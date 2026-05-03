Loạt ô tô mới mở bán tại Việt Nam trong tháng 4: Đủ xe xăng, hybrid, điện

Wuling Macaron thế hệ mới

Wuling Macaron thế hệ mới âm thầm có mặt tại đại lý với hai phiên bản: 205 và 300, giá bán tương ứng là 269 triệu đồng và 329 triệu đồng. Ở thế hệ mới, mẫu xe này sở hữu thiết kế mềm mại hơn và được bổ sung nhiều trang bị, tiện nghi.

Theo công bố của nhà sản xuất, Wuling Macaron có thông số dài x rộng x cao lần lượt là 3.256 x 1.510 x 1.578mm, với chiều dài cơ sở 2.190mm. Kích thước này tương đương VinFast VF 3 (3.190 x 1.679 x 1.652 và 2.075mm).

Xe được trang bị mô-tơ điện có công suất khoảng 40 mã lực và tốc độ tối đa 100km/h. Quãng đường di chuyển sau một lần sạc của bản 205 là khoảng 200km và bản 300 là khoảng 333km.

Là thương hiệu khai mở phân khúc xe điện mini tại thị trường Việt Nam với dòng xe Hongguang MiniEV, nhưng Wuling chưa đầu tư mạnh vào hạ tầng trạm sạc trong nước, khiến mẫu xe này chưa tạo được sức hút lớn với khách hàng.

BYD Dolphin 2026

BYD Dolphin 2026 ra mắt khách Việt vào ngày 20/4. Mẫu hatchback thuần điện cỡ B này được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thay vì Trung Quốc như đời cũ.

Sự thay đổi nguồn cung cấp giúp giá bán lẻ đề xuất của Dolphin 2026 giảm mạnh 90 triệu đồng, từ 659 triệu xuống còn 569 triệu đồng. Với 1.000 khách hàng đầu tiên, hãng xe Trung Quốc áp dụng ưu đãi 70 triệu, giúp giá thực tế hạ còn 499 triệu đồng, ngang bằng đối thủ cùng cỡ Geely EX2 (459-499 triệu đồng).

Ngoài thay đổi nguồn cung, dung lượng bộ pin Blade trên Dolphin 2026 là nâng cấp đáng chú ý, tăng 5,35kWh lên mức 50,25kWh, qua đó giúp phạm vi hoạt động tối đa sau mỗi lần sạc đầy tăng thêm 30km, lên mức 435km. Con số này lớn hơn quãng đường di chuyển tối đa của Geely EX2 (395km).

Mazda CX-5 2.0L Deluxe

Ngày 16/4, Mazda Việt Nam bổ sung phiên bản CX-5 2.0L Deluxe với giá chính thức 699 triệu đồng, thấp hơn 50 triệu đồng so với mức "sàn" cũ. Đồng thời, trong tháng 4, biến thể này được ưu đãi 10 triệu, hạ giá xuống 689 triệu đồng.

Hãng giữ lại biến thể 2.0L Deluxe cũ với mức giá 749 triệu đồng, nhưng bổ sung thêm hậu tố "tùy chọn". Trang bị của hai phiên bản Deluxe này tương đương nhau, nhưng khác biệt ở một số chi tiết ngoại thất, như màu sơn, ốp gương, ốp sườn, mâm hợp kim…

Với mức giá khởi điểm mới từ 699 triệu đồng, Mazda CX-5 một lần nữa tạo áp lực lên các đối thủ như Ford Territory hay Hyundai Tucson (từ 769 triệu đồng), Mitsubishi Destinator (khởi điểm từ 745 triệu và cao nhất lên tới 820 triệu đồng).

Kia Sorento HEV

Kia Sorento HEV mới lần đầu được trưng bày tại Việt Nam hôm 18/4. Xe được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Giá và thời điểm mở bán chưa được công bố.

Trong dải sản phẩm hiện tại của Kia Việt Nam, Sorento động cơ xăng và dầu đều đã được nâng cấp lên phiên bản facelift từ tháng 9/2025. Trong khi đó, Sorento HEV và PHEV vẫn giữ nguyên thiết kế cũ. Khi mở bán chính thức, giá xe Sorento HEV dự kiến cao hơn phiên bản máy xăng hiện hữu (1,199-1,419 tỷ đồng).

Tham khảo từ thị trường quốc tế, Sorento HEV nâng cấp giữ nguyên thông số động cơ. Theo đó, bản HEV dùng động cơ 1.6L Hybrid tự sạc, cho công suất 227 mã lực và mô-men xoắn 350Nm.

Sau Sorento HEV và Carnival HEV, phiên bản hybrid của Sportage và Seltos nhiều khả năng cũng được đưa về Việt Nam trong tương lai.

Skoda Kodiaq 2026

Skoda Kodiaq 2026 không hẳn là một bản nâng cấp, mà chỉ được cập nhật thêm một số trang bị. So với phiên bản tiền nhiệm, xe có thêm một số cảm biến và túi khí bên hông. Hàng ghế sau có thêm rèm che nắng, khay để đồ ở trung tâm, giá đỡ điện thoại, hộp đựng rác. Tất cả các trang bị này thuộc gói Simply Clever Family có trên phiên bản Kodiaq Sportline 2026.

Trong khi nội, ngoại thất không có nhiều nâng cấp, gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) trên phiên bản 2026 được Skoda bổ sung đáng kể với hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, hỗ trợ giữ và định tâm làn đường, cảnh báo điểm mù và mở cửa, kiểm soát hành trình thích ứng, tự động đỗ xe và hỗ trợ tình huống khẩn cấp.

Tại Việt Nam, Kodiaq 2026 vẫn được bán ra với hai phiên bản: Premium và Sportline, giá tương ứng 1,628 tỷ và 1,668 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn 100-148 triệu đồng so với bản cũ.

Với giá bán trên, mẫu SUV cỡ D đến từ Cộng hòa Séc có giá cao hơn phần lớn các đối thủ trong cùng phân khúc như Hyundai Santa Fe (1,069-1,369 tỷ đồng), Volkswagen Tiguan (1,688 tỷ đồng), Kia Sorento (1,149-1,419 tỷ đồng) hay Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng).