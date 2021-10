Tesla phớt lờ khuyến nghị sửa lỗi an toàn từ chính phủ Mỹ

Dân trí Dù được cơ quan chức năng Mỹ khuyến nghị sửa lại tính năng tự lái nhằm nâng cao an toàn, nhưng dường như Tesla đã "phớt lờ" điều này.

Năm 2017, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia (NTSB) đã khuyến nghị Tesla và 5 nhà sản xuất xe ô tô khác cần phải lắp đặt hệ thống giám sát tài xế trên xe của mình để đảm bảo rằng người lái luôn ở tình trạng tập trung, ngay cả khi hệ thống hỗ trợ lái đang hoạt động. Ủy ban cũng kêu gọi các nhà sản xuất ô tô hạn chế việc tài xế sử dụng các tính năng hỗ trợ người lái khi đi trên đường cao tốc.

Các khuyến nghị được đưa ra sau một cuộc điều tra về vụ tai nạn liên quan đến xe Tesla, khiến một tài xế thiệt mạng khi chiếc xe của người này đâm vào một xe tải trên đường cao tốc.

Nhiều tài xế đã tin tưởng hoàn toàn vào tính năng Autopilot trên Tesla, đến mức không cần cầm tay vào vô lăng (Ảnh: Bloomberg).

Trong khi 5 nhà sản xuất xe ô tô khác đã chính thức phản hồi các khuyến nghị của NTSB trong thời hạn 90 ngày và Ủy ban này đã chấp thuận những phản hồi nhận được, thì Tesla lại chưa bao giờ phản hồi các khuyến nghị của NTSB và dường như tìm cách để phớt lờ.

Mới đây, Chủ tịch NTSB Jennifer Homendy đã gửi một bức thư đến cho CEO Elon Musk của Tesla, bày tỏ sự quan ngại về việc hãng xe này không có hành động phản hồi về các khuyến nghị mà NTSB đã đưa ra, mà theo bà Homendy, chính việc này đã dẫn đến nhiều sự cố và mất an toàn hơn nữa liên quan đến các mẫu xe của Tesla.

"Anh đã từng tuyên bố rằng an toàn luôn là yêu cầu chính đối với thiết kế của một chiếc Tesla", Homendy viết trong thư gửi cho Musk. "Nếu anh thực sự nghiêm túc về việc đặt an toàn lên hàng đầu và trọng tâm trong thiết kế xe của Tesla, tôi đề nghị anh hoàn thành các khuyến nghị an toàn mà chúng tôi đã ban hành 4 năm trước".

NTSB có thể tiến hành điều tra về tình trạng an toàn của các mẫu xe và đưa ra khuyến nghị để khắc phục lỗi hoặc nâng cao tính năng an toàn, nhưng Ủy ban này lại không có thẩm quyền ép buộc hoặc xử phạt nếu các hãng xe không thực hiện theo. Do đó, Tesla có thể phớt lờ các khuyến nghị của NTSB mà không gặp vấn đề gì.

Đây không phải là lần đầu tiên NTSB nhắc tên Tesla vì không đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban này. Năm ngoái, cựu chủ tịch NTSB Robert Sumwalt cũng đã chỉ trích hãng xe Tesla về vụ tai nạn chết người xảy ra vào năm 2018, liên quan đến tính năng tự lái Autopilot.

Đầu năm nay, bà Jennifer Homendy trong một cuộc phỏng vấn đã chia sẻ rằng "Tesla nên giải quyết các vấn đề an toàn cơ bản trước khi hãng xe này mở rộng thử nghiệm tính năng tự lái hoàn toàn cho nhiều khách hàng hơn". Bà đã gọi việc Tesla phát hành bản cập nhật tính năng tự lái hoàn toàn là "sai lầm, vô trách nhiệm và lạm dụng công nghệ".

Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), cơ quan có khả năng ra lệnh triệu hồi các mẫu xe không đảm bảo an toàn, hiện cũng đang điều tra các lỗi có thể xảy ra khi sử dụng chế độ tự lái Autopilot trên xe Tesla.

Về cơ bản, Autopilot chỉ được xem như tính năng hỗ trợ người lái, thay vì tính năng tự lái hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều người dùng của Tesla lại tin tưởng hoàn toàn vào tính năng này và để cho xe tự điều khiển, thay vì cầm tay vào vô lăng.

CEO Elon Musk của Tesla đã nhiều lần khẳng định rằng xe Tesla sẽ tự lái trong mọi tình huống vào một ngày không xa, nhưng đến nay vẫn chưa có chiếc xe Tesla nào có thể thực hiện được điều đó, mà chỉ mới trang bị các tính năng hỗ trợ người lái, như nhận diện biển báo, đèn giao thông, tự động chuyển đổi làn đường, phanh khẩn cấp hoặc lùi xe vào chỗ đỗ...

T.Thủy

Theo DTrends/TV