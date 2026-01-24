Chiếc xe hai cửa từng có giá gần 1 tỷ đồng nay bán lại rẻ hơn VinFast VF 3

Vào thời điểm năm 2010, Kia Cerato Koup là một trong số ít lựa chọn ô tô dành cho khách hàng trẻ. Tuy nhiên, mức giá niêm yết 840 triệu đồng trở thành một rào cản lớn với mẫu xe hai cửa này.

Lượng xe bán ra không nhiều khiến Cerato Koup trở thành hiếm lạ trên thị trường ô tô đã qua sử dụng ngày nay. Do đó, một chiếc Kia Cerato Koup đời 2010 được một cơ sở kinh doanh xe cũ tại Hà Nội rao bán vẫn thu hút sự quan tâm nhất định.

Theo người bán, xe đã được nâng cấp với nhiều "đồ chơi" và có giá sang nhượng mong muốn là 275 triệu đồng, rẻ hơn một chiếc mini SUV như VinFast VF 3 (302 triệu đồng).

Ngoại hình của xe vẫn giữ màu xanh nguyên bản. Lớp sơn còn khá bóng, ít trầy xước. Không loại trừ khả năng xe đã được “spa” cẩn thận trước khi rao bán (Ảnh: Hoàng Thành).

Với mức giá niêm yết 840 triệu đồng vào năm 2010, chủ nhân ban đầu của chiếc Kia Cerato Koup này đã chi trả tổng cộng gần 950 triệu đồng khi tính thêm các loại thuế phí cần nộp để làm thủ tục lăn bánh.

Như vậy sau gần 16 năm, chiếc xe này mất giá khoảng 669 triệu đồng, trung bình mỗi năm mất khoảng 41 triệu đồng.

Giới chuyên gia nhận định, Kia Cerato Koup 2010 có thể xem là giữ giá với mức giá sang nhượng như trên. Nguyên nhân chủ yếu là do xe hiếm lạ và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc.

Với kiểu dáng coupe hai cửa thể thao, Kia Cerato Koup 2010 không tạo cảm giác quá “lỗi mốt” so với các dòng xe hiện đại (Ảnh: Hoàng Thành).

Theo người bán, chiếc Kia Cerato Koup 2010 đã được trang bị đèn Bi-LED, la-zăng dạng phay xước, lippo đôi, đuôi gió, màn hình Android, loa sub, ghế da, camera trước/sau và cảm biến áp suất lốp.

Những trang bị này giúp cải thiện vẻ ngoài thể thao, đồng thời bổ sung thêm tiện nghi cho người dùng. Tuy nhiên, đây cũng là điểm người dùng quan tâm đến chiếc xe này cần lưu ý.

Những chi tiết như la-zăng, lippo đôi và đuôi gió sau sẽ không được cơ sở đăng kiểm chấp nhận. Với một mẫu xe có tuổi đời 16 năm như Kia Cerato Koup 2010, chu kỳ đăng kiểm là 1 năm.

Do xe đã độ ghế da nên khó đánh giá tình trạng nội thất của chiếc Kia Cerato Koup 2010. Tuy nhiên, các chi tiết nhựa trong khoang cabin chưa có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian (Ảnh: Hoàng Thành).

Về khả năng vận hành, Kia Cerato Koup 2010 được trang bị động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này sản sinh công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 194Nm.

Kia Cerato Koup 2010 tuy có 2 cửa nhưng vẫn có cấu hình 4 chỗ ngồi. Hàng ghế sau có không gian ngồi không quá chật hẹp như những mẫu xe thể thao khác (Ảnh: Hoàng Thành).

Nhìn chung, chiếc xe này có thể trở thành lựa chọn đáng quan tâm với những người dùng tìm kiếm một mẫu sedan giá rẻ, có phom dáng thể thao để đi phố. Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề về đăng kiểm, người dùng cần lưu ý đến việc bảo dưỡng và tình trạng xe.

Theo người bán, chiếc Kia Cerato Koup 2010 này mới chỉ đi 89.000km, con số này khá thấp sau gần 16 năm sử dụng, cần kiểm tra kỹ. Đồng thời, do xe được nhập khẩu nguyên chiếc và có tuổi đời sâu, phụ tùng có thể không có sẵn.