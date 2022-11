Sedan hạng B đua ưu đãi dịp cuối năm, Vios và City giảm tới 40 triệu đồng

Phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua ưu đãi giữa các hãng xe. Ngay cả những model có doanh số top đầu cũng được khuyến mại, như một động thái nhằm tăng sức bán hàng dịp cuối năm.

Cụ thể, Vios đang được đại lý giảm khoảng 30-40 triệu đồng, áp dụng tùy từng phiên bản. Ngoài ra, khách hàng mua dòng xe này của Toyota còn có thể được showroom tặng thêm camera hành trình, bảo hiểm vật chất…

Toyota Vios nhận được nhiều ưu đãi từ đại lý (Ảnh: Toyota Tây Ninh).

Toyota đang phân phối Vios tại Việt Nam với phiên bản khởi điểm là 1.5E MT (3 túi khí) có giá 489 triệu đồng. Bản 1.5E CVT (3 túi khí) có giá từ 542 triệu đồng và "bản đủ" 1.5G CVT có giá từ 592 triệu đồng. Ngoài ra, phiên bản phong cách thể thao GR-S có giá 630 triệu đồng nhưng mẫu này ít được khuyến mại.

Đối thủ "truyền kiếp" là Hyundai Accent cũng chạy đua với mức khuyến mại khoảng 25-30 triệu đồng, chính sách có thể thay đổi tùy từng đại lý. Trong đó, showroom tập trung ưu tiên giảm giá cho các phiên bản AT, đưa giá phiên bản AT Đặc biệt còn khoảng 515 triệu đồng và 475 triệu đồng cho bản AT Tiêu chuẩn.

Như vậy, dù mức ưu đãi hiện nay thấp hơn Vios nhưng mẫu sedan hạng B của Hyundai vẫn có giá bán thực tế cạnh tranh hơn. Điều này giúp Accent giữ được một lượng khách hàng ổn định và liên tục "so kè" trong nhóm xe có doanh số tốt nhất tại Việt Nam.

Sức ép của hai "ông lớn" trong phân khúc buộc các mẫu xe thuộc nhóm dưới cũng phải tung các chương trình giảm giá để giữ khách.

Nissan Almera đang được giảm 50% phí trước bạ (Ảnh: Nissan Hà Đông).

Nissan tung chính sách giảm 50% phí trước bạ cho Almera, đưa giá xe thực tế khởi điểm còn từ hơn 500 triệu đồng. Trong khi đó, mức giá công bố là 539 triệu đồng cho bản CVT và 595 triệu đồng cho bản CVT Cao cấp. Như vậy sau khuyến mại, sức cạnh tranh của Nissan Almera được tăng lên đáng kể.

Gia nhập thị trường muộn hơn các đối thủ (nếu không tính Nissan Sunny trước kia), Almera chọn hướng tiết kiệm nhiên liệu và tiện nghi để tìm khách hàng tiềm năng. Đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc dùng động cơ 1.0L tăng áp, có camera 360.

Cũng nhận được nhiều ưu đãi đợt này còn có Honda City với mức giảm khoảng 20-35 triệu đồng. Mẫu xe này đang được phân phối với 3 phiên bản, giá bán từ 529 - 599 triệu đồng. Ngoài ra, tùy từng đại lý mà khách hàng có thể được tặng thêm gói phụ kiện trị giá khoảng 10-20 triệu đồng khi mua Honda City.

Phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam đang ghi nhận cuộc chạy đua ưu đãi giữa các sản phẩm. Ngoài chính sách kích cầu, đây cũng là dịp để các đại lý rà soát lại tồn kho và chuẩn bị cho các chiến lược kinh doanh dài hạn hơn.