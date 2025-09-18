Tiêu thụ ô tô điện toàn cầu tăng chậm lại

Quá trình điện hoá của ngành ô tô trắc trở hơn so với nhiều dự đoán, do sự thay đổi trong thị hiếu khách hàng, rào cản pháp lý cũng thay đổi liên tục và những khác biệt theo từng thị trường, buộc các hãng xe phải ứng phó linh hoạt.

Tiêu thụ xe điện trên toàn cầu vẫn tăng trưởng, nhưng đã chậm lại (Ảnh minh họa: BYD).

Trong 8 tháng đầu năm nay, ước tính 12,5 triệu xe thuần điện (BEV) và xe hybrid sạc điện (PHEV) đã được tiêu thụ trên toàn cầu, tăng tới 25% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu bùng nổ ở nhiều thị trường quan trọng. Tuy nhiên, Bắc Mỹ đang tụt lại phía sau.

Theo dữ liệu từ Rho Motion, trong 8 tháng đầu năm, Bắc Mỹ đã tiêu thụ tổng cộng 1,3 triệu xe BEV và PHEV, chỉ tăng 6% so với năm ngoái. Trong khi đó, doanh số tại châu Âu tăng 31%, tại Trung Quốc tăng 25%, còn tại các khu vực khác của thế giới tăng tới 44%, đạt khoảng 1 triệu xe.

Canada đã kéo doanh số xe điện của thị trường Bắc Mỹ xuống. Sau khi chương trình ưu đãi iZEV dành cho xe điện bị tạm dừng hồi đầu năm, doanh số BEV và PHEV tại Canada đã sụt giảm 1/3 so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh số ở Mỹ vẫn tăng và đặc biệt bứt phá trong tháng 8 do gần tới thời điểm kết thúc chương trình ưu đãi thuế liên bang dành cho xe điện - ngày 30/9.

Doanh số xe điện toàn cầu chia theo từng khu vực thị trường (Nguồn: Rho Motion).

Riêng trong tháng 8, doanh số BEV và PHEV toàn cầu tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đây lại là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 1. Tổng cộng, 1,7 triệu xe được bán ra trong tháng 8, tăng 5% so với tháng 7.

Thị trường xe điện lớn nhất thế giới là Trung Quốc cũng cho thấy dấu hiệu tăng trưởng chững lại. Doanh số vẫn tăng 6% so với tháng 8/2024, nhưng mức này thấp hơn kỳ vọng. Doanh số năm ngoái tăng mạnh do các đợt bùng nổ bất thường trong tháng 7 và 8, khi Trung Quốc mở rộng chương trình đổi xe cũ lấy xe năng lượng mới. Chính vì vậy, kết quả năm nay trông có phần khiêm tốn hơn khi so sánh.