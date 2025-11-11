Loạt xe bán chạy nhất phân khúc nhưng vẫn giảm giá mạnh trong tháng 11

Trước tình hình chạy đua ưu đãi của thị trường ở dịp mua sắm cuối năm, nhiều sản phẩm được khách Việt quan tâm cũng không thể đứng ngoài “cuộc chơi”. Trong đó, không thiếu sản phẩm đang bán chạy nhất phân khúc cạnh tranh như những cái tên dưới đây.

Ford Ranger

Dù đang nắm giữ phần lớn thị phần của phân khúc xe bán tải với lũy kế doanh số 9 tháng đầu năm đạt 12.577 chiếc, song Ford Ranger vẫn có ưu đãi lớn từ nhà sản xuất trong tháng 11. Theo đó, mẫu xe này được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, áp dụng cho hầu hết các phiên bản (trừ biến thể Sport).

Khuyến mại này áp dụng theo mức nộp lệ phí trước bạ 6%, quy đổi thành mức giảm 59 triệu đồng cho bản Wildtrak và 78 triệu đồng với biến thể hiệu suất cao Raptor. Tuy nhiên, một đại lý tại Hà Nội lại áp dụng thêm ưu đãi cho hai phiên bản này, đồng loạt nâng mức giảm lên tới 120 triệu đồng.

Ford Ranger Raptor được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo đó, giá bán thực tế của Ford Ranger Wildtrak tại cơ sở này hạ giá từ 979 triệu xuống 859 triệu đồng, Ranger Raptor hạ còn 1,179 tỷ đồng. Giới tư vấn bán hàng chia sẻ, hai phiên bản này “kén” khách hơn những biến thể tiêu chuẩn của Ranger, nên được áp dụng mức giảm lớn để kích cầu.

Tham khảo thêm, các phiên bản XL và XLS tại cơ sở này chỉ được giảm khoảng 40-60 triệu đồng, đã bao gồm ưu đãi 100% lệ phí trước bạ từ nhà sản xuất.

Mitsubishi Xpander

Sau 9 tháng đầu năm, Mitsubishi Xpander vẫn đang bán chạy nhất phân khúc MPV tại Việt Nam, với lũy kế doanh số đạt 12.438 chiếc, bỏ xa các đối thủ khác. Dù vậy, mẫu xe này vẫn liên tục có ưu đãi từ nhà phân phối, thậm chí còn được gia tăng mức giảm trong tháng 11.

Theo đó, biến thể tiêu chuẩn MT (số sàn) được nâng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 50% lên 100%, áp dụng cho xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024). Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 56 triệu đồng, và khách mua xe còn được tặng gói bảo hiểm vật chất 1 năm trị giá 8 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander MT được hãng gia tăng ưu đãi được xem là động thái hỗ trợ mẫu xe này thêm sức cạnh tranh cùng VinFast Limo Green, sau khi bị sản phẩm thương hiệu Việt “cắt mạch” số 1 phân khúc MPV suốt 3 năm (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Tại một số đại lý, gói bảo hiểm có thể quy đổi thành tiền mặt, giúp Xpander MT VIN 2024 giảm tổng cộng 64 triệu, hạ giá từ 560 triệu xuống 496 triệu đồng. Lưu ý, phiên bản này và biến thể AT (bản giữa) đều thuộc phom xe đời cũ, chỉ có bản AT Premium cao cấp nhất được nâng cấp giữa vòng đời vào tháng 9.

Mitsubishi Xpander AT (phom cũ), Xpander AT Premium (phom mới) và Xpander Cross (phom mới) đều được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 60 triệu, 66 triệu và 70 triệu đồng. Giá bán thực tế của các biến thể này lần lượt được hạ xuống 538 triệu, 593 triệu và 629 triệu đồng.

Mazda CX-5

Trong tháng 11, Mazda CX-5 tiếp tục được hãng xe Nhật áp dụng mức giảm nhiều nhất tới 40 triệu đồng. Trong đó, bản tiêu chuẩn của mẫu C-SUV này được giảm từ 749 triệu xuống 709 triệu đồng, ngang bản “full” của một số mẫu SUV đô thị cỡ B như Mitsubishi Xforce (cao nhất 705 triệu đồng).

Mazda CX-5 đang là sản phẩm có giá khởi điểm thuộc hàng thấp nhất phân khúc C-SUV (Ảnh: Đại lý Mazda).

Điều này giúp Mazda CX-5 duy trì lợi thế cạnh tranh tại phân khúc C-SUV mà mẫu xe vốn đang “thống trị”. Sau 9 tháng đầu năm, CX-5 tiêu thụ được tổng cộng 11.306 chiếc, đang giữ được khoảng cách an toàn với Ford Territory (8.156 xe) và Hyundai Tucson (5.910 chiếc).

Toyota Vios

Là một trong những nhóm xe được khách Việt quan tâm, phân khúc sedan hạng B chứng kiến các chương trình ưu đãi kéo dài trong nhiều tháng. Trong bối cảnh các đối thủ liên tục có mức giảm lớn, Toyota Vios dù đang tạm dẫn đầu về sức tiêu thụ nhưng vẫn được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11.

Sau 9 tháng đầu năm, Toyota Vios bán được tổng cộng 8.496 xe, sau đó là Honda City (6.377 chiếc) cùng Hyundai Accent (5.035 xe) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khuyến mại này quy đổi thành mức giảm 46-54 triệu đồng, giúp giá bán thực tế của Toyota Vios hạ còn 412-491 triệu đồng. Con số này thuộc hàng thấp nhất phân khúc sedan hạng B, giúp mẫu xe Nhật duy trì được khoảng cách với các đối thủ.

Toyota Camry

Tháng 11 là tháng thứ 2 liên tiếp Toyota Camry có ưu đãi từ nhà phân phối, kể từ khi mẫu xe này được nâng cấp lên thế hệ mới vào tháng 10/2024. Đáng chú ý, mẫu sedan hạng D này được hãng nâng giá trị ưu đãi, từ 50% lên 100% lệ phí trước bạ.

Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 122-153 triệu đồng, giúp giá bán thực tế của Toyota Camry hạ còn 1,098-1,377 tỷ đồng. Việc hãng gia tăng ưu đãi cho Camry chủ yếu do doanh số của mẫu xe đang chững lại, liên tục giảm từ tháng 4 đến tháng 9.

Trong tháng 9, Toyota Camry ghi nhận doanh số đạt 78 chiếc, thấp nhất tính từ đầu năm nhưng vẫn bán chạy nhất phân khúc sedan hạng D (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù giảm tiêu thụ nhưng thực tế, lũy kế doanh số 9 tháng đầu năm của Toyota Camry (1.609 chiếc) vẫn tăng trưởng tới 67,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này thể hiện được sức hút của mẫu xe này sau khi được nâng cấp, nhưng vẫn chưa thể so sánh với các sản phẩm “hot” ở phân khúc khác trên thị trường.