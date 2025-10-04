Doanh số xe điện toàn cầu của Toyota tăng trưởng khá tốt trong 8 tháng đầu năm (Ảnh: Toyota).

Đà tăng trưởng doanh số của Toyota tiếp tục được củng cố, với mức tăng nhẹ của tháng trước đã góp phần vào đà tăng trưởng mạnh mẽ trong 8 tháng đầu năm. Nếu giữ tốc độ hiện tại, có thể năm nay Toyota ​​sẽ vượt qua con số 10,8 triệu xe đạt được trên toàn cầu vào năm 2024.

Nhưng nếu xem kỹ báo cáo mới nhất của hãng, sẽ thấy một số chi tiết đáng chú ý, hay có thể gọi là những bất thường, như việc chỉ có 18 xe thuần điện đến tay khách hàng tại thị trường nội địa Nhật Bản trong tháng 8.

Trong 8 tháng đầu năm nay, Toyota đã bán được 7.409.273 xe thuộc các thương hiệu Toyota, Daihatsu, Hino và Lexus trên toàn cầu, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng trưởng của tháng 8 đã chậm lại, đạt 900.598 xe, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lo ngại hơn là sự sụt giảm tại thị trường nội địa; doanh số của Toyota tại Nhật đã giảm 10,2% trong tháng 8, dù tính gộp 8 tháng đầu năm tăng 17,8%.

Nếu không tính Daihatsu và Hino, doanh số của Toyota và hãng xe sang Lexus tại Nhật Bản đã giảm 12,1% trong tháng 8, xuống còn 96.269 chiếc.

Báo cáo cũng nêu bật tình hình kinh doanh của Toyota và Lexus trong lĩnh vực xe điện. Theo đó, tính trên toàn cầu, doanh số xe điện trong 8 tháng đầu năm đã tăng 20,6%, đạt 117.031 chiếc. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, tình hình lại hoàn toàn khác. Doanh số bán xe thuần điện đã giảm 84,9% trong tháng 8, chỉ còn 18 chiếc. Tính gộp 8 tháng đầu năm, tổng số xe thuần điện tại thị trường nội địa của Toyota chỉ đạt 469 chiếc, giảm 71,1%.

Sự sụt giảm này diễn ra mặc dù tổng doanh số xe điện hóa tại Nhật Bản đã tăng 8,8% trong năm nay, đạt 617.947 chiếc. Phần lớn trong số đó vẫn là các mẫu xe hybrid truyền thống của Toyota, với 603.676 chiếc. Bên cạnh đó, Toyota đã bán được 13.551 xe hybrid sạc ngoài và 251 xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro tại Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm.

Ở ngoài Nhật Bản, mảng kinh doanh xe điện của Toyota lại có xu hướng hoàn toàn ngược lại. Nhu cầu toàn cầu đã tiếp tục tăng mạnh, với 117.031 xe điện được bán ra trong 8 tháng đầu năm nay, tăng trưởng vững chắc 20,6%. Riêng trong tháng 8, doanh số xe điện toàn cầu của Toyota đặc biệt khởi sắc. với 17.056 xe được giao, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái.