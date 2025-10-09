Thị trường ô tô điện ở quốc gia châu Âu này bùng nổ nhờ xe Trung Quốc

Trong tháng 9, đã có 72.779 xe thuần điện mới được đăng ký trên toàn Vương quốc Anh, đánh dấu mức tăng trưởng 29,1% so với 56.387 xe được bán ra trong cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số xe điện đang tăng mạnh tại Anh, một phần nhờ vào nhu cầu ngày một lớn đối với sản phẩm đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc (Ảnh minh hoạ: Carscoops).

Doanh số xe điện tại Anh đã tăng liên tục suốt từ đầu năm. Cộng gộp 9 tháng, doanh số xe thuần điện đã đạt 349.414 chiếc, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng đó khiến xe điện giờ đây chiếm 22,1% thị phần xe mới tại Anh, tăng mạnh so với mức 17,8% cách đây một năm.

Nhu cầu xe hybrid sạc ngoài (PHEV) cũng tăng đáng kể. Trong tháng 9, doanh số xe PHEV đã tăng 56,4% lên 38.308 chiếc, và tính từ đầu năm, doanh số đã đạt 172.639 chiếc, chiếm 10,9% thị phần.

Các mẫu xe hybrid truyền thống (hybrid tự sạc) cũng không nằm ngoài xu hướng này, với doanh số tăng 23,5% trong tháng 9 và 8,6% trong 9 tháng, đạt tổng cộng 222.669 chiếc. Sự tăng trưởng ổn định trên tất cả các phân khúc xe điện cho thấy người mua ngày càng cởi mở với các hệ truyền động thay thế động cơ đốt trong truyền thống, ngay cả khi họ chưa sẵn sàng chuyển sang sử dụng hoàn toàn bằng điện.

Top 10 mẫu xe có doanh số cao nhất tại Anh trong tháng 9 (trái) và 9 tháng đầu năm nay.

Trong bối cảnh xe điện lên ngôi tại Anh, không khó hiểu khi ô tô sử dụng nhiên liệu truyền thống mất dần thị phần. Trong 9 tháng đầu năm, doanh số xe chạy xăng giảm 8,2% xuống còn 749.794 chiếc, và xe chạy dầu giảm mạnh hơn - 14,3% xuống chỉ còn 83.656 chiếc.

Yếu tố đóng góp chính vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của xe điện tại Anh là hãng BYD, với sự hiện diện đã mở rộng đáng kể. Chỉ riêng trong tháng 9, thương hiệu này đã bán được 11.271 xe, tăng tới 880% so với trước đó một năm.

Trong 9 tháng đầu năm, BYD đã bán được 35.000 xe tại Anh, chiếm 2,2% thị phần. Kết quả này biến Anh trở thành thị trường đơn lẻ lớn nhất của hãng bên ngoài Trung Quốc. Cùng kỳ năm ngoái, BYD chỉ bán được 5.260 xe tại Anh.

MG, một thương hiệu Trung Quốc khác đã có nền tảng vững chắc tại Anh, cũng đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Doanh số tháng 9 tăng vọt 62,71% lên 14.577 xe, trong khi mức tăng trưởng từ đầu năm đến nay đạt 4,11%, đạt tổng cộng 65.394 xe.

Các hãng xe Trung Quốc mới gia nhập thị trường, gồm Changan, Chery, Jaecoo, Leapmotor và Omoda, cũng chứng kiến ​​doanh số tăng, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng tăng của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trên thị trường Anh.

Về phần Tesla, doanh số của hãng vẫn ổn định, tăng 4,4% trong tháng 9 lên 7.993 xe so với mức 7.656 xe cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, doanh số của Tesla đã giảm 3,4% xuống còn 36.160 xe.