotus đã xuất hiện tại một số thị trường Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Singapore.

Emira có thể là một trong những mẫu xe Lotus đầu tiên được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam (Ảnh: Lotus).

Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu xe thể thao này sẽ cạnh tranh cùng với Porsche. Tuy nhiên, Porsche đã có mặt tại Việt Nam khá lâu, có nhiều mẫu xe được người dùng trong nước ưa chuộng, nên Lotus có thể gặp khó khi muốn tạo sức ép với Porsche.

Ở thời điểm hiện tại, Lotus chưa công bố các thông tin về mẫu xe được phân phối, tầm giá, hệ thống showroom cũng như xưởng dịch vụ quy mô tại Việt Nam.

Thương hiệu ô tô của Thaco

Trong thư gửi cán bộ công nhân viên vào ngày 23/2, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco - đã hé lộ thông tin về xe du lịch mang thương hiệu Thaco được bán ra vào năm 2027. Trong tập đoàn Thaco, "xe du lịch" được hiểu là "xe con".

Tập đoàn này cũng dùng cụm từ "xe du lịch" để gọi chung các dòng xe thuộc thương hiệu Mazda, Kia, Peugeot, BMW hay MINI trên các tài liệu truyền thông, website chính thức.

Xe du lịch mang thương hiệu của Thaco dự kiến được bán ra vào năm 2027 (Ảnh: Thaco).

Với kinh nghiệm nhiều năm sản xuất, lắp ráp, bán các dòng xe con, cùng với nhà máy có quy mô lớn, việc Thaco cho ra mắt một thương hiệu ô tô mới là hoàn toàn khả thi. Trong bối cảnh các thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot có dấu hiệu chững lại hay giảm về doanh số tại Việt Nam, Thaco tìm một hướng đi mới.

Với những thành công mà hãng xe Việt VinFast làm được trong thời gian qua, các chuyên gia kỳ vọng về việc Thaco sớm cho ra đời một thương hiệu ô tô của người Việt và sớm được người tiêu dùng trong nước đón nhận.