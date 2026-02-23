Người cứu hộ ô tô miễn phí trong gần 15 năm: “Chỉ sợ không giúp được gì”

Với cộng đồng người dùng ô tô tỉnh Lào Cai, cái tên Điệp “Xa Lộ” không hề xa lạ. Đó là biệt danh của anh Trần Anh Điệp (43 tuổi), đang làm bất động sản nhưng được biết đến nhờ việc chuyên cứu hộ miễn phí những ô tô bị hết điện ắc quy, trong gần 15 năm qua.

Anh Điệp (bên phải), người cứu hàng nghìn xe "chết" ắc quy trong nhiều năm nay ở tỉnh Lào Cai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hành trình cứu hộ miễn phí xuyên suốt 15 năm

0h00 sáng, điện thoại réo rắt từ số máy lạ kéo anh Điệp cùng người nhà bừng tỉnh từ giấc ngủ. Sau khi nắm được thông tin về địa điểm, người chủ gia đình này nhanh chóng lên đường, mang sự trợ giúp tới những người dùng ô tô không may gặp sự cố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

“Lúc đầu gia đình tôi cũng phản đối dữ dội lắm, bởi cũng lo lắng mình đêm hôm mưa gió vẫn cứ đi giúp người miễn phí. Có người mắng tôi là điên, là thần kinh nhưng đến nay thì cũng quen rồi, chuyển qua ủng hộ”, anh Điệp chia sẻ với phóng viên báo Dân trí.

Việc cứu hộ ô tô miễn phí đã được anh Điệp duy trì gần 15 năm nay, chủ yếu với những trường hợp hết điện ắc quy. Dù không phải là lỗi lớn, song nhiều chủ xe vẫn vô tình gặp phải tình trạng này trong quá trình sử dụng, như quên tắt đèn khi đỗ xe, hay sử dụng điện khi không nổ máy.

Những người được anh Điệp cứu hộ miễn phí có thể là những người dân địa phương, hoặc những khách du lịch tứ xứ đổ về tỉnh Lào Cai. Từ năm 2012 đến nay, không biết bao nhiêu ô tô đã được chiếc Toyota Corolla Altis đời 2011 dán tên “Điệp Xa Lộ” hỗ trợ câu bình ắc quy, có thể ước tính lên tới gần 10.000 chiếc.

“Có ngày tôi cứu hộ nhiều nhất là 6-7 trường hợp, chỉ cần không vướng việc là sẵn sàng lên đường. Thậm chí đi tỉnh ngoài mà có người cần là tôi cũng hỗ trợ, vì dây câu bình lúc nào cũng có ở trên xe”, anh Điệp chia sẻ.

Thấu hiểu cảm giác bất lực của những người chờ cứu hộ, bởi đó cũng là điều thúc đẩy anh Điệp thực hiện nghĩa cử nhân văn này. Năm 2012, chính anh Điệp cũng từng nằm đường vì hết điện bình ắc quy, “phải đứng chờ 1 tiếng đồng hồ dưới trời nắng chói chang mới gọi được người giúp đỡ”.

“Hạnh phúc là được giúp người khác”

Trong suốt 15 năm cứu hộ miễn phí, không thiếu trường hợp người gọi trợ giúp hiểu lầm anh Điệp làm dịch vụ. “Nhiều người tưởng tôi thu tiền nên thái độ khác lúc biết tôi làm miễn phí lắm, nhưng tôi không thấy phiền. Quan trọng là mình giúp đỡ người khác từ cái tâm của mình, nhiều khi đến chỉ sợ không giúp được gì”, anh Điệp chia sẻ.

Theo anh Điệp, có trường hợp xe chết máy không phải do bình ắc quy hết điện, anh Điệp cũng chỉ có thể hỗ trợ liên hệ với xưởng sửa chữa gần đó, “họ vẫn phải chờ cứu hộ, còn tôi thì thấy áy náy”, anh Điệp cho biết.

Trong nhiều pha cứu hộ, anh Điệp nhớ mãi trường hợp của một người ở Vũng Tàu, bay ra miền Bắc du lịch, thuê một chiếc Toyota Fortuner để thăm đền Thượng (Lào Cai). “Anh này bị hết điện bình ắc quy, đi bộ khắp khu đền Thượng nhưng không nhờ được ai, thế là được một bác tài taxi cho số của tôi”, anh Điệp kể.

