"Lo lắng của các chủ xe động cơ dầu khi đi đăng kiểm hoàn toàn có cơ sở"

Ô tô máy dầu đang được kiểm tra khí thải (Ảnh minh họa: Nguyễn Lâm).

Những ngày gần đây, tôi đọc nhiều bài viết trên báo Dân trí và bình luận trên các nền tảng mạng xã hội về phương pháp đăng kiểm mới áp dụng từ ngày 1/3. Tôi thấy rằng, đa số quy chụp phương pháp đạp hết ga với ô tô động cơ dầu (diesel) là phá xe, phá động cơ. Tôi không đồng ý với những quan điểm kiểu vậy.

"Đạp hết ga với ô tô động cơ dầu không phải kỹ thuật mới"

Tôi đang sử dụng một chiếc xe máy dầu đời cũ, đã trải qua rất nhiều kỳ đăng kiểm. Trong những lần đăng kiểm trước khi có quy định mới, tôi đều thấy đăng kiểm viên "đạp ga" lên vòng tua cao, mỗi lần như vậy xe xả rất nhiều khói muội.

Tìm hiểu kỹ hơn về quy trình kiểm tra khí thải mới, đặc biệt là phương pháp gia tốc tự do (free acceleration cycle) áp dụng cho ô tô động cơ dầu, tôi nhận ra rằng, thực chất phía đăng kiểm muốn "siết chặt quy định" chứ hoàn toàn không phải "kỹ thuật mới".

Phương pháp này đã được sử dụng nhiều năm trong kiểm định khí thải ở châu Âu và nhiều quốc gia phát triển. Mục đích là kiểm tra mức khói cực đại của động cơ khi tăng tốc nhanh trong trạng thái không tải, qua đó đánh giá tình trạng hệ thống phun nhiên liệu, bộ tăng áp và quá trình đốt cháy.

Xe con đăng kiểm tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ở góc độ kỹ thuật, việc tăng tốc động cơ trong trạng thái không tải là cách để xác định lượng khói cực đại của động cơ dầu trong thời gian ngắn. Đây là thông số quan trọng để đánh giá chất lượng quá trình đốt cháy và tình trạng hệ thống nạp-phun nhiên liệu.

Nếu chỉ đo ở vòng tua thấp hoặc tải nhẹ thì nhiều trường hợp động cơ vẫn có thể đạt chuẩn, nhưng khi tăng tốc đột ngột lại phát sinh lượng khói lớn do kim phun, turbo hoặc hệ thống nạp bị suy giảm hiệu suất. Vì vậy, phép thử này có ý nghĩa sàng lọc kỹ thuật.

Còn với nhận định "đạp hết ga là phá động cơ" theo tôi là chưa chính xác. Trong thiết kế của động cơ dầu hiện đại, nhà sản xuất luôn có bộ điều tốc (governor) hoặc phần mềm điều khiển để giới hạn vòng tua tối đa nhằm bảo vệ động cơ. Khi đạp hết hành trình chân ga trong trạng thái không tải, vòng tua thực tế vẫn nằm trong giới hạn an toàn do nhà sản xuất quy định.

Do đó, với một động cơ còn ở tình trạng kỹ thuật bình thường, thao tác tăng tốc ngắn trong quá trình kiểm định không phải là yếu tố gây hỏng hóc.

Nhưng tôi cho rằng, lo lắng của các chủ xe cũng hoàn toàn có cơ sở. Việc đạp ga kịch sàn đóng vai trò như giọt nước tràn ly. Với xe đã cũ hoặc bảo dưỡng kém, phép thử có thể làm lộ ra hoặc kích hoạt các hỏng hóc tiềm ẩn, vì vậy lo lắng của chủ xe, đặc biệt các chủ xe cũ như tôi, là hoàn toàn thực tế.

Động cơ hoạt động tới 4000 vòng/phút trong tình huống nào?

Về các ý kiến "đi xe dầu có mấy khi đạp ga qua 2.000 vòng/phút đâu mà cần kiểm tra ở vòng tua lớn", quan điểm của tôi như thế này.

Động cơ dầu thường được thiết kế để đạt mô-men xoắn lớn ở vòng tua thấp, vì vậy trong điều kiện sử dụng thông thường nhiều người lái xe ít khi đưa động cơ lên vùng vòng tua cao.

Khi chạy cao tốc với vận tốc trên dưới 100km/h, vòng tua máy xe của tôi chỉ hoạt động ở mức khoảng 1.800 vòng/phút. Vận tốc 120km/h, vòng tua khoảng 2.200 vòng/phút.

"Việc ít sử dụng vòng tua cao không có nghĩa là động cơ không cần phải hoạt động được ở dải vòng tua đó" (Ảnh minh họa: Nguyễn Lâm).

Thế nhưng, trong các tình huống leo đèo cao, xe có tải, ở những cung đường khó như Hà Giang, Tây Bắc, khi xuống dốc hãm tốc độ bằng số (chẳng hạn như dốc Cán Tỷ ở Hà Giang), đặc biệt khi vượt xe khác trên đường dốc, động cơ thường xuyên làm việc ở vòng tua 3000-4000 vòng/phút. Đây vẫn nằm trong vùng vận hành bình thường của hầu hết động cơ ô tô hiện đại.

Tuy nhiên, với những chiếc xe đã cũ hoặc hệ thống làm mát không được bảo dưỡng đầy đủ, việc vận hành ở tải nặng trong thời gian dài có thể khiến nhiệt độ động cơ tăng cao. Khi đó, các sự cố như sôi nước làm mát, rò rỉ két nước hoặc thậm chí bó máy có thể xảy ra. Thực tế qua sử dụng đã cho thấy rất nhiều trường hợp như vậy.

Vì thế tôi cho rằng việc ít sử dụng vòng tua cao không có nghĩa là động cơ không cần phải hoạt động được ở dải vòng tua đó. Trong thiết kế kỹ thuật, động cơ luôn có một vùng vòng tua làm việc tối đa được nhà sản xuất tính toán sẵn.

Mặc dù vậy, việc tăng vòng tua động cơ lên tới 4.000 vòng/phút, thậm chí 4.500 vòng/phút vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro đối với những phương tiện đã cũ hoặc không được bảo dưỡng đầy đủ. Vì vậy, trước khi thực hiện phép thử, đăng kiểm viên cần kiểm tra sơ bộ tình trạng kỹ thuật của xe, đặc biệt là hệ thống điều tốc, làm mát và các dấu hiệu bất thường của động cơ.

Trong trường hợp phát hiện phương tiện có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện kỹ thuật, cơ sở đăng kiểm nên khuyến cáo chủ xe bảo dưỡng hoặc tạm dừng kiểm định để tránh phát sinh rủi ro. Cách tiếp cận này sẽ giúp giảm tranh cãi và đảm bảo quy trình kiểm định được thực hiện an toàn, minh bạch hơn, thay vì chỉ yêu cầu chủ xe ký cam kết trước khi tiến hành kiểm tra.

Tất nhiên đây chỉ là nhận định của cá nhân tôi.

Độc giả Thành Lê