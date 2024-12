Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 28/12 ở Cao Bồ, tỉnh Nam Định.

Theo đó, chiếc xe con đã dừng ở vị trí gần khúc cua ở giao lộ và tài xế mở cửa bất cẩn, khiến người đi xe máy ngã ra đường, ngay trước mũi ô tô có camera hành trình.

Tài xế mở cửa xe bất cẩn, đẩy người đi xe máy ngã vào đầu ô tô (Video: OFFB).

May mắn là trong tình huống này, ô tô có camera hành trình đang di chuyển chậm và đã kịp phanh lại, nên không có thiệt hại về người.

Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định: Không mở cửa xe, để cửa xe mở, hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Trong khi đó, Điều 19 Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, quy định: Trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa xe, ra khỏi xe; không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn.

Việc mở cửa xe hoặc để cửa xe mở mà thiếu quan sát, xâm phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, làm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn là vi phạm pháp luật và sẽ bị áp dụng các chế tài phù hợp, tùy thuộc mức độ, tính chất của hành vi vi phạm.

Theo quy định hiện nay tại Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe mở cửa không đảm bảo an toàn sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu thực hiện hành vi này mà gây tai nạn giao thông thì sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2025, khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, mức phạt đối với người điều khiển ô tô mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, cao gấp 10 lần so với hiện tại. Nếu thực hiện hành vi này mà gây tai nạn giao thông thì sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng.

Nếu hành vi gây tai nạn giao thông mà hậu quả làm thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng và tài sản theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc giải quyết, bồi thường thiệt hại do vụ tai nạn gây ra được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.