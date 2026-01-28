Ford giải thích lý do dừng làm xe sedan: Không phải thị trường hết nhu cầu

Mẫu Mondeo 2026 tại Trung Quốc (Ảnh: Ford).

Ford đã không còn bán bất kỳ mẫu sedan nào tại Mỹ kể từ khi Fusion bị khai tử vào năm 2020, một năm sau khi mẫu Taurus cỡ lớn hơn dừng sản xuất.

Những cái tên quen thuộc khác như Fiesta và Focus cũng lần lượt "biến mất", khiến Ford gần như không còn xe du lịch truyền thống trong danh mục sản phẩm tại Mỹ, ngoại trừ Mustang.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Automotive News, CEO Jim Farley đã giải thích lý do Ford rút khỏi phân khúc sedan. Theo ông, quyết định này không xuất phát từ việc thị trường không có nhu cầu đối với xe sedan, mà do hãng không thể cạnh tranh một cách có lợi nhuận.

“Thị trường sedan thực sự rất sôi động. Không phải là thị trường không có nhu cầu. Chỉ là chúng tôi không tìm ra cách để vừa cạnh tranh vừa có lãi. Nhưng có thể chúng tôi sẽ tìm được cách”, ông nói.

Ford đã loại bỏ gần như toàn bộ xe du lịch

Chia sẻ của ông Farley được xem là tín hiệu cho khả năng Ford quay lại với phân khúc sedan. Trên thực tế, Ford chưa hoàn toàn từ bỏ kiểu dáng này: một mẫu sedan cỡ trung vẫn đang được bán tại Trung Đông, đó là Taurus 2026.

Tại Trung Quốc, mẫu xe tương tự được phân phối dưới tên gọi Mondeo.

Vấn đề lợi nhuận cũng là lý do khiến Ford khai tử Fiesta và Focus. Khi trả lời phỏng vấn vào tháng 9/2024, ông Farley cho biết dù đây là những mẫu xe được rất nhiều khách hàng yêu thích, nhưng hãng không kiếm được tiền từ chúng.

Thị trường Mỹ chưa bao giờ có Fiesta và Focus thế hệ cuối cùng. Hai mẫu hatchback này cũng đã lần lượt bị ngừng sản xuất trên toàn cầu vào năm 2023 và 2025. Focus thế hệ thứ tư từng có cả bản wagon và sedan trước khi chính thức dừng sản xuất vào tháng 11/2025.

Năm 2024, ông Farley từng gây chú ý khi tuyên bố Ford đang “rời bỏ mảng xe nhàm chán để tập trung vào các mẫu xe mang tính biểu tượng”, gián tiếp xếp những mẫu như Focus vào nhóm kém hấp dẫn về mặt lợi nhuận.

Hiện chưa rõ chiến lược này có mở đường cho Mustang 4 cửa (Mach 4) - mẫu xe đang được đồn đoán - hay không.

Ford muốn bán xe rẻ hơn

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch điều hành Bill Ford nhấn mạnh rằng việc tập trung vào khả năng chi trả của khách mua xe không chỉ đơn thuần là cắt bớt trang bị.

“Câu hỏi là liệu bạn có thể thiết kế những chiếc xe có chi phí nền tảng thấp hơn, để từ đó chuyển lợi ích đó cho người tiêu dùng hay không. Và đó chính là điều chúng tôi đang làm”, ông nói.

Ford kỳ vọng cách tiếp cận này sẽ giúp việc hãng quay trở lại với sedan và xe truyền thống trở nên khả thi về mặt tài chính.

Thị trường Mỹ vẫn có chỗ cho xe sedan

Theo Motor1, dù nước Mỹ ngày càng “nghiện” SUV, nhu cầu thị trường đối với xe sedan vẫn rất rõ ràng. Trong năm 2025, Toyota bán được 316.185 xe Camry, tăng 2% so với năm trước. Doanh số Corolla tăng 6,5% lên 248.088 xe (tính cả bản hatchback).

Honda bán được 238.661 xe Civic (-1,4%) và 150.196 xe Accord (-7,7%). Doanh số Volkswagen Jetta giảm mạnh 24,4%, nhưng mẫu Golf bản sedan vẫn đạt 54.291 xe.

Hyundai Elantra tăng 8%, đạt 148.200 xe. Với Nissan, khách hàng đã mua 51.310 xe Versa (+20,5%), 152.578 xe Sentra (-0,1%) và 93.268 xe Altima (-18,1%).

Những con số này cho thấy nhu cầu thị trường đối với xe sedan vẫn rất lớn. Việc Ford cần làm là thiết kế được một sản phẩm hấp dẫn với chi phí hợp lý. Khi đó, khách hàng sẽ sẵn sàng móc hầu bao.

Hiện tại, Ford đang để lỡ cơ hội lợi nhuận vào tay các đối thủ.

Theo trang Experian, khoản trả góp trung bình cho một chiếc xe mới tại Mỹ trong quý III/2025 đã lên tới 748 USD/tháng, cho thấy thị trường đang rất “khát” các mẫu xe giá phải chăng.

Trang Kelley Blue Book cũng ghi nhận giá giao dịch trung bình của xe mới tại Mỹ trong tháng 9/2025 lần đầu tiên vượt mốc 50.000 USD.

Việc Mustang 4 cửa có phải là bước đi đúng đắn hay không vẫn còn gây tranh cãi, nhưng có một điều rõ ràng: Ford quá chậm chạp trong việc quay về với các mẫu xe truyền thống.