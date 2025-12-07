Lý do bất ngờ khiến Suzuki không làm bản Jimny bán tải

Suzuki Jimny rất thành công tại nhiều thị trường, duy trì lượng fan trung thành dù thế hệ hiện tại gần như không thay đổi kể từ khi mẫu xe này ra mắt vào năm 2018.

Người hâm mộ từ lâu kỳ vọng hãng sẽ ra một phiên bản bán tải cỡ nhỏ, nhưng sau nhiều năm đồn đoán, một kỹ sư Suzuki đã xác nhận rằng điều đó sẽ không xảy ra.

Suzuki sẽ phải thiết kế lại khá nhiều nếu muốn làm một phiên bản bán tải cho Jimny (Ảnh: Suzuki).

Tin đồn về một mẫu Jimny bán tải xuất hiện từ khá sớm, đặc biệt sau khi Suzuki giới thiệu bản concept Jimny Sierra Pickup Style tại sự kiện Tokyo Auto Salon 2019.

Suy đoán tiếp tục tăng khi bản Jimny trục cơ sở dài ra mắt vào năm 2023, và lên cao nhất vào năm ngoái khi Tổng giám đốc Suzuki Australia gợi mở rằng hãng đang phát triển bản bán tải hai cửa.

Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đã rõ ràng. Kỹ sư trưởng của Suzuki, ông Takamitsu Sasaki, chia sẻ với tờ Drive (Australia) tại Triển lãm Phương tiện di động Nhật Bản vừa qua rằng xe Jimny bán tải không nằm trong kế hoạch. Ông giải thích bằng việc thị trường không có nhu cầu cao với biến thể này, bất chấp sự kỳ vọng kéo dài nhiều năm từ cộng đồng người mến mộ Jimny.

Ngoài yếu tố thị trường, ông Sasaki cũng chỉ ra thách thức kỹ thuật khi chuyển Jimny thành một mẫu bán tải thực thụ. “Để làm xe Jimny bán tải, chúng tôi phải đảm bảo độ bền, và điều đó cực kỳ khó. Để chịu được tải nặng phía sau, khung gầm phải cứng hơn”, ông nói.

Ngay cả khi gia cố khung để tăng tải trọng, bản bán tải có lẽ cũng cần động cơ mạnh mẽ hơn loại 1.5L hút khí tự nhiên hiện tại - 101 mã lực. Đây là cấu hình duy nhất tại các thị trường ngoài Nhật, nơi yếu tố khí thải và sự đơn giản vẫn được ưu tiên.

Chiếc concept bán tải Suzuki Jimny Sierra ra mắt năm 2019 (Ảnh: Suzuki).

Khi được hỏi liệu Suzuki có cân nhắc động cơ mạnh hơn không, ông Sasaki bác bỏ khả năng đó. “Chúng tôi không nghĩ tới việc dùng động cơ lớn hơn vì mẫu xe này có sự cân bằng rất đặc trưng giữa thân xe và động cơ. Kích thước hiện tại là hợp lý, nên chúng tôi không xem xét động cơ lớn hơn”.

Cách đây vài năm, Suzuki từng cân nhắc một phiên bản Jimny chạy điện và thậm chí phác thảo kế hoạch làm một mẫu xe thuần điện cho thị trường châu Âu, với hiệu suất có thể vượt bản động cơ đốt trong.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, Chủ tịch Toshihiro Suzuki thừa nhận rằng trọng lượng tăng thêm từ hệ thống truyền động điện sẽ làm mất đi “bản sắc” của Jimny. Ông cũng đập tan kỳ vọng về một bản hybrid, đồng nghĩa Jimny sẽ tiếp tục trung thành với động cơ đốt trong.

Gần đây, Suzuki chỉ tung ra bản nâng cấp nhẹ cho mẫu Jimny 3 cửa tại Nhật và Australia, chủ yếu là bổ sung công nghệ và trang bị an toàn để đồng bộ với bản 5 cửa. Không có gì thay đổi về kiểu dáng và kết cấu.