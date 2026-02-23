Sedan hai cửa Nhật Bản gần 20 tuổi được chào bán 1,2 tỷ đồng gây tranh cãi

Được đưa về Việt Nam vào năm 2007 với số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Infiniti G37S luôn gây chú ý khi xuất hiện trên thị trường xe cũ. Nguyên nhân là mẫu xe này sử dụng chung khối động cơ V6 3.7L với Nissan 370Z - một trong những dòng xe mang tính biểu tượng của văn hóa JDM (xe nội địa Nhật).

Do đó, khi chiếc Infiniti G37S trong bài viết này được rao bán, lượng lớn người dùng đã tích cực bình luận thể hiện sự quan tâm, nhưng đa phần xoay quanh mức giá sang nhượng được cho là không hợp lý.

Infiniti G37S là mẫu sedan hạng sang hai cửa, nhưng vẫn có cấu hình 4 chỗ ngồi (Ảnh: Hieu Trung Tran).

Người bán cho biết chiếc Infiniti G37S trên được sản xuất vào năm 2007, đã đi khoảng 78.000km và có giá sang nhượng 1,2 tỷ đồng. Với tầm tiền này, người dùng có thể mua mới một chiếc SUV hạng D như Ford Everest (từ 1,099 tỷ đồng).

Tài khoản mạng xã hội Tùng Dương chia sẻ: “Giá này nhìn rồi đi ra. Một chiếc xe ngót hai chục năm cũng chẳng có gì đặc sắc. Và với giá 1,2 tỷ đồng, có vô vàn lựa chọn khác”. Đáng chú ý là vào thời điểm năm 2020, từng có một chiếc Infiniti G37S đời 2008 lên sàn ô tô đã qua sử dụng với mức giá khoảng 700 triệu đồng.

Dù có tuổi đời gần 20 năm, chiếc Infiniti G37S này có ngoại hình vẫn khá bóng bẩy. Không loại trừ khả năng xe đã được “spa” cẩn thận trước khi rao bán (Ảnh: Hieu Trung Tran).

Dù vậy, người rao bán vẫn không có ý định điều chỉnh giá bán, thậm chí khẳng định chiếc xe này “còn zin (nguyên bản) và đẹp nhất Việt Nam”. Tuy nhiên, dựa vào hình ảnh được cung cấp, có thể thấy cụm đèn trước của xe đã được đổi sang loại có LED định vị ban ngày.

Chưa hết, người bán cho biết chủ xe đã độ dàn âm thanh trị giá 200 triệu đồng, tức có nghĩa là đã có sự động chạm đến đường điện nội thất. Đây cũng là điểm gây tranh cãi, khi có nhiều ý kiến nhận định rằng xe không còn nguyên bản.

Dựa vào hình ảnh có thể thấy phần nhựa dưới cửa gió điều hòa bên trái đã được đục khoét để làm vị trí cố định bộ chỉnh âm thanh (Ảnh: Hieu Trung Tran).

Với tuổi đời gần 20 năm, chiếc Infiniti G37S này có khoang cabin còn khá mới. Da hàng ghế đầu còn đẹp và vẫn có độ phồng, các chi tiết mạ bạc trang trí chưa có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi thời gian.

Do được định vị ở phân hạng sang, Infiniti G37S 2007 vẫn có một số trang bị vượt trội so với xe phổ thông thời bấy giờ, như ghế lái chỉnh điện 10 hướng, sưởi hàng ghế đầu, vô-lăng chỉnh điện 4 hướng, điều hòa tự động 2 vùng…

Những vị trí thường xuyên cầm nắm, như cần số, vẫn chưa có dấu hiệu bị hao mòn nhiều, dù xe đã gần 20 năm tuổi (Ảnh: Hieu Trung Tran).

Thế nhưng ngoài những chi tiết trên, nội thất của chiếc Infiniti G37S 2007 này lại có một số điểm “te tua”, khiến người nhìn không khỏi hoài nghi liệu rằng xe thực sự chỉ đi có 78.000km sau gần 20 năm. Đầu tiên, phần da ở vô-lăng đã có dấu hiệu sờn, rách.

Tiếp đến, hàng ghế thứ 2 có chất lượng xuống cấp hẳn so với hàng ghế đầu, dù thông thường vị trí này ít được sử dụng. Hình ảnh được cung cấp cho thấy phần da ghế đã nhăn, bệ tì trung tâm thậm chí bị nhận xét là "tanh bành".

Khác với các mẫu xe hai cửa thông thường, hàng ghế thứ 2 của Infiniti G37S 2007 đủ rộng cho 2 người lớn sử dụng (Ảnh: Hieu Trung Tran).

Điểm nhấn của Infiniti G37S 2007 nằm ở khối động cơ V6 3.7L, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, sản sinh công suất 325 mã lực và mô-men xoắn cực đại 365Nm. Người bán cho biết động cơ là nguyên bản, chưa bị đụng chạm và “đầy đủ lịch sử bảo dưỡng”.

Dù vậy, với một chiếc xe có tuổi đời lên tới gần 20 năm, mức độ hao mòn và độ “ngốn” xăng là điều khó tránh. Ngoài ra, người dùng quan tâm đến chiếc xe này cần lưu ý về chi phí bảo dưỡng, do các phụ tùng thay thế cần được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và có giá không rẻ.

Infiniti là thương hiệu xe sang thuộc sở hữu của Nissan Nhật Bản, từng có mặt tại Việt Nam trong 7 năm (2014-2021). Tuy nhiên, xe Infiniti từng được bán tại nước ta khó cạnh tranh với các đối thủ do có giá bán cao và thiết kế kém hấp dẫn.