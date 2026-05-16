Honda City sắp có phiên bản nâng cấp, bổ sung nhiều công nghệ

Thế hệ thứ 5 của Honda City được giới thiệu vào năm 2019 và từng có một đợt nâng cấp nhẹ vào năm 2023. Lần nâng cấp thứ hai thuộc trên phiên bản 2026 mang đến nhiều thay đổi đáng kể hơn, giúp City tiếp tục gia tăng khả năng cạnh tranh với Hyundai Verna, Skoda Slavia và Volkswagen Virtus.

Hình ảnh được chia sẻ bởi nhà báo Akbar Merchant trên mạng xã hội X cho thấy một chiếc xe thử nghiệm không hề được ngụy trang. Điều này gần như đã hé lộ toàn bộ thiết kế trước màn ra mắt dự kiến diễn ra vào ngày 22/5. Dựa trên những gì xuất hiện trong ảnh, trang Carscoops đã dựng lại hình ảnh phần đầu mới trên thân xe hiện tại.

Thay đổi lớn nhất nằm ở phía trước. Cụm đèn LED mảnh hơn đi cùng lưới tản nhiệt hiện đại với họa tiết tổ ong. Thanh chrome quen thuộc ở mũi xe đã bị loại bỏ, để thay thế bằng chi tiết cùng màu thân xe, trong khi logo Honda được chuyển xuống phần mũi xe. Cản trước cũng được thiết kế lại với hốc hút gió mới và phần chia gió sắc sảo hơn.

Phần thân xe gần như không thay đổi, nhưng nhiều khả năng Honda sẽ bổ sung màu sơn mới và thiết kế mâm hợp kim mới. Ở phía sau, mẫu sedan có thể được tinh chỉnh đồ họa LED của cụm đèn hậu, kết hợp với một vài thay đổi nhỏ ở cản sau.

Khoang lái là nơi Honda chịu áp lực nâng cấp nhiều nhất. Người mua xe tại Ấn Độ ngày càng đòi hỏi cao hơn về công nghệ và tiện nghi. Màn hình giải trí 8 inch hiện tại có thể sẽ được nâng kích thước, trong khi camera 360 độ, ghế thông gió và gói hỗ trợ lái Honda Sensing ADAS với nhiều tính năng hơn đều có khả năng xuất hiện.

Về vận hành, nhiều khả năng sẽ không có thay đổi. Động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L i-VTEC tiếp tục được sử dụng, cho công suất 119 mã lực, dẫn động cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT. Phiên bản hybrid e:HEV vẫn được giữ lại, với công suất kết hợp 125 mã lực.

Mọi thông tin chi tiết về Honda City 2026 sẽ được công bố tại buổi ra mắt chính thức vào ngày 22/5.