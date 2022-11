Xe máy điện giao hàng đầu tiên tại Đông Nam Á, giá từ 21,9 triệu đồng

Thị trường Việt đang có hàng chục thương hiệu xe máy điện khác nhau, bao gồm các sản phẩm "nội" và xe của các công ty nước ngoài (trong đó chủ yếu là Trung Quốc). Tuy nhiên, nhóm này thường chỉ tập trung vào các sản phẩm tiêu dùng, xe cá nhân. Mảng xe máy điện dành cho doanh nghiệp, vận tải còn bỏ ngỏ và đó là ngách mà Selex Motors lựa chọn.

Selex Camel được thiết kế với khả năng chuyên chở hàng hóa (Ảnh: Gia An).

Là công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất xe máy điện, pin và hệ thống trạm thay pin, Selex Motors được thành lập từ năm 2018 và hiện nay có nhà máy đặt ở Gia Lâm, Hà Nội. Sản phẩm mở màn của thương hiệu này có tên Camel và như tên gọi (lạc đà), đây được xem là mẫu xe máy điện "bán tải" đầu tiên trên thị trường Đông Nam Á.

Để phù hợp với nhu cầu vận tải, Selex Camel sở hữu bộ khung chủ yếu từ thép ống. Xe có phần to, dài và thô hơn so với các mẫu xe máy điện phổ thông. Theo công bố của nhà sản xuất, Camel có tải trọng tối đa tới 225kg, tức gấp khoảng 1,5 lần so với xe máy phổ thông 110cc trên thị trường.

Thiết kế yên sau cho phép tháo ra để lắp đặt thùng hàng (Ảnh: Gia An).

Xe được trang bị motor có công suất tối đa 3.000W, vận tốc cao nhất 60km/h, khả năng leo dốc tối đa 14 độ - đủ dùng trong hầu hết các điều kiện bao gồm cả leo dốc hầm chung cư, cầu vượt… Khối lượng xe 84kg chưa bao gồm pin. Người dùng có thể lắp thêm tối đa 3 pack pin, bao gồm một ở phần sàn để chân và hai pack pin dưới cốp.

Selex Camel được thiết kế theo chuẩn chống nước IP67. Để nâng cao khả năng chở hàng, xe có giỏ ở phía trước, yên sau cho phép tháo rời để lắp thùng hàng. Phía sau xe được thiết kế để lắp thêm một cặp giảm xóc để tăng khả năng chịu tải.

Khác biệt mà công ty khởi nghiệp này tạo ra cho sản phẩm của mình còn là hệ sinh thái đổi pin. Thay vì cắm sạc và chờ khoảng 3-8 tiếng để nạp đầy thì người dùng có thể đổi pin tại các điểm của Selex và chỉ cần 2 phút thao tác. Việc này được thực hiện thông qua điểm đổi pin tự động, thao tác trên màn hình cảm ứng và ứng dụng của smartphone.

Chính sách dịch vụ đổi pin áp dụng trên Selex Camel (Ảnh: Gia An).

Selex cung cấp ra thị trường 4 gói dịch vụ đổi pin, được tính theo quãng đường di chuyển. Khởi điểm là gói Economy với 3.000km quãng đường, được trang bị 2 pack pin và có giá 1,4 triệu đồng. Các gói cao hơn đều được trang bị 3 pack pin, trong đó gói Max Saving sẽ không giới hạn quãng đường và có giá 3,8 triệu đồng.

Việt Nam được biết đến là thị trường xe máy lớn thứ tư thế giới (chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia) với hơn 50 triệu xe đã được tiêu thụ (bao gồm cả xe vận chuyển hàng hóa) ở thành thị và nông thôn. Mỗi năm, lượng xe máy của Việt Nam tiêu thụ khoảng 5 tỉ USD xăng và tạo ra một nửa lượng khí thải carbon trong các loại phương tiện giao thông.

Xưởng sản xuất của Selex Motors đặt tại Gia Lâm, Hà Nội (Ảnh: Gia An).

Chọn thị trường ngách là xe điện phục vụ logistics, giải pháp của Selex Motors hiện nay ít chịu cạnh tranh trực tiếp từ các đối thủ. Dòng xe này đã được hai đơn vị là Viettel Post và Lazada Logistics đưa vào ứng dụng. Ngoài ra, Selex Motor cũng hợp tác với Denso (Nhật Bản) trong việc triển khai xe điện với thùng trữ đông.

Xem thêm hình ảnh về hệ sinh thái xe máy điện Selex Motors: