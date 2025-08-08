SUV Nhật cùng cỡ CX-5 có ưu đãi lên tới 150 triệu, vẫn đắt ngang xe hạng D

Trong tháng 8, chương trình khuyến mại của hãng xe Nhật dành cho Honda CR-V vẫn giữ nguyên. Các phiên bản G và L được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, biến thể e:HEV RS (hybrid) được tặng 1 năm bảo hiểm chính hãng và ưu đãi lãi suất cố định, với những xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024).

Thế nhưng tại đại lý, Honda CR-V e:HEV RS VIN 2024 có khuyến mại lớn hơn đáng kể. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, một showroom tại miền Trung áp dụng mức giảm trực tiếp lên tới 70 triệu đồng cho biến thể này, hạ giá từ 1,259 tỷ xuống 1,189 tỷ đồng.

Đồng thời, khách mua xe còn được tặng gói phụ kiện trị giá 70 triệu đồng. Nhưng nếu không lấy phụ kiện, người dùng chỉ được giảm thêm 7 triệu đồng tiền mặt.

Khác với hai bản thấp, Honda CR-V e:HEV RS được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong khi đó, tại một cơ sở ở Hà Nội, tư vấn bán hàng cho biết biến thể này (VIN 2024) được ưu đãi tổng cộng 150 triệu đồng, gồm 50 triệu tiền mặt và 100 triệu đồng giá trị phụ kiện.

Dù có mức giảm tương đối lớn nhưng giá bán thực tế của Honda CR-V e:HEV RS vẫn đắt nhất phân khúc C-SUV, thậm chí ngang một mẫu xe gầm cao hạng D như Ford Everest (từ 1,099 tỷ đồng). Trong khi đó, một số đối thủ của CR-V cũng có khuyến mại trong tháng 8.

Đơn cử như Mazda CX-5 được nhà sản xuất hỗ trợ tới 50% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 37 triệu đồng với bản tiêu chuẩn của CX-5, hạ giá từ 749 triệu xuống 712 triệu đồng. Tuy nhiên tại đại lý, biến thể này được giảm xuống 700 triệu đồng.

Khuyến mại của Mazda CX-5 áp dụng cho xe VIN 2025 (Ảnh: Đại lý Mazda).

Ngoài CX-5, Subaru Forester tiếp tục được nhà phân phối giảm giá trực tiếp 170-230 triệu đồng tùy phiên bản trong tháng 8. Sau khi áp dụng, giá bán thực tế của mẫu này khởi điểm từ 799 triệu và cao nhất lên tới 969 triệu đồng (nguyên bản dao động 969 triệu – 1,199 tỷ đồng).

Trong khi đó, Ford Territory không còn được hãng xe Mỹ hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, do bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe này đã được chốt lịch ra mắt trong tháng này.

Ford Territory hiện hành có giá niêm yết 759-889 triệu đồng (Ảnh: Đại lý Ford).

Dù sở hữu giá bán cao song Honda CR-V (1,029-1,259 tỷ đồng) vẫn có một lượng khách hàng nhất định. Sau nửa đầu năm 2025, mẫu xe này tiêu thụ được 2.692 chiếc, bỏ xa Kia Sportage và Mitsubishi Outlander; nhưng xếp sau nhiều cái tên như Mazda CX-5 (7.384 xe), Ford Territory (5.630 chiếc), Hyundai Tucson (3.832 xe) và VinFast VF 7 (3.586 chiếc).