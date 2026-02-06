Toyota Hilux 2026 nâng cao trải nghiệm tiện nghi trên bán tải

Ra mắt thị trường Việt Nam hôm 29/1, Toyota Hilux hoàn toàn mới là mẫu xe nổi bật ở mảng xe bán tải. Hilux đã có mặt tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc và đến tay những vị khách đầu tiên.

Ngoại thất phá cách với nguồn cảm hứng từ hình ảnh Cyber Sumo, nội thất mang hơi hướng của mẫu SUV hạng sang, công nghệ dồi dào cùng những cải tiến vượt bậc về cảm giác lái, Hilux đã vượt ra khỏi khuôn khổ an toàn duy trì qua hàng thập kỷ để sống với hơi thở hiện đại.

Thỏa mãn thị giác

Ngay từ diện mạo bên ngoài, Hilux hoàn toàn mới đã chinh phục khách hàng. Anh Hà Văn Vượng (Phú Thọ) ấn tượng với mẫu xe này ngay khi thấy Hilux ra mắt tại Thái Lan.

Anh Vượng bay sang Thái để xem xe và quyết định đặt cọc ngay khi có thông tin mẫu bán tải Toyota sẽ về Việt Nam. Cuối tháng 1, Hilux phiên bản cao cấp nhất đã được bàn giao cho gia đình anh.

“Hilux 2026 vượt trội trên tất cả mọi mặt, đặc biệt là thiết kế hầm hố và trẻ trung, thuận tiện để đi phố và phục vụ công việc”, anh Vượng đánh giá.

Hilux hoàn toàn mới 2026 đã có mặt tại các đại lý Toyota trên toàn quốc (Ảnh: Toyota).

Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt 3D, cụm đèn LED được thiết kế mảnh kéo dài kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày, hốc đèn sương mù góc cạnh. Phần cản trước được thiết kế nhô ra với góc tiếp cận lớn, bảo vệ gầm xe và khẳng định sức mạnh chinh phục mọi cung đường.

Hai hốc gió giả định trên nắp capo theo phong cách offroad (địa hình) là điểm nhấn đắt giá của Hilux thế hệ mới này. Sự thay đổi từ logo truyền thống sang dòng chữ Toyota được in nổi ở đầu xe và sau thùng khiến mẫu xe trở nên sang trọng và khác biệt hơn, một chi tiết thường thấy trên các dòng xe địa hình huyền thoại của hãng.

Bên trong khoang lái của Hilux 2026 đã thay đổi toàn diện (Ảnh: Toyota).

Không gian bên trong xe gây bất ngờ cho nhiều khách hàng khi thiết kế tiệm cận SUV hạng sang như Land Cruiser Prado với phần khoang lái được thiết kế hoàn toàn mới từ vô lăng, màn hình giải trí kết nối điện thoại thông minh và màn hình hiển thị đa thông tin cỡ lớn, sạc không dây, hệ thống điều hòa tự động, lọc không khí cho đến chất liệu da ghế được đánh giá là cao cấp hơn thế hệ cũ, mang đến sự êm ái và thoải mái cho người dùng.

Ghế da được trang bị trên phiên bản Trailhunter trong khi hai phiên bản còn lại là ghế nỉ được thiết kế tỉ mỉ. Lần đầu tiên mẫu xe này được trang bị hệ thống lựa chọn đa địa hình MTS (Multi-Terrain Select) với nhiều chế độ lái phù hợp với từng điều kiện mặt đường gồm tuyết, bùn, cát, đất, tự động.

Gài cầu bằng núm xoay đã được thay bằng cần gạt với các chế độ 2H, 4H hoặc 4L giúp người lái thao tác chính xác trong quá trình sử dụng xe.

Tất cả đã mang đến một không gian hoàn toàn mới, hiện đại và tiện nghi hơn trên Hilux. Tại sự kiện ra mắt, nhiều chuyên gia cùng chung đánh giá, sự thay đổi toàn diện từ ngoài vào trong giúp mẫu xe vừa giữ được chất mạnh mẽ, lì lợm của xe bán tải đích thực, vừa tăng thêm sự hầm hố, giàu công nghệ và tiện nghi để có thể chinh phục khách hàng trẻ.

Mạnh mẽ trên hành trình dài, thời thượng để dạo phố

Với màn lột xác ngoạn mục, Hilux thế hệ mới không chỉ để sử dụng trên những nông trường, công trường, băng rừng lội suối hay những công việc đòi hỏi sức bền khi cả 3 phiên bản đều sở hữu động cơ 2.8L Turbo sản sinh công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420-500Nm mà còn đủ nhàn hạ, đủ phong cách để dạo phố hay gặp gỡ đối tác, khách hàng.

Hilux sử dụng vô lăng trợ lực điện, tăng độ tự nhiên và nhẹ nhàng trong cảm giác lái, nâng cao trải nghiệm và cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu.

Động cơ 2.8L tăng áp cho khả năng vận hành vượt trội (Ảnh: Toyota).

Sau khi trải nghiệm xe, anh Duy Khánh (Hà Nội) đánh giá: “Hãng nói được và đã làm được khi có sự cải tiến đáng kể về hệ thống treo của Hilux, mang đến cảm giác êm ái và mượt mà hơn, không chỉ nâng cao cảm giác cho người lái mà còn giúp người ngồi hàng ghế sau cảm thấy dễ chịu hơn”.

Cùng với đó, các tính năng an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm, hệ thống điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn có chức năng hỗ trợ đánh lái hay phanh hỗ trợ đỗ xe sẽ giúp ích cho người dùng rất nhiều khi di chuyển trong đô thị.

Hãng cho biết, các tính năng an toàn này có mức độ chính xác và độ hoàn thiện trong cách các công nghệ đó vận hành trong thực tế, hỗ trợ người lái và an toàn hơn trong quá trình di chuyển.

Những thay đổi về mọi mặt của Hilux thể hiện tinh thần lắng nghe ý kiến khách hàng và không ngừng cải tiến của Toyota để không chỉ anh Vượng mà còn rất nhiều khách hàng khác sẵn sàng “xuống tiền” và sở hữu xe ngay khi vừa ra mắt tại Việt Nam.

Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản 1 cầu số sàn, 1 cầu số tự động và 2 cầu số tự động, mức giá 632-903 triệu đồng, chiếm ưu thế so với các mẫu xe cùng phân khúc, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho nhiều khách hàng.