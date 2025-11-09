Thanh chắn gầm xe tải có thể cứu mạng người ngồi xe con khi có tai nạn

Trong tình huống đâm từ phía sau, nếu ô tô con lao sâu vào gầm xe tải, xe container cao lớn thì nguy cơ thiệt hại về người là rất lớn. Đó là lý do người ta trang bị cho các xe cỡ lớn thanh chắn gầm sau bằng kim loại để ngăn ô tô con trượt sâu vào gầm xe.

Các cuộc thử nghiệm va chạm giữa xe tải và ô tô con do Viện Bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS) thực hiện từ cách đây hơn 10 năm đã chỉ ra tác dụng to lớn của thanh chắn sau có đủ độ cứng và chắc chắn trong việc giảm thiểu thương vong trong tai nạn.

Thử nghiệm va chạm do IIHS thực hiện đã chỉ ra tác dụng của thanh chắn sau, nếu đủ độ cứng và chắc chắn, trong việc giảm thiểu thương vong cho người ngồi trong ô tô con khi xảy ra va chạm từ phía sau (Video: IIHS).

Theo đó, kết quả thử nghiệm của IIHS cho thấy tỷ lệ giảm 75% thương vong về người trong các trường hợp tai nạn có tỷ lệ va chạm 30% (va chạm một góc nhỏ của đầu xe con với đuôi xe tải).

Trong khi đó, tỷ lệ giảm thương vong tăng lên 90% trong các trường hợp tai nạn có tỷ lệ va chạm 50% (nửa đầu xe con đâm vào nửa đuôi xe tải).

Và với va chạm trực diện 100%, độ an toàn cho người ngồi trong ô tô con phía sau gần như là tuyệt đối ở tốc độ thử nghiệm gần 60km/h.

Video ghi lại thử nghiệm của IIHS cũng cho thấy, nếu không có thanh chắn sau, hoặc thanh chắn sau không đủ tiêu chuẩn về kích thước, độ chắc chắn và độ cứng, thì ô tô con sẽ lao sâu vào trong gầm xe tải, với phần kính lái và nóc có thể bị xé toạc, không còn bảo vệ được người ngồi trong xe.

Thử nghiệm ô tô con đâm vào đuôi xe tải không có thanh chắn sau hoặc thanh chắn không đủ tiêu chuẩn (Video: YouCar/IIHS).

Tại Việt Nam, theo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô QCVN 09:2024/BGTVT, ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ từ 3,5 tấn trở lên phải lắp rào chắn phía sau phù hợp với các yêu cầu sau:

Cạnh phía trên của rào chắn không được thấp hơn 700mm tính từ mặt đường. Cạnh thấp nhất phía dưới của rào chắn ngang tới mặt đường không được lớn hơn 550mm;

Không yêu cầu lắp rào chắn trong trường hợp khoảng hở giữa thân xe và mặt đường tại vị trí lắp rào nhỏ hơn 700mm hoặc khoảng hở đảm bảo hoạt động của cơ cấu chuyên dùng và thiết bị chuyên dùng lắp đặt phía sau (nếu có).

Hình minh hoạ quy định về kích thước và vị trí lắp rào chắn phía sau xe tải.

Cũng theo Quy chuẩn, không có bộ phận nào của rào chắn phía sau làm tăng chiều dài toàn bộ của xe. Khoảng cách theo phương ngang tính từ mặt ngoài rào chắn phía sau đến mặt trong của mặt phẳng giới hạn chiều dài toàn bộ của xe không lớn hơn 400mm theo hình minh hoạ trên.

Các đầu của rào chắn phía sau không được cong về phía sau hoặc mép ngoài của rào chắn không được sắc cạnh. Tại các góc cạnh của rào chắn phía sau phải bo tròn.

Đối với ô tô đầu kéo, không áp dụng các yêu cầu về rào chắn phía sau.

Như vậy, việc lắp rào chắn sau trên xe tải không chỉ là một giải pháp an toàn được khuyến khích mà còn là một yêu cầu bắt buộc theo quy chuẩn của Việt Nam. Các phương tiện phải đảm bảo lắp đặt rào chắn đúng quy cách về kích thước và vị trí để được đăng kiểm, qua đó góp phần giảm thiểu thương vong khi có tai nạn xảy ra.