Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đối diện với khung hình phạt nào?

Chiều 11/1, Công an TPHCM họp báo thông tin quá trình điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh miền Tây.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định và lệnh liên quan.

Công an TPHCM công bố việc khởi tố ông Đặng Việt Hà

Liên quan tới vấn đề trên, một luật sư thuộc Đoàn luật sư TPHCM cho biết, hành vi nhận hối lộ được thực hiện trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác nhau.

Về hình phạt của tội danh này được quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự hiện hành thì có mức hình phạt nhẹ nhất là 2 năm tù và nặng nhất là tử hình, tùy thuộc vào số tiền người phạm tội đã nhận.

Theo khoản 1, Điều 354 người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt từ 2 -7 năm tù.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với ông Đặng Việt Hà (Ảnh: Công an cung cấp).

Trường hợp người phạm tội có tổ chức, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, phạm tội từ 2 lần trở lên, biết rõ tài sản hối lộ là của Nhà nước, đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt, của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 đồng hoặc gây thiệt hại tài sản từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng thì bị phạt từ 7 - 15 năm tù.

Trong trường hợp người phạm tội nhận của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng thì sẽ bị đối diện với hình phạt từ 15 - 20 năm tù.

Trong trường hợp người phạm tội nhận của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên thì hình phạt được quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự hiện hành. Lúc này, người phạm tội sẽ đối diện mức hình phạt từ 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Ngoài những hình phạt chính như đã nêu trên, người phạm tội nhận hối lộ còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trong quá trình tố tụng, cơ quan chức năng sẽ xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với người phạm tội để có hình phạt tương xứng với hành vi.