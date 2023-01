Tài xế xếp hàng xuyên đêm, có người trốn viện chờ tới lượt đăng kiểm xe

Mất gần 2 ngày mới có thể đăng kiểm được cho chiếc xe của mình, anh Hà Đình Tiến (33 tuổi, sống tại khu đô thị Nam Cường, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nói rằng cuộc sống bị đảo lộn chỉ vì vấn đề này. Dậy từ sớm, thức khuya là cách anh và nhiều người lựa chọn trước tình trạng quá tải ở nhiều trung tâm kiểm định xe.

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Tiến cho hay, 5h sáng ngày 10/1, anh ra Trung tâm đăng kiểm 29-27D (trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội) để xếp hàng. Dù mới tờ mờ sáng nhưng đã có rất đông tài xế đến chờ đợi từ trước đó.

"5h sáng nhưng xe xếp hàng dài tới 300-400m. Xe của tôi ở số thứ 45. Phía sau tôi, các tài xế kéo đến ngày một đông. Đến khoảng 7h sáng, vì có công việc đột xuất, tôi đành nhường nốt của mình cho một người bạn", anh Tiến nhớ lại.

22h tối cùng ngày, dù đơn vị đăng kiểm đã hết giờ làm việc, anh Tiến cùng một hàng xóm vẫn đánh xe đến gần sát trung tâm để "nhận chỗ". Ra tới nơi, anh không ngờ vì có rất nhiều tài xế đã cho xe đỗ dọc đường Phạm Văn Đồng để chờ tới lượt đăng kiểm vào sáng hôm sau.

"Vì nhà tôi cách trung tâm này khoảng 1km nên tôi để xe ở lại đó rồi về nhà ngủ, chấp nhận để xe ngoài đường một đêm. Tuy nhiên, về đến nhà, trong lòng thấp thỏm không yên nên đến 4-5h sáng, tôi lại lọ mọ ra ngồi chờ trên xe", anh Tiến cho hay.

Cũng theo người đàn ông này, chủ nhân của chiếc xe Ford xếp sau anh trò chuyện rằng họ đã phải dậy từ 1h sáng, di chuyển từ phố Đặng Tiến Đông cách đó hơn chục km để xếp hàng. Một người khác sở hữu chiếc xe BMW thì phải dậy từ 2h sáng. Cả hai người này đã ngủ qua đêm trên xe.

Sau một đêm dài chờ đợi giữa thời tiết mưa rét, đến 7h sáng ngày 11/1, anh Tiến cùng nhiều tài xế khác cũng được nhận số thứ tự vào đăng kiểm. Được nhận con số 15, anh tự hào khoe với bạn bè và gọi vui "đây là con số quyền lực".

Anh Tiến kể: "Nhiều người phải dậy từ 3h sáng đến đây nhưng số thứ tự vào đăng kiểm cũng tới 60, nghĩa là khoảng chiều hôm đó họ mới tới lượt làm thủ tục.

Cùng thời điểm này, một anh bạn của tôi đi đăng kiểm ở TPHCM mà nhận số thứ tự là 1.048. Quả thực suốt 6 năm đi ô tô, chưa bao giờ tôi thấy đi đăng kiểm khổ sở, vất vả như thế. Bình thường tôi đi đăng kiểm chỉ mất khoảng 1 tiếng nhưng nay mất tới gần 2 ngày. Mấy anh em nói vui với nhau rằng, khổ sở xếp hàng như thời tem phiếu".

Đến 10h sáng cùng ngày, sau khi đăng kiểm xong và lái xe ra về, anh Tiến thấy hàng xe xếp hàng chờ tới lượt đã dài gần 2km.

Các trung tâm đăng kiểm đột ngột dừng hoạt động vào dịp cận Tết khiến tình trạng quá tải càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều tài xế cho biết, dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại tăng cao. Nếu không đăng kiểm thời điểm này thì Tết họ sẽ không có xe để đi. Vậy nên, họ buộc phải đăng kiểm bằng mọi giá, nếu không họ sẽ phải đối diện với các mức phạt rất nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế.

"Trong khoảng thời gian chờ đợi, chúng tôi được nghe không ít chuyện dở khóc dở cười. Có người dù đang phải nằm viện điều trị nhưng cũng cố tìm cách trốn ra ngoài để đi đăng kiểm. Có người con nhỏ không ai trông, gia đình cuối năm bận rộn phải gọi điện hỏi tôi cụ thể về các quy trình để sắp xếp thời gian đi xếp hàng", anh Tiến cho hay.

Anh Trần Thành L. (38 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng khốn đốn vì đăng kiểm xe. Anh cho biết đã phải đi 6 trạm, "canh" 2-3 ngày để lấy số.

"Đêm hôm trước, tôi tới trung tâm đăng kiểm ở quận Thanh Trì, xếp hàng chờ từ 12 rưỡi đêm đến trưa hôm sau mới hoàn tất. Công việc cá nhân vì thế cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Xe tôi chỉ 2 ngày nữa hết hạn đăng kiểm, nếu không làm kịp, xe bị cấm lưu thông thì mất cần câu cơm", anh L. nói.

Anh cho biết, cũng vì liên tục tìm nơi đăng kiểm, xếp hàng xuyên đêm chờ lấy số nên có hôm tận khuya anh mới trở về nhà. Vợ anh vì thế nghi ngờ anh có bồ nhí, liên tục tra hỏi với thái độ bực tức.

Sau khi giải thích, đưa bằng chứng là tấm ảnh chụp ở trung tâm đăng kiểm, anh mới xoa dịu được vợ khỏi sự đa nghi, suy nghĩ lung tung.

Tính đến 12/1, cả nước có 33 trung tâm đăng kiểm phải tạm dừng hoạt động, rải rác tại 13 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hòa Bình.

Trong 33 trung tâm đăng kiểm, 30 đơn vị tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, một trung tâm do vấn đề về nhân sự, một trạm do không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, một trung tâm do đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ và một điểm do thu hồi đất.