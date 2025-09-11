Toyota Corolla xuất hiện với diện mạo khác lạ, "ăn" chỉ 4,13 lít xăng/100km

Trong thời gian qua, nhiều mẫu xe của Toyota đã được làm mới diện mạo, và có vẻ xu hướng này cuối cùng cũng lan sang Corolla, ít nhất là ở Trung Quốc. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) của nước này vừa hé lộ hình ảnh phiên bản nâng cấp của Corolla theo hồ sơ đăng ký, với thiết kế theo phong cách của Prius, CH-R và RAV4.

Phiên bản nâng cấp của Toyota Corolla tại Trung Quốc có diện mạo khác hẳn hiện tại (Ảnh: Toyota).

Thay đổi nổi bật nhất là phần đầu xe hoàn toàn mới với cụm đèn chiếu sáng tạo hình chữ C, nối với nhau bằng một dải đèn mảnh chạy vắt ngang nắp ca-pô. Thiết kế này đi kèm cản trước mới, với các hốc gió nhỏ hơn, đường nét tổng thể gọn gàng và tinh giản hơn. Ngoài ra, có vẻ như xe được trang bị thêm cụm đèn pha đặt thấp.

Nhìn ngang thân xe, thiết kế tổng thể gần như không thay đổi, song nhiều khả năng Corolla sẽ có bộ mâm mới. Phần đuôi xe cũng tương tự phiên bản hiện tại, tuy nhiên bản hybrid nâng cấp đã bỏ logo xanh đặc trưng của Toyota, thay vào đó là chi tiết viền đèn hậu tối màu hơn.

Toyota Corolla mới ở Trung Quốc vẫn có cả bản động cơ xăng truyền thống và bản hybrid (Ảnh: Toyota).

Bản hybrid sử dụng động cơ 1.8L cho công suất 97 mã lực, kết hợp hệ thống hybrid đi kèm pin lithium nickel-cobalt manganese oxide. Theo thông tin từ cơ quan quản lý, xe có tốc độ tối đa 160km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,13 lít/100km.

Trong khi đó, bản động cơ xăng trang bị máy 2.0L, cho công suất 169 mã lực, đạt tốc độ tối đa 180km/h, nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu chắc chắn cao hơn.

Dự kiến mẫu Corolla mới nâng cấp sẽ sớm ra mắt chính thức tại Trung Quốc, song hiện chưa rõ liệu những nâng cấp này có được áp dụng cho các thị trường khác không.