Loạt xe mới dự kiến ra mắt trong tháng 5: Ranger, Everest có bản mới

Thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng đầu năm vẫn sôi động với các chương trình khuyến mại, nhưng nhiều “luồng gió mới” được dự báo sẽ xuất hiện từ tháng 5. Dưới đây sẽ là một số mẫu xe dự kiến được ra mắt trong tháng này.

Ford Ranger, Everest phiên bản mới

Theo thông tin từ Ford Việt Nam gửi giới truyền thông, hãng sẽ giới thiệu dải sản phẩm mới vào ngày 6/5. Thông tin chi tiết vẫn được giữ kín, nhưng một số cái tên đã được hé lộ.

Hồi tháng 3, một số đại lý chính hãng của Ford Việt Nam đã chào khách đặt cọc Ranger Raptor mới sử dụng động cơ xăng V6, dung tích 3.0L, thay cho phiên bản sử dụng máy dầu tăng áp kép, 2.0L hiện tại. Xe vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Thiết kế và trang bị của Ford Ranger Raptor V6 3.0L nhiều khả năng sẽ không khác biệt so với phiên bản hiện hành (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tham khảo thị trường quốc tế, động cơ xăng V6, dung tích 3.0L sản sinh công suất tối đa 392 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Thông số này mạnh hơn đáng kể so với bản máy dầu hiện hành (207 mã lực và 500Nm).

Ngoài Ranger Raptor V6 3.0L, Ford Việt Nam có thể sẽ giới thiệu Ranger và Everest mới. Trong đó, Ford Everest mới sẽ sử dụng máy xăng mã N3, nhiều khả năng là loại EcoBoost 2.3L được trang bị trên dòng Explorer từng bán tại Việt Nam.

Thông tin này xuất hiện trên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam, với nhãn năng lượng cho thấy Everest máy xăng tiêu thụ trung bình 10 lít/100km đường hỗn hợp. Theo một số nguồn tin, cấu hình này sẽ thay thế phiên bản Platinum (1,545 tỷ đồng) hiện tại sử dụng động cơ dầu, tăng áp kép, dung tích 2.0L.

Trang bị của Ford Everest máy xăng nhiều khả năng sẽ không khác biệt với bản sử dụng động cơ dầu (Ảnh: Đại lý Ford).

Theo định hướng toàn cầu của hãng xe Mỹ, khối động cơ dầu 2.0L tăng áp kép đang dần bị loại bỏ trên các mẫu Ranger và Everest. Đây là nguyên nhân Ranger Raptor được dự đoán chuyển sang máy V6 3.0L tại Việt Nam, nhưng theo phía đại lý, cỗ máy dầu trên vẫn sẽ xuất hiện trên phiên bản Everest Titanium+.

Về Ranger mới, một phiên bản lạ mắt đã từng bị bắt gặp trong khuôn viên trung tâm đăng kiểm khí thải tại Hà Nội. Xe có lớp sơn ngoại thất màu đen, với đường kẻ màu cam trang trí ở viền lưới tản nhiệt và bộ mâm kiểu mới, khá giống với bản nâng cấp giữa vòng đời từng được giới thiệu tại Australia vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, cần chờ tới ngày công bố chính thức của Ford Việt Nam mới có thông tin chính xác. Việc bổ sung hay thay thế động cơ dầu thành máy xăng trên Everest và Ranger Raptor được cho là sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới sức tiêu thụ của các mẫu xe này.

Theo nhận định của giới chuyên gia và chia sẻ từ phía đại lý, khách Việt lựa chọn Ford Ranger và Everest có xu hướng quan tâm tới các phiên bản tầm thấp và tầm trung, không nhiều người dùng lựa chọn biến thể cao cấp nhất.

Lotus

Trong tháng 5, Lotus có thể chính thức ra mắt khách Việt. Đây là thương hiệu xe thể thao có nguồn gốc Anh, nhưng đã về tay Tập đoàn Geely từ năm 2017, rục rịch tham gia thị trường nước ta thông qua nhà phân phối Tasco Auto.

Ba sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ được Lotus Việt Nam giới thiệu gồm: Eletre, Emeya và Emira. Trong đó, Emira là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong cuối cùng của Lotus, cụ thể là máy xăng 2.0L tăng áp của Mercedes-AMG, sản sinh 360 mã lực và 480Nm khi kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp.

Tại thị trường quốc tế, Lotus Emira còn có tùy chọn động cơ V6, 3.5L siêu nạp đến từ Toyota, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, sản sinh 400 mã lực và 430Nm (Ảnh: Lotus).

Hai mẫu xe còn lại đều là ô tô thuần điện, sở hữu 2 động cơ điện có công suất 600 mã lực. Trong đó, Lotus Eletre được định vị ở phân khúc SUV hạng sang cỡ trung, còn Emeya với phiên bản Hyper-GT là xe thể thao, hướng tới cạnh tranh với Porsche Taycan.

Việc đem về sản phẩm thuần điện không còn là nước đi rủi ro quá lớn với Lotus, khi vấn đề trạm sạc đã phần nào được giải quyết. Mới đây, Tasco Auto và Ford Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược chia sẻ hạ tầng sạc, đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên 89 điểm sạc trong năm nay.

Audi S6 Sportback e-tron

Trong năm nay, Audi Việt Nam dự kiến giới thiệu 5 sản phẩm mới; trong đó, mẫu S6 Sportback e-tron có thể được ra mắt trong tháng 5. Đây là mẫu sedan lai coupe thuần điện đầu tiên của thương hiệu Đức được dự kiến phân phối tại Việt Nam. Trước đó, xe từng bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội vào tháng 4.

Thông số chi tiết và giá bán của Audi S6 Sportback e-tron chưa được hé lộ. Tại thị trường quốc tế, mẫu xe sang này sử dụng cấu hình hai mô-tơ điện, tạo thành hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian quattro, sản sinh 496 mã lực và 855Nm.

Hệ dẫn động 4 bánh quattro của Audi S6 Sportback e-tron được tinh chỉnh tỷ lệ nghiêng về cầu sau (Ảnh: Audi).

Được phát triển trên nền tảng thuần điện 800V, đi kèm với bộ pin lithium-ion dung lượng 100kWh, xe có khả năng di chuyển tối đa hơn 640km sau mỗi lần sạc đầy. Với công nghệ sạc nhanh (DC) cùng công suất tối đa 270kW, Audi S6 Sportback e-tron có thể sạc 10-80% pin trong khoảng 21 phút.

Ngoài S6 Sportback e-tron, Audi Việt Nam dự kiến giới thiệu thêm hai mẫu xe thuần điện trong năm nay, gồm: A6 Sportback e-tron và Q6 Sportback e-tron. Có thể thấy, hãng xe Đức đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa, nhưng vẫn duy trì những sản phẩm sử dụng động cơ đốt trong, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.