Thêm phiên bản, giảm giá bán có giúp Nissan Navara cạnh tranh Ford Ranger?

Nissan Navara mới đây có bản nâng cấp tại thị trường Việt Nam. Xe vẫn được phân phối với 3 phiên bản là EL 2WD, VL 4WD và Pro4X nhưng có giá bán mới giảm 9-14 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn bổ sung tùy chọn EL 2WD Nâng cấp.

Phiên bản Giá niêm yết Giá đời cũ Mức giảm EL 2WD 685.000.000 699.000.000 14.000.000 EL 2WD Nâng cấp 699.000.000 - - VL 4WD 936.000.000 945.000.000 9.000.000 Pro4X 960.000.000 970.000.000 10.000.000

Chi tiết giá bán lẻ đề xuất của Nissan Navara (Đơn vị: Đồng).

Như vậy, bản cao nhất của Nissan Navara 2024 đang rẻ hơn Ford Ranger Wildtrak (979 triệu đồng) và Toyota Hilux Advanture (999 triệu đồng).

Tuy nhiên, bản khởi điểm của Navara dù được giảm giá nhưng vẫn đắt nhất phân khúc. Biến thể khởi điểm của các đối thủ đang có giá bán dao động trong khoảng 650-665 triệu đồng, qua đó dễ tiếp cận hơn.

Giá bán mới giúp Nissan Navara 2024 dễ tiếp cận hơn, nhưng vẫn chưa thực sự tạo được lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ (Ảnh: Nissan).

Do chỉ là bản nâng cấp nhẹ, thiết kế ngoại thất của Nissan Navara 2024 không khác đời cũ. Phần đầu xe vẫn có lưới tản nhiệt V-Motion cỡ lớn, vuông vức; cụm đèn trước ở bản EL sử dụng bóng halogen dạng chóa, 2 biến thể cao cấp được trang bị LED thấu kính.

Nissan Navara 2024 có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 5.260mm, 1.875mm và 1.855mm (Ảnh: Nissan).

Nội thất của Nissan Navara 2024 có thay đổi ở phần táp-lô. Ghế da, màn hình giải trí 8 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto sẽ chỉ xuất hiện trên 2 bản cao cấp; biến thể EL tiêu chuẩn chỉ có ghế nỉ và không được trang bị màn hình giải trí.

Chênh lệch 14 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn, biến thể EL 2WD Nâng cấp có thêm màn hình giải trí 10 inch, lót thùng xe và bệ bước chân.

Ở lần nâng cấp này, Nissan Navara 2024 vẫn chỉ sử dụng phanh cơ truyền thống, chưa được nâng cấp lên phanh điện tử như Ford Ranger (Ảnh: Nissan).

Bên dưới nắp ca-pô của Navara mới vẫn là khối động cơ dầu, tăng áp kép, dung tích 2.3L, sản sinh 190 mã lực và 450Nm. Con số này không mạnh mẽ bằng Ford Ranger Wildtrak (201 mã lực và 500Nm) nhưng hộp số tự động 7 cấp trên mẫu xe Nhật được đánh giá là vận hành ổn định hơn đối thủ Mỹ.

Nissan Navara 2024 vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh là mẫu xe duy nhất trong phân khúc bán tải được trang bị hệ thống treo liên kết đa điểm ở phía sau. Thiết kế dạng giảm xóc này đem lại khả năng vận hành êm ái hơn treo dạng nhíp truyền thống trên các đối thủ còn lại.

Về trang bị an toàn, ngoài camera 360 độ, các tính năng xuất hiện trên bản cao nhất của Nissan Navara 2024 chưa đủ ấn tượng. Ở lần nâng cấp, xe vẫn không có công nghệ an toàn chủ động như Ford Ranger hay Toyota Hilux, khiến xe kém hấp dẫn về hàm lượng công nghệ và trang bị an toàn.

Bản nâng cấp của Nissan Navara sẽ phần nào giúp phân khúc bán tải tại Việt Nam bớt chút "buồn tẻ". Ước tính trong nửa đầu năm 2024, cứ 10 người mua xe bán tải thì có 8 người chọn Ford Ranger, giúp doanh số của sản phẩm này đạt 7.743 chiếc trong 6 tháng qua.

"Miếng bánh" còn lại chia cho Mitsubishi Triton (991 xe), Toyota Hilux (576 xe) hay Isuzu D-Max (170 xe) và Nissan Navara (không công bố số liệu).