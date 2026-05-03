Các hãng xe Trung Quốc lao vào cuộc chiến giảm giá mới

Trong hai năm qua, ngành ô tô Trung Quốc đã dành phần lớn thời gian để chờ cuộc chiến giảm giá tự “hạ nhiệt”. Nhưng điều đó đã không diễn ra, và các hãng xe cũng không có dấu hiệu chùn bước.

Trước áp lực doanh số sụt giảm, BYD đang quyết liệt triển khai các đợt giảm giá mới. Các đối thủ lớn như Geely và Chery cũng có động thái tương tự.

Ngành ô tô Trung Quốc vẫn đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng (Ảnh minh họa: BYD).

Gần một năm đã trôi qua kể từ khi các cơ quan chức năng Trung Quốc triệu tập lãnh đạo hơn chục nhà sản xuất ô tô, yêu cầu họ chấm dứt cuộc chiến giá trước khi nó trở thành một cuộc đua xuống đáy.

Cơ quan quản lý thị trường của nước này đã kêu gọi "chấn chỉnh toàn diện cạnh tranh kiểu "nội cuốn"", sử dụng cụm từ mà Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường từng dùng để mô tả hành vi cạnh tranh ngày càng mang tính tự triệt tiêu trong ngành.

Tuy nhiên, có vẻ như không có nhiều thay đổi. Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy mức giảm giá trung bình của các mẫu xe BYD đã tăng lên 10% trong tháng 3. Trong khi đó, Geely và Chery cũng áp dụng mức giảm khoảng 15%, việc gần như duy trì ổn định trong suốt 12 tháng qua.

Năng lực sản xuất ô tô của Trung Quốc vượt nhu cầu trong nước quá nhiều

Tình trạng dư thừa công suất trong ngành ô tô Trung Quốc chính là gốc rễ của vấn đề. Năm ngoái, khoảng 23 triệu xe mới được bán ra tại thị trường này, nhưng tổng công suất của các nhà máy có thể sản xuất tới 55,5 triệu xe mỗi năm.

Điều này thúc đẩy nhiều thương hiệu nội địa đẩy mạnh xuất khẩu. Riêng trong tháng 3, lượng xe điện xuất khẩu từ Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi.

Hiện đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý, các nhà sản xuất ô tô buộc phải thanh toán cho nhà cung cấp nhanh hơn nhiều so với trước đây. Trước khi có sự can thiệp của chính quyền địa phương, các hãng xe thường trì hoãn thanh toán hóa đơn trong nhiều tháng, qua đó có thể tung ra các chương trình giảm giá sâu để kích cầu.

Giờ đây, các khoản thanh toán phải được thực hiện kịp thời hơn, làm gia tăng nghĩa vụ tài chính trên bảng cân đối kế toán của các hãng xe. Với BYD, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đã tăng lên 25%.

“Có vẻ điều này tốt cho khách hàng, nhưng thực tế không phải vậy. Các nhà sản xuất đang thua lỗ. Nó gây tổn hại cho toàn bộ hệ thống”, ông François Roudier, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế các Nhà sản xuất Ô tô, nhận định.