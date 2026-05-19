Hạ giá niêm yết chưa lâu, Honda ICON e: tiếp tục có ưu đãi từ nhà sản xuất

Theo thông báo của Honda Việt Nam, từ ngày 15/5 đến hết ngày 31/7, khách mua ICON e: tại các cửa hàng đại lý ủy nhiệm chính hãng (HEAD) sẽ được ưu đãi tiền mặt trị giá 5 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu xe máy điện này mới được hãng điều chỉnh giá niêm yết giảm 6 triệu đồng từ đầu tháng 4.

Vốn có giá bán lẻ đề xuất lên tới 27 triệu đồng khi mới ra mắt, Honda ICON e: giờ đây có giá dao động trong khoảng 20,9-21,3 triệu đồng (với thuế giá trị gia tăng 10%). Khi áp dụng ưu đãi kể trên, giá bán thực tế của sản phẩm này giảm xuống còn khoảng 16 triệu đồng.

Honda ICON e: được giới hạn tốc độ dưới 50km/h, không yêu cầu bằng lái, nên có thể xem là một trong những lựa chọn phù hợp với học sinh, sinh viên (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mức giá này khá cạnh tranh so với các sản phẩm xe máy điện dành cho học sinh trên thị trường, như VinFast Flazz (16,9 triệu đồng). Tuy nhiên, giá bán trên của Honda ICON e: chưa bao gồm pin, người dùng sẽ phải chi thêm 9 triệu đồng để mua pin.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có lựa chọn thuê pin với mức phí 250.000 đồng/tháng, thuê 6 tháng được tặng thêm 1 tháng. Khi thuê pin, người dùng cần đặt cọc 2 triệu đồng.

Như vậy, nếu cộng thêm chi phí mua pin, Honda ICON e: vẫn có giá bán thực tế lên tới khoảng 25 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, mức giá này vẫn dễ tiếp cận hơn nhiều so với thời điểm mới ra mắt.

VinFast Flazz cũng có thể được xem là một trong những đối thủ đáng gờm của Honda ICON e:. Xe đi được tối đa 70km với một pin, có thể nâng lên 135km khi lắp kèm pin phụ (mua thêm với mức giá 5 triệu đồng) (Ảnh: VF).

Bên cạnh mức giảm tiền mặt, hãng xe Nhật Bản còn áp dụng lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,55%/tháng dành cho khách mua trả góp. Khách hàng có thể áp dụng song song hai chương trình khuyến mại này, giúp mức phí người dùng cần trả mỗi tháng chỉ rơi vào khoảng 196.000 đồng (tối thiểu).

Là mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda Việt Nam, ICON e: vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ phía khách hàng, kể cả khi có giá bán không rẻ so với các đối thủ cùng cỡ. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, tại các thành phố lớn, như Hà Nội, xe được bán đúng giá nếu không có ưu đãi từ nhà sản xuất.

Pin của Honda ICON e: được đặt dưới sàn và có thể tháo rời (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong khi đó, tại các khu vực tỉnh, thành khác, một số đại lý có thể áp dụng ưu đãi riêng giúp giá xe được giảm thêm. Điều này sẽ phụ thuộc vào lượng xe có sẵn tại từng cơ sở. Chẳng hạn, vào cuối tháng 2, từng có một đại lý tại miền Nam chào bán ICON e: với mức giá 12,5 triệu đồng (chưa kèm pin).

Honda ICON e: được khách hàng quan tâm chủ yếu nhờ yếu tố thương hiệu Nhật. Ngoài ra, các đại lý còn cam kết thu mua lại dòng xe này trong vòng 3 năm sử dụng, với chính sách hỗ trợ hấp dẫn, nhưng chỉ dành cho người dùng bảo dưỡng đầy đủ tại hệ thống chính hãng.

Khi sạc đầy, Honda ICON e: có thể di chuyển tối đa 71km, chưa thực sự nổi bật so với các đối thủ. Bù lại, bộ pin của xe có thể tháo rời để sạc riêng, phù hợp với những người dùng ở chung cư nhưng không tiện cắm sạc xe dưới hầm đỗ.