Suzuki Jimny sắp bị khai tử ở châu Âu

Suzuki Jimny về cơ bản đã bị khai tử ở châu Âu. Do các tiêu chuẩn khí thải được siết chặt, mẫu xe off-road cỡ nhỏ này đã từng bước bị dừng bán ở Đức và EU vào giữa năm 2024. Trước khi Jimny hoàn toàn biến mất trên thị trường châu Âu, Suzuki cho mẫu xe này có lời chào tạm biệt ở Pháp.

Để đánh dấu cột mốc quan trọng khi mẫu xe này đạt doanh số hơn 3 triệu chiếc trên toàn thế giới trong 55 năm, Suzuki sẽ ra mắt một phiên bản đặc biệt, sản xuất với số lượng hạn chế chỉ 55 chiếc tại Pháp: Jimny 55th Anniversary. Phiên bản này cũng là lời chia tay của Suzuki Jimny với thị trường Pháp nói riêng và cựu lục địa nói chung.

Phiên bản Jimny đặc biệt kỷ niệm 55 năm (Ảnh: Suzuki).

Về hình thức, phiên bản đặc biệt này giống Jimny Horizon, phiên bản đặc biệt chia tay thị trường Đức của Jimny.

Jimny 55th Anniversary được phát triển dựa trên mẫu Jimny dành cho thị trường Pháp - Privilège V.U., và có nhiều tính năng đặc biệt bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn.

Cụ thể, lưới tản nhiệt có thiết kế hoài cổ, decal kiểu cổ hai bên hông xe, bọc lốp dự phòng mềm có hình con tê giác vốn gắn liền với mẫu Jimny từ thập niên 80 của thế kỷ trước, thảm sàn bằng cao su ở cả cabin và cốp sau, chắn bùn có chữ Jimny màu đỏ ở cả bánh trước và bánh sau, một cuốn nhật ký bìa da để ghi lại những kỷ niệm trên hành trình rong ruổi với mẫu xe off-road "huyền thoại" của Suzuki, và một móc khóa kỷ niệm.

Mẫu Jimny kỷ niệm 55 năm có thiết kế mang hơi hướng hoài cổ (Ảnh: Suzuki).

Các khách hàng tại Pháp cũng sẽ được đào tạo kỹ năng lái xe off-road.

Mỗi chiếc Jimny 55th Anniversary Edition được đánh số và gắn biển kỷ niệm trên cụm điều khiển. Phiên bản đặc biệt này có 4 màu: trắng, xanh lá, đen và xám.

Phiên bản 55th Anniversary Edition vẫn sở hữu các trang bị tiêu chuẩn như trên bản Jimny Privilège, gồm: điều hòa, ghế ngồi có sưởi, hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth, cảnh báo chệch làn và chuyển làn, đèn pha tự động, hệ thống nhận diện biển báo giao thông,...

Nội thất của mẫu Jimny mang phong cách truyền thống, thay vì có nhiều màn hình, ít nút vật lý như các mẫu ô tô đời mới hiện nay (Ảnh: Suzuki).

Với trọng lượng 1.090kg và kích thước nhỏ gọn - dài 3.475mm và rộng 1.640mm, Suzuki Jimny vận hành tốt trên nhiều địa hình khác nhau, dù là trèo đèo lội suối hay luồn lách trong phố đông.

Khả năng off-road của xe được hỗ trợ bởi góc thoát trước 37 độ, góc thoát sau 49 độ, góc vượt đỉnh 28 độ, cùng hệ dẫn động 4 bánh AllGrip Pro. Phiên bản đặc biệt Suzuki Jimny 55th Anniversary Edition được trang bị động cơ xăng 1.5L công suất 102 mã lực kết hợp với hộp số sàn 5 cấp, có giá bán 28.955 euro, tương đương 33.221 USD, hay 870 triệu đồng.

Mẫu Suzuki Jimny chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4/2024 với giá bán lẻ đề xuất 789 triệu đồng, là mức khá cao so với các mẫu SUV cỡ B, thậm chí ngang ngửa một số mẫu SUV cỡ C, dù trang bị khiêm tốn. Tuy nhiên, do khan hàng nên mẫu xe này từng được bán theo kiểu "bia kèm lạc" tới 50 triệu đồng.

Mẫu Jimny đang được bán tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Suzuki Việt Nam).

Từ đầu năm nay, mẫu SUV cỡ nhỏ này lại thường xuyên có khuyến mại giảm giá lớn từ nhà phân phối, có thời điểm được một đại lý tại khu vực miền Bắc chào bán với mức giảm tới 99 triệu đồng xuống còn 690 triệu đồng, áp dụng cho xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024). Trong khi đó, một showroom tại TPHCM chỉ giảm 80 triệu đồng cho xe VIN 2024, xuống còn 709 triệu đồng; còn xe VIN 2025 chỉ được giảm 60 triệu đồng theo chương trình của hãng.