Phân khúc xe bán tải liệu có sôi động hơn, hay Ford Ranger vẫn độc tôn?

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc năm 2025, với 18.692 xe được bán ra, Ford Ranger tiếp tục là mẫu bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Với kết quả này, mẫu bán tải đến từ Mỹ nắm giữ gần 70% thị phần toàn phân khúc.

Vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp các mẫu bán tải bán chạy thuộc về Mitsubishi Triton, với 4.303 xe bán ra. Mitsubishi Triton cũng đã có một năm kinh doanh đầy ấn tượng. Với số lượng xe trên được bán ra, Triton giữ gần 16% thị phần xe bán tại ở Việt Nam.

Mitsubishi Triton là dòng bán tải bán chạy thứ hai tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bước sang năm 2026, phân khúc xe bán tải ở thị trường trong nước hứa hẹn sẽ có sự khởi sắc với một vài điểm sáng như thế hệ mới của Toyota Hilux, và rất có thể là tân binh VinFast VF Wild.

Toyota Hilux thế hệ thứ 9

Cuối tháng 1, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu với khách hàng trong nước thế hệ mới của dòng bán tải Hilux. Ở thế hệ thứ 9, Hilux đã được nâng cấp từ trong ra ngoài.

Đặc biệt, nhằm thu hút được sự quan tâm của khách hàng, cũng như tăng tính cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc, hãng xe đến từ Nhật Bản đã chốt giá bán lẻ đề xuất thấp hơn Hilux đời cũ.

Toyota Hilux có giá cao nhất 903 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

So với “ông vua doanh số” trong phân khúc, Toyota Hilux mới (632 triệu đến 903 triệu đồng) có giá bán dễ tiếp cận hơn. Ford Ranger có giá khởi điểm 665 triệu và cao nhất lên tới 1,039 tỷ đồng; trong khi đó, con số tương tự của Mitsubishi Triton là 655 triệu và 924 triệu đồng.

Không chỉ thu hút khách hàng từ giá bán, Hilux mới cũng đã được tinh chỉnh khá nhiều về thiết kế nội/ngoại thất.

Một vài điểm nhấn đáng chú ý trên dòng bán tải Nhật Bản bao gồm: phần đầu xe hầm hố góc cạnh hơn, khoang lái có một số chi tiết sở hữu thiết kế tương đồng với mẫu Toyota Land Cruiser Prado, ghế lái chỉnh điện, sạc điện thoại không dây, hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 3.0…

Những thay đổi kể trên đã giúp Hilux trở nên bắt mắt hơn và hiện đại hơn, không còn là hình ảnh một chiếc bán tải chạy việc. Đây cũng là yếu tố giúp Ford Ranger mở rộng được tệp khách hàng.

Thêm vào đó, tuỳ chọn động cơ duy nhất trên Hilux thế hệ thứ 9 đã giúp cho mẫu xe này cạnh tranh hơn với Ford Ranger (207 mã lực, 500Nm). Theo thông số từ nhà sản xuất, hệ thống động cơ máy dầu 2.8L của Toyota Hilux sản sinh công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 500Nm.

Theo giới chuyên môn, việc “lột xác” về thiết kế nội/ngoại thất và các trang bị đi kèm, Hilux thế hệ mới sẽ dành được nhiều thiện cảm hơn từ người dùng Việt Nam.

Tuy nhiên, việc ngay lập tức vượt qua được Ford Ranger để trở thành dòng bán tải bán chạy nhất tại Việt Nam là việc tương đối khó với Toyota Hilux. Rất có thể, dòng bán tải của Toyota sẽ đánh bại Mitsubishi Triton để có được vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp doanh số phân khúc.

VinFast VF Wild hoàn toàn mới

Phiên bản concept (xe ý tưởng) của xe bán tải điện VF Wild lần đầu được ra mắt thế giới vào tháng 1/2024 tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) diễn ra tại Mỹ. 5 tháng sau đó, xe được đưa về Việt Nam và trưng bày tại một sự kiện ở Hà Nội.

Sự xuất hiện của VF Wild ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của người dùng trong nước với thiết kế khá lạ mắt. Điểm đặc biệt trên bản concept của mẫu bán tải điện này là hệ thống cửa mở ngược và thiết kế cửa thông giữa khoang nội thất và thùng hàng phía sau.

Tuy nhiên, đây chỉ là bản concept. Mẫu xe bán thương mại chắc chắn sẽ có những thay đổi để phù hợp với thực tế.

Bản concept VF Wild lăn bánh tại Việt Nam (Ảnh: Diệu Linh).

Đặc biệt, phiên bản được trưng bày tại Hà Nội được gắn động cơ điện và có khả năng di chuyển. Với động thái này, rất có khả năng VF Wild sẽ sớm có phiên bản thương mại.

Tại thời điểm được ra mắt, hãng xe đến từ Việt Nam chỉ công bố thông số chiều dài và rộng, lần lượt là 5.324 mm và 1.997 mm. Thông số này tương đồng với Ford Ranger (5.362 x 1.918 mm), Toyota Hilux (5.325 x 1.855 mm) hay Mitsubishi Triton (5.305 x 1.815 mm).

Nếu sớm đi vào sản xuất, VF Wild được kỳ vọng sẽ tạo nên màn đua tranh gắt gao với Ford Ranger tại thị trường Việt Nam. Và đây cũng có thể là mẫu xe bán tải điện đầu tiên được bán chính hãng tại thị trường trong nước.