Sau khi xử lý xong xuôi, người này ngỏ ý muốn gửi anh Điệp 500.000 đồng nhưng bị anh từ chối. “Cái cảm giác người ở trong miền Nam ra đến địa đầu Tổ quốc vẫn được giúp đỡ miễn phí nó tuyệt vời lắm, chưa kể mình cũng góp phần giúp khách du lịch tăng thêm ấn tượng về Lào Cai ở góc độ nào đó”.

Mong muốn lan tỏa điều tích cực

Sau nhiều năm cứu hộ miễn phí, anh Điệp tự hào khi lan tỏa tinh thần này tới nhiều chủ xe khác tại tỉnh Lào Cai, và thành lập được một đội cứu trợ miễn phí. “Trong trường hợp tôi không cứu hộ trực tiếp được thì tôi sẽ nhờ người ở gần nhất giúp đỡ”, anh Điệp chia sẻ.

Theo anh Điệp, khó khăn lớn nhất của việc cứu hộ xe bị hết bình điện ắc quy là dây câu. “Dây câu bình ắc quy mà loại có chất lượng tốt thì có giá không rẻ, nên không phải ai cũng có sẵn thiết bị này. Như ở năm 2012, anh em dùng ô tô ở Lào Cai chỉ có đúng 1 chiếc, cứ cho mượn đi mượn lại mãi”, anh Điệp nói.

Do đó, trong nhiều năm gần đây, anh Điệp thường làm tặng dây câu bình cho những người dùng trong hội nhóm sử dụng ô tô. “Chi phí vật liệu làm dây câu tiêu tốn khoảng 850.000 đồng cho mỗi chiếc dài 6m, tôi chỉ tặng công làm. Càng nhiều người có dây câu thì càng nhiều người sẵn sàng giúp đỡ người khác”.

“Đến nay nhiều hàng quán quanh tỉnh Lào Cai cũng biết số của tôi, giúp tôi kết nối được với càng nhiều người cần giúp đỡ” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, anh Điệp kể về nhiều kỉ niệm đáng nhớ. “Như có lần một chiếc xe tang ở huyện Bảo Thắng đang bắt đầu đi thì gặp sự cố, đường làng nhỏ hẹp không gọi được ai. Tôi liên lạc với một người gần đó có dây câu, họ phi cả bán tải xuống ruộng hỗ trợ câu bình xong gửi ảnh về cho mình xem, lúc đó tôi thấy vui lắm”.

Với anh Điệp, việc cho đi mà không cần nhận lại chẳng phải thứ gì đó quá cao sang. “Tôi không làm vì tiền, cũng chẳng phải để đánh bóng tên tuổi nên có thể tôi không giàu, nhưng tình cảm thì luôn đong đầy”, đó là lời khẳng định của ông bố 3 con ở tuổi 43, dù bận bịu nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại là sẵn sàng lên đường.

Kỹ thuật câu bình ắc quy an toàn

Theo anh Điệp, trong suốt 15 năm cứu hộ miễn phí, chưa lần nào gặp sự cố bởi anh luôn thực hiện đúng chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn. “Nhiều người khi câu bình sẽ kẹp trực tiếp dây câu vào bình, điều này là không nên bởi nguy cơ chập mạch sẽ có khả năng làm cháy xe”, anh Điệp chia sẻ.

Thay vào đó, người dùng nên kẹp cực âm ra ngoài để dẫn mát. Như anh Điệp thường lựa chọn lẫy đóng nắp ca-pô làm điểm kẹp.

Anh Điệp thường chọn lẫy đóng nắp ca-pô làm điểm kẹp khi thao tác. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài ra, một số dòng xe cũ đã qua sửa chữa thường không sử dụng chuẩn dây bình như xe mới. “Dây màu đỏ không có nghĩa là cực dương nên khi câu, cần tìm kiếm chính xác vị trí cực âm và cực dương cần được đánh dấu (+ và -) để đảm bảo an toàn”, anh chia sẻ.