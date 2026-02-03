Toyota hé lộ hình ảnh nội thất mẫu SUV cỡ lớn sắp ra mắt

Các concept xe điện trước đây của hãng cũng là bằng chứng mạnh mẽ ủng hộ giả thuyết này. Tuy nhiên, tên gọi chính thức cũng như cấu hình hệ truyền động vẫn đang được Toyota cố ý giữ kín.

Hình ảnh teaser hé lộ nội thất của mẫu SUV mới (Ảnh: Toyota).

Chiến dịch “nhá hàng” của Toyota vừa trở nên rõ ràng hơn. Hãng đã công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu SUV mới, đồng thời xác nhận thời điểm ra mắt sẽ diễn ra vào tuần tới, ngày 10/2.

Hình ảnh mới nhất tiếp tục củng cố nghi ngờ trước đó rằng đây là một mẫu SUV ba hàng ghế. Ít nhất là ở phiên bản xuất hiện trong teaser, khoang cabin có vẻ như được bố trí 6 hoặc 7 chỗ ngồi, với hàng ghế thứ hai dạng ghế độc lập, thay vì kiểu băng ghế liền.

Teaser cũng hé lộ một số chi tiết đáng chú ý, như: cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính cỡ lớn, các cổng USB được tích hợp ở chân cột C, cụm đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, dạng máy tính bảng, đặt nổi trên bảng điều khiển trung tâm.

Thiết kế cửa sổ, với phần tam giác nhỏ ở chân kính phía trước, trùng khớp với những hình ảnh bằng sáng chế từng được hé lộ trước đó. Điều này càng củng cố khả năng đây chính là phiên bản thương mại của mẫu bZ Large SUV, và rất có thể nó sẽ mang tên Highlander trong tương lai.

Hình ảnh teaser đầu tiên hé lộ thanh giá nóc và dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang đuôi xe (Ảnh: Toyota).

Cách đây vài năm, Toyota từng công bố kế hoạch tung ra 15 mẫu xe điện mới. Đến năm 2023, hãng xác nhận trong số đó có một mẫu SUV điện cỡ lớn, cấu hình ba hàng ghế.

Dựa trên concept bZ Large SUV ra mắt năm 2021, Toyota khi đó gọi mẫu xe này là bZ5X và cho biết sẽ đưa vào sản xuất tại Mỹ.

Những hình ảnh bằng sáng chế được hé lộ sau đó cho thấy các đường nét thân xe, dải đèn hậu liền mạch và tỷ lệ tổng thể gần như trùng khớp với mẫu xe xuất hiện trong hình ảnh hé lộ mới đây.

Toyota đến nay vẫn chưa xác nhận tên thương mại, và đây chính là điểm đáng chú ý. Hãng đang dần giảm sự phụ thuộc vào thương hiệu bZ, đồng thời phát tín hiệu về việc điều chỉnh toàn diện chiến lược xe điện.

Mẫu SUV điện ba hàng ghế sản xuất tại Kentucky thường được giới quan sát gọi là bZ5X, dù Toyota chưa từng chính thức chốt tên gọi này. Vì vậy, nếu mẫu xe bí ẩn thực chất là Highlander thế hệ mới, điều đó cũng không quá bất ngờ.

Việc đưa một cái tên quen thuộc như Highlander lên nền tảng điện được đánh giá là bước đi hợp lý. Thực tế cho thấy, như trường hợp của Ford Mustang Mach-E, một thương hiệu quen thuộc có thể tạo lợi thế đáng kể khi ra mắt xe điện mới.

Toyota hiện đã có Grand Highlander, nên việc điện hóa Highlander bản tiêu chuẩn sẽ giúp hai dòng xe cùng tồn tại với cá tính riêng. Điều này càng hợp lý khi Grand Highlander chạy xăng có doanh số vượt trội so với bản tiêu chuẩn.