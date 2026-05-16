Honda Civic e: HEV tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda bước vào quá trình tái thiết sau khi ghi nhận khoản lỗ khoảng 2,6-2,7 tỷ USD trong năm tài chính 2025. Đây là lần đầu tiên hãng xe Nhật Bản thua lỗ kể từ khi niêm yết năm 1957.

Việc đẩy mạnh phát triển xe điện, nhu cầu thị trường EV suy yếu cùng chi phí tái cấu trúc tăng cao là những yếu tố khiến Honda trải qua một năm tài chính đáng quên.

Honda hiện chưa rơi vào khủng hoảng, nhưng tình hình kinh doanh hiện tại buộc hãng xe Nhật Bản phải thực hiện những điều chỉnh lớn trong chiến lược phát triển.

Tại cuộc họp công bố định hướng kinh doanh được tổ chức tại Nhật Bản mới đây, Honda đã hé lộ kế hoạch phát triển trong vài năm tới. Là một trong những thị trường sinh lời lớn nhất của hãng, Bắc Mỹ sẽ trở thành trọng tâm trong kế hoạch tái cấu trúc của Honda.

Ưu tiên phát triển xe Hybrid

Theo Autoblog, Honda đang định hình dòng sản phẩm tương lai dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng. Điều đó đồng nghĩa xe hybrid sẽ được ưu tiên phát triển hơn các dòng xe thuần điện.

Mục tiêu của Honda là đạt lợi nhuận hoạt động hơn 1,4 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 8,9 tỷ USD, vào cuối năm tài chính 2029.

Sự thay đổi lớn nhất của hãng xe Nhật Bản là chuyển hướng sang dòng sản phẩm hybrid, đặc biệt tập trung cho thị trường Bắc Mỹ. Các nguồn lực phát triển và sản xuất đang được Honda điều chỉnh lại. Làn sóng xe hybrid mới của Honda dự kiến bắt đầu xuất hiện trên thị trường từ năm 2027.

Theo Honda, đến năm 2029, hãng sẽ tung ra 15 mẫu xe hybrid mới, phần lớn dành cho thị trường Bắc Mỹ. Danh mục sản phẩm gồm SUV cỡ D, SUV cỡ trung và crossover cỡ lớn phục vụ nhu cầu gia đình.

Honda cũng hé lộ nguyên mẫu của một mẫu sedan hybrid và một mẫu SUV hybrid của Acura. Nhiều khả năng đây là thế hệ mới của Honda Civic và Acura RDX.

Phiên bản thương mại của hai mẫu hybrid này có thể ra mắt trong vòng hai năm tới. Một hệ thống động cơ hybrid hoàn toàn mới của Honda cũng sẽ được công bố trong giai đoạn này.

Theo Honda, hệ thống hybrid mới giúp giảm 30% chi phí sản xuất và cải thiện 10% hiệu quả nhiên liệu so với thế hệ hiện tại. Nền tảng động cơ mới cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian bằng điện cũng được kỳ vọng cải thiện cảm giác lái.

Bắc Mỹ là thị trường trọng tâm

Nguyên mẫu 2 dòng sản phẩm hybrid mới của Honda (Ảnh: Honda).

Hoạt động sản xuất của Honda cũng sẽ có nhiều thay đổi. Tất cả nhà máy của hãng tại Bắc Mỹ sẽ tham gia sản xuất xe hybrid. Riêng nhà máy tại bang Ohio (Mỹ) sẽ sản xuất cả xe hybrid và xe sử dụng động cơ đốt trong.

Về tài chính, trong ba năm tới, Honda sẽ tập trung tái cấu trúc mảng ô tô. Hãng dự kiến cắt giảm chi phí dành cho xe điện, đồng thời phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho hybrid, động cơ đốt trong và phát triển phần mềm.

Đây được xem là sự thay đổi sâu rộng trong chiến lược kinh doanh của Honda. Từ định hướng “toàn lực cho xe điện”, hãng xe Nhật Bản đang chuyển sang chiến lược cân bằng hơn giữa xe hybrid, xe xăng và phần mềm. Honda cũng cho biết sẽ bám sát nhu cầu thực tế của khách hàng để phát triển các dòng sản phẩm phù hợp.