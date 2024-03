Tình huống được cho là xảy ra hôm 9/3 trên phố Đội Cấn (Hà Nội). Video từ camera hành trình của một chiếc ô tô lưu thông cùng thời điểm đã ghi lại được sự việc.

Thanh niên "đầu trần" lạng lách xe máy, suýt trả giá đắt trước mũi ô tô (Video: Phong Trần).

Theo đó, nam thanh niên điều khiển xe máy đã không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên tuyến đường đông đúc. Không chỉ thế, người này còn lạng lách giữa dòng phương tiện. Tuy nhiên, khi chiếc Hyundai i10 phía trước phanh lại, nam thanh niên không kịp xử lý nên đã tông vào, người và xe máy ngã ra đường.

Nguy hiểm hơn là cùng lúc đó chiếc Land Cruiser màu đen đi bên cạnh cũng đi tới. Góc quay của video cho thấy nam thanh niên ngã ngay trước mũi chiếc SUV, nhưng may mắn là người điều khiển ô tô lúc đó di chuyển chậm và đã kịp phanh. Theo người chia sẻ video thì nam thanh niên không bị thương nghiêm trọng.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã để lại bình luận thể hiện sự bất bình trước cách tham gia giao thông của người đi xe máy trên.

"Thanh niên mới lớn, thích thể hiện, nhưng đâu có lường trước được hậu quả. May là lần này các phương tiện xung quanh đi chậm chứ không thì phải trả giá đắt rồi. Đã không đội mũ bảo hiểm lại còn lạng lách, xong cứ tưởng thế là hay, là ngầu", tài khoản Phan Hải chia sẻ.

"May cho cậu đi xe máy, may cả cho người đi ô tô vì đi chậm nên đã kịp xử lý. Ngã ra ngay trước mũi xe như thế, nếu ô tô đi nhanh hoặc phanh không kịp thì hậu quả hẳn sẽ nghiêm trọng lắm. Thôi thì mong rằng qua bài học lần này, nam thanh niên biết sợ, chứ không phải lúc nào cũng may mắn thế đâu", nick Facebook Nguyễn Liên nêu ý kiến.

Trong khi đó, anh Văn Thành bình luận: "Đùa chứ mấy cậu thanh niên này gặp vấn đề về cột sống hay sao mà đường thẳng không đi cứ phải uốn lượn như thế. Nhưng tình huống này cũng là để nhắc nhở chung người đi xe máy là hãy di chuyển ở làn gần lề đường, vỉa hè ấy, không may có va chạm hay ngã ra thì cũng đỡ hơn".

Theo quy định, hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có thể bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị. Người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 2-4 tháng. Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 3-5 tháng, tịch thu phương tiện.