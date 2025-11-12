Sedan hạng B đua giảm giá cuối năm, nhiều mẫu rẻ ngang xe hạng A

Xu hướng chạy đua ưu đãi dịp cuối năm thể hiện mạnh mẽ ở nhóm sedan hạng B, khi toàn bộ các sản phẩm cạnh tranh đều có khuyến mại giảm giá trong tháng 11. Trong đó, nhiều mẫu xe có giá khởi điểm thực tế rẻ ngang một chiếc xe đô thị hạng A như Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng).

Như Toyota Vios, Honda City và cả “tân binh” Skoda Slavia đều được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11. Với Vios, ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 46-54 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 412-491 triệu đồng.

Trong khi đó, Honda City có mức giảm quy đổi dao động 50-57 triệu, hạ giá xuống 449-512 triệu đồng. Về phía Skoda Slavia, mẫu xe châu Âu đang có giá bán thực tế khởi điểm từ 421 triệu và cao nhất lên tới 511 triệu đồng, tức giảm 47-53 triệu đồng so với giá niêm yết.

Kể từ khi ra mắt Việt Nam vào tháng 9, Skoda Slavia liên tục có ưu đãi 100% lệ phí trước bạ từ nhà phân phối (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mitsubishi Attrage vẫn được hãng hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ trong tháng 11 (trừ bản CVT). Theo đó, bản tiêu chuẩn MT (số sàn) của mẫu xe này có mức giảm quy đổi là 38 triệu, hạ giá từ 380 triệu xuống 342 triệu đồng; biến thể CVT Premium cao cấp nhất giảm 24,5 triệu, hạ giá xuống 465,5 triệu đồng.

Kế đến, Hyundai Accent vẫn được hãng áp dụng ưu đãi giảm giá trong tháng 11, nhưng lên tới 54 triệu đồng, nhiều hơn 10 triệu đồng so với tháng trước. Ngoài ra, người dùng còn được tặng thẻ Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng.

Ưu đãi của hãng dành cho Accent áp dụng cho các xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024) còn tồn. Tại đại lý, xe VIN 2025 có mức giảm thấp hơn, khoảng 30-50 triệu đồng, trong đó bản tiêu chuẩn MT có giá niêm yết 439 triệu được hạ xuống khoảng 400 triệu đồng.

Bản cao cấp nhất của Hyundai Accent có giá bán thực tế hạ từ 569 triệu xuống 515 triệu đồng, khá cạnh tranh so với các đối thủ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nissan Almera trong tháng 11 không có ưu đãi từ nhà phân phối, nhưng được giảm giá 20-50 triệu đồng tại một số đại lý. Trong đó, bản giữa (V) của mẫu xe này được giảm nhiều nhất, hạ giá từ 529 triệu xuống 479 triệu đồng.

Các mẫu xe còn lại như Mazda2 và Kia Soluto cũng có ưu đãi từ nhà phân phối, nhưng mức giảm không lớn như các đối thủ. Mazda2 được áp dụng giá khởi điểm ưu đãi là 403 triệu, tức giảm 15 triệu đồng so với giá niêm yết; Kia Soluto được giảm 17-47 triệu tùy phiên bản, hạ còn 339-405 triệu đồng.

Dù không có ưu đãi giảm giá lớn như các đối thủ nhưng giá bán của Mazda2 vẫn hấp dẫn, do nguyên bản đã sở hữu giá bán lẻ đề xuất thuộc hàng thấp nhất phân khúc sedan hạng B (Ảnh: Đại lý Mazda).

Sau 9 tháng đầu năm, Toyota Vios đang tạm dẫn đầu về sức tiêu thụ ở phân khúc sedan hạng B, với lũy kế doanh số đạt 8.496 chiếc. Đứng ở vị trí thứ 2 là Honda City (6.377 xe), sau đó là Hyundai Accent (5.035 chiếc).

Tuy nhiên trong tháng 8 và tháng 9, Mazda2 gây chú ý khi liên tục bán vượt Hyundai Accent, đây có thể là lý do mẫu xe Hàn Quốc được gia tăng ưu đãi trong tháng 11. Nissan Almera không được công bố doanh số hàng tháng nhưng theo nhận định của một số người am hiểu trong lĩnh vực ô tô, mẫu xe này có độ nhận diện chưa cao trên đường phố.