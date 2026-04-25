Tesla không còn là chuẩn mực, các hãng xe điện Trung Quốc mới đáng ngại

CEO của Ford cho biết, ông không còn chú ý nhiều tới Tesla. Ông nhận định hãng xe Mỹ này hiện chưa có mẫu xe mới nào thực sự ấn tượng. Thay vào đó, Ford đang lấy BYD - hãng xe bán chạy nhất Trung Quốc - làm chuẩn.

Ông Farley sau tay lái chiếc xe bán tải điện F-150 Lightning của Ford (Ảnh: Jim Farley/LinkedIn).

Trong hơn một thập kỷ qua, Tesla đã thiết lập những chuẩn mực cho xe điện. Dù thương hiệu này đã xuất hiện từ cách đây hai thập kỷ, với mẫu Tesla Roadster ra mắt vào năm 2008, phải đến thập niên 2010, phần còn lại của ngành công nghiệp ô tô mới bắt đầu chú ý. Tuy nhiên, theo CEO của Ford, Tesla hiện không còn giữ được sức cạnh tranh như trước.

Ông Jim Farley nhiều lần thể hiện rõ ràng sự ấn tượng đối với các mẫu xe điện Trung Quốc. Gần đây, ông thậm chí đã trực tiếp trải nghiệm mẫu Xiaomi SU7 và cho rằng đó là chuẩn mực mới.

Trong podcast Rapid Response, lãnh đạo Ford chia sẻ rằng nếu muốn vượt Trung Quốc trong lĩnh vực ô tô thì cần dõi theo các hãng xe Trung Quốc, chứ không phải là Tesla.

"Tôi không bài xích gì Tesla. Họ vẫn đang làm rất tốt, nhưng thực tế là hiện tại họ không có mẫu xe mới đáng kể", ông nói.

Tesla chưa ra mắt sản phẩm nào hoàn toàn mới kể từ sau mẫu xe bán tải gây nhiều tranh cãi Tesla Cybertruck. Gần đây, Tesla chỉ mới nâng cấp toàn diện Model Y, mẫu xe bán chạy nhất của hãng, lần đầu tiên kể từ khi ra mắt vào năm 2020.

Đã có nhiều tin đồn về việc Tesla sẽ tung ra một mẫu xe điện giá rẻ hơn, nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Càng chậm trễ, hãng xe điện Mỹ càng tạo cơ hội để các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc gia tăng khoảng cách.

Giờ đây, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc được cho là sẽ tạo lập kỳ vọng mới cho xe điện. Theo ông Farley, Ford đang nhắm tới BYD, gọi đây là “đối thủ tốt nhất để học hỏi” về chi phí, chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất. BYD hiện là hãng xe bán chạy nhất tại Trung Quốc.

Nhận định của Farley có cơ sở, ngay cả khi xe Trung Quốc chưa được bán rộng rãi tại Mỹ. Ngành ô tô là thị trường toàn cầu, và nếu Ford muốn duy trì sức cạnh tranh cả trong nước lẫn quốc tế, hãng cần đánh bại những đối thủ mạnh nhất; và hiện tại, đó không còn là Tesla.