Hãng xe điện Tesla gia nhập "câu lạc bộ nghìn tỷ" trên sàn chứng khoán Mỹ

Dân trí Hôm qua 25/10, hãng xe điện Tesla đã chính thức gia nhập nhóm các công ty có giá trị vốn hóa thị trường trên 1 nghìn tỷ USD.

Việc gia nhập "câu lạc bộ nghìn tỷ" là một dấu mốc quan trọng đối với Tesla, trong bối cảnh cả thế giới đang chuyển hướng sang xe điện (Ảnh: Bloomberg).

Tesla giờ đây là công ty có giá trị vốn hóa thị trường tăng trưởng nhanh thứ hai sàn chứng khoán Mỹ - chỉ mất hơn 11 năm kể từ khi lên sàn vào tháng 6/2010. Facebook Inc. là công ty dẫn đầu, nhưng giá trị vốn hóa thị trường hiện đã giảm xuống dưới 1 nghìn tỷ USD do giá cổ phiếu lao dốc trong hai tháng qua. "Câu lạc bộ nghìn tỷ" của sàn chứng khoán Mỹ còn có Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc. và Amazon.com Inc.

Hôm qua 25/10, giá cổ phiếu tăng Tesla đã tới 13%, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ 9/3. Kết thúc ngày giao dịch, giá cổ phiếu Tesla neo ở mức cao kỷ lục - 1.024,86 USD, nâng giá trị vốn hóa thị trường của hãng xe điện này lên hơn 1 nghìn tỷ USD.

Việc Tesla gia nhập "câu lạc bộ nghìn tỷ" trên sàn chứng khoán Mỹ diễn ra trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu đang trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ, với khả năng xe điện sẽ thế chỗ xe động cơ đốt trong truyền thống. Tesla và người sáng lập công ty - CEO Elon Musk được xem là một trong những động lực chính cho sự chuyển dịch này.

Giá trị tài sản của ông Musk đã tăng vọt cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của giá cổ phiếu Tesla. Ở thời điểm hiện tại, vị tỷ phú này là người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng khoảng 252 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số 193 tỷ USD của nhà sáng lập Amazon - tỷ phú Jeff Bezos, theo Bloomberg Billionaires Index. Ông Musk hiện cũng là cổ đông lớn nhất của Tesla, với gần 17% cổ phần, theo số liệu của Bloomberg.

Giá cổ phiếu của Tesla dựng đứng trong 5 tháng qua, đã tăng hơn 75% kể từ giữa tháng 5. Tuy nhiên, việc tăng giá có một động lực lớn trong tháng này; đó là thông tin doanh số và lợi nhuận cực kỳ lạc quan của quý III, cùng với hợp đồng khủng từ công ty cho thuê xe Hertz Global Holdings Inc. - đặt mua 100.000 xe Tesla, trị giá 4,2 tỷ USD.

Công ty cho thuê xe số 1 thế giới Hertz cho biết sẽ bổ sung 100.000 chiếc Tesla Model 3 vào cuối năm 2022 (Ảnh: Hertz).

"Tesla là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất xe điện, pin và công nghệ tự lái", chuyên gia phân tích Adam Jonas của Morgan Stanley nhận định: "Tesla cũng sở hữu hàng loạt công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác đầy tiềm năng để có thể trở thành người dẫn đầu về dài hạn."

"Tương lai của xe điện ngày càng sáng, nhờ sự kết hợp của các chính sách hỗ trợ, sự cải tiến của công nghệ pin và sự mở rộng của cơ sở hạ tầng sạc, cũng như sự cam kết của các nhà sản xuất ô tô", theo báo cáo Bloomberg New Energy Finance hồi tháng 9. Theo báo cáo này, doanh số xe du lịch chạy điện của toàn cầu sẽ tăng mạnh trong vài năm tới, đạt mức 14 triệu xe vào năm 2025, so với mức 3,1 triệu xe của năm 2020.

Giá trị "ảo"?

Tesla hiện không chỉ là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, giá trị vốn hóa thị trường của công ty thậm chí còn lớn hơn của tất cả các nhà sản xuất ô tô lớn cộng lại. Tuy nhiên, xét về sản lượng, Tesla vẫn là một hãng xe nhỏ so với các tập đoàn như General Motors, Toyota, hay Volkswagen.

"Chúng tôi ghi nhận những thành tích ấn tượng của Tesla, nhưng điều đó không làm thay đổi quan điểm của chúng tôi rằng Tesla đang được thổi phồng giá trị", chuyên gia phân tích Craig Irwin của công ty Roth Capital Partners cho biết hôm 21/10. Theo ông, giá trị hiện tại của Tesla có vẻ như dựa trên giả thiết rằng hàng trăm mẫu xe điện sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2025.

Thực tế là sự cạnh tranh đang ngày càng lớn. Sau nhiều năm đứng ngoài cuộc, với danh mục sản phẩm chỉ có thêm vài mẫu xe điện hoặc hybrid, giờ đây, gần như tất cả các nhà sản xuất ô tô đều có kế hoạch tham gia sâu vào thị trường xe điện.

Trong khi đó, giới đầu tư và phân tích chứng khoán cho rằng không nên so sánh Tesla với các nhà sản xuất ô tô truyền thống. Họ giống một công ty công nghệ hơn và định giá theo hướng đó là chuẩn xác.

Giá cổ phiếu Tesla hiện cao hơn 171 lần lợi nhuận dự kiến năm 2021 của công ty và cao gấp 34 lần chỉ số của nhóm cổ phiếu công nghệ NYSE FANG+ Index (gồm 9 công ty khác là: Nvidia Corp., Alphabet, Apple, Twitter Inc., Facebook, Amazon.com, Netflix Inc., Alibaba Group Holding Ltd. và Baidu Inc).

Nhật Minh

Theo Autoblog