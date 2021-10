Chính quyền tổng thống Biden gửi "tối hậu thư" đến Tesla

Dân trí Cơ quan quản lý an toàn Mỹ đã yêu cầu Tesla triệu hồi các mẫu xe để cập nhật phần mềm mới, sau khi cơ quan này công bố kết quả điều tra về hệ thống lái tự động Autopilot.

Một chiếc Tesla Model S đâm vào đuôi xe tải khi tài xế sử dụng tính năng lái tự động Autopilot. (Ảnh: Business Insider)

Cơ quan An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) chất vấn tại sao Tesla không triệu hồi xe khi gần đây đã cập nhật phần mềm để hệ thống Autopilot nhận biết tốt hơn khi có xe dừng đỗ khẩn cấp.

Trong hai bức thư gửi Tesla, NHTSA muốn có thêm thông tin về bản cập nhật Autopilot và việc công ty tung ra bản Full Self-Driving Beta. NHTSA thể hiện sự quan ngại trước việc sử dụng phần mềm này trên đường.

Một trong hai bức thư khác mà NHTSA gửi Tesla có đề nghị hãng xe điện này cung cấp thông tin về các thỏa thuận bí mật giữa Tesla và các chủ xe.

Hệ thống lái tự động Autopilot trang bị trên xe của Tesla đang gặp khó khăn trong việc xác định các phương tiện đang dừng khẩn cấp có đèn nhấp nháy và gây ra những vụ tai nạn đã thúc đẩy cuộc điều tra của NHTSA. Ngay sau khi kết quả được công bố, Tesla đã đưa ra bản cập nhật phần mềm Autopilot vào tháng 9 vừa qua với hy vọng có thể giải quyết vấn đề này.

Tính năng Autopilot của Tesla khó nhận diện được các phương tiện đang dừng làn khẩn cấp. (Ảnh: Business Insider)

Trong thư, NHTSA nói rằng Tesla cần triệu hồi xe ngay khắc phục, cập nhật phần mềm sửa lỗi an toàn trên hệ thống Autopilot. NHTSA cho biết thêm: "Thông qua những hành động này, cơ quan tiếp tục thể hiện cam kết về an toàn và nỗ lực không ngừng để thu thập thông tin cần thiết, hoàn thành vai trò của mình trong việc giữ an toàn cho mọi người trên đường, ngay cả khi công nghệ phát triển."

Theo pháp luật Mỹ, Đạo luật An toàn đặt ra nghĩa vụ đối với các nhà sản xuất xe có động cơ và thiết bị xe cơ giới phải triệu hồi bằng cách thông báo cho NHTSA khi họ xác định được phương tiện hoặc thiết bị mà họ sản xuất có lỗi liên quan đến an toàn xe cơ giới hoặc không tuân thủ các quy định hiện hành."

Dù đưa ra bản cập nhật mới cho hệ thống Autopilot, Tesla vẫn chưa thu hồi xe để khắc phục lỗi. (Ảnh: AP Photo)

Trước đó, NHTSA đã điều tra 12 vụ tai nạn liên quan đến hệ thống lái tự động Autopilot của Tesla với các phương tiện đang dừng tại làn đường khẩn cấp khiến 17 người bị thương và một người tử vong.

Ngoài ra, một thông tin liên quan trên bài đăng Tweet từ CEO Elon Musk gần đây đã thông báo việc ra mắt tính năng tự lái FSD phiên bản Beta sẽ bị trì hoãn do "những lo ngại vào phút chót". NHTSA bày tỏ lo ngại về tính năng mới này cũng như việc khách hàng của Tesla không được báo cáo, chia sẻ thông tin, các vấn đề tiêu cực về hệ thống FSD Beta do các thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người dùng.

Đoàn Trung Nam

Theo Business Insider