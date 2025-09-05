Xe Hàn hàng hiếm chào bán giá 6 tỷ đồng, đối đầu S-Class và BMW 7 Series

Mới đây, sự xuất hiện của một chiếc Genesis G90 thế hệ thứ hai trên thị trường giao dịch ô tô đã thu hút sự quan tâm, khi đây được xem là cái tên “hiếm có khó tìm” ở Việt Nam.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, mức giá chào bán của xe khoảng 6 tỷ đồng, đắt hơn hẳn những dòng sedan hạng sang cỡ lớn quen thuộc như Mercedes-Benz S 450 Luxury 4Matic (5,559 tỷ đồng) hay BMW 740i Pure Excellence (5,849 tỷ đồng). Tại thị trường Mỹ, giá khởi điểm của Genesis G90 là 92.700 USD, quy đổi khoảng 2,340 tỷ đồng.

Người bán chia sẻ xe được sản xuất vào năm 2023 nhưng chưa từng được sử dụng. Lời giới thiệu này có cơ sở bởi bảng đồng hồ 12,3 inch hiển thị số km đã đi ở thời điểm chào bán vỏn vẹn… 63km.

Xe được nhập khẩu từ Hàn Quốc, mang “lớp áo” đen bóng như đa số xe Genesis G90 đang lăn bánh tại Việt Nam (Ảnh: Kiều Xuân Hiếu).

Ra mắt lần đầu vào năm 2015 và đón thế hệ tiếp theo vào năm 2021, G90 là sản phẩm cao cấp nhất của Genesis kể từ khi thương hiệu này tách khỏi Hyundai, “chạm trán” Mercedes-Benz S-Class, Audi A8, BMW 7 Series và Lexus LS.

Xe thuộc biến thể trục cơ sở tiêu chuẩn, chiều dài x rộng x cao đạt 5.275 x 1.930 x 1.490(mm) và trục cơ sở 3.180mm. Đặt cạnh S-Class lẫn 7 Series (khoảng 3.215mm), G90 kém hơn đáng kể về chiều dài cơ sở.

Sedan “đầu bảng” của hãng xe Hàn Quốc toát lên vẻ sang trọng và thể thao, đậm dấu ấn của thế hệ sản phẩm Genesis mới. Mặt ca-lăng cỡ lớn sắc cạnh và phức tạp hơn trước. Đèn trước, sau và xi-nhan ở hông xe đều được cấu thành từ hai dải LED thanh mảnh song song.

Riêng cụm đèn pha chứa hàng loạt thấu kính vuông vức được xếp liền nhau, khiến G90 khó bị nhầm lẫn trên đường.

Genesis cho biết nắp ca-pô kiểu vỏ sò trên G90 là tấm nhôm lớn nhất được sản xuất hàng loạt trên ô tô với diện tích tương đương 45 tờ giấy A4, loại bỏ những đường chia cắt thừa (Ảnh: Kiều Xuân Hiếu).

Một số chi tiết nổi bật còn có cột C cách điệu, dải đèn LED vắt ngang đuôi xe, cánh lướt gió to bản, nhiều điểm nhấn mạ crôm và tay nắm cửa tự động bật ra nếu phát hiện chìa khóa. Ẩn sau la-zăng 20 inch đa chấu cầu kỳ là hệ thống phanh đĩa thông gió trên bốn bánh, bao gồm cùm phanh 4 pít-tông phía trước màu vàng đồng.

Đáng chú ý, cả bốn cánh cửa đều là cửa hít và tự động đóng bằng điện. Người ngồi không cần với tay để đóng cửa mà chỉ cần nhấn nút trên bệ trung tâm trước, sau hoặc đạp phanh.

Cặp ống xả tạo hình tương đồng với mặt ca-lăng (Ảnh: Kiều Xuân Hiếu).

Bên trong, các chi tiết đều trong tình trạng gần như mới tinh, đặc biệt là bộ ghế da Nappa “vắng bóng” nếp nhăn. Các bề mặt được bọc da, vải mịn hoặc ốp gỗ tự nhiên ăn nhập với tổng thể nội thất hai tông màu nâu-đen.

Xung quanh tài xế là vô-lăng hai chấu to bản tích hợp lẫy chuyển số, màn hình HUD và màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Điểm cộng là nhà sản xuất duy trì bảng điều khiển điều hòa tự động độc lập cùng nút vật lý cho các tính năng thông tin - giải trí và vận hành, thay vì dồn vào màn hình cảm ứng như các đối thủ.

Nội thất của Genesis G90 đời hiện hành đã có độ nhận diện tốt hơn, không còn “hao hao” một số xe sang và siêu sang khác như trước (Ảnh: Kiều Xuân Hiếu).

Người lái và hành khách còn được phục vụ bởi hàng loạt tiện nghi cao cấp như: điều hòa tự động ba vùng độc lập đi kèm lọc không khí, cửa sổ trời đôi, hệ thống khuếch tán hương thơm, đèn viền nội thất đa màu và ngăn khử khuẩn bằng đèn cực tím UV-C. Dàn 23 loa Bang & Olufsen, tổng công suất 1.700W nổi bật với cặp loa trên táp-lô “trồi” lên mỗi khi đề máy.

Điểm vượt trội của chiếc Genesis G90 này so với các đối thủ trực tiếp nằm ở hàng ghế sau, với cặp ghế thương gia mang phong cách của dòng Mercedes-Maybach đắt giá hơn.

Cụm “yên ngựa” cố định vốn là tùy chọn có tính phí ở nước ngoài, tích hợp nhiều hộc chứa đồ, cụm phím chỉnh ghế và hệ thống âm thanh, sạc không dây,... Rèm che phía sau và hai bên hông chỉnh điện, điều khiển bằng màn hình cảm ứng 8 inch.

Cả bốn ghế ngồi trên xe tích hợp thông gió/sưởi ấm và massage. Riêng vị trí “chủ tịch” (ghế sau bên phải) được bổ sung bệ đỡ chân, có thể biến thành giường ngủ di động sau khi ghế hành khách phía trước đẩy lên và gập hết cỡ.

Cặp màn hình cảm ứng 10,2 inch trên lưng ghế trước có thể kết nối độc lập với tai nghe Bluetooth (Ảnh: Kiều Xuân Hiếu).

“Trái tim” của G90 là động cơ xăng V6 3.5L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530Nm, ngang ngửa BMW 740i (381 mã lực, 540Nm). Sức mạnh được truyền xuống mặt đường thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Genesis mang nhiều hệ thống bổ trợ vận hành lên mẫu sedan hạng sang này, bao gồm hệ thống treo khí nén đa buồng thích ứng tự động nâng/hạ độ cao theo đa dạng điều kiện, hệ thống đánh lái bánh sau giúp thu hẹp bán kính quay đầu và tăng độ ổn định ở tốc độ cao, hệ thống khử tiếng ồn chủ động.

Người lái có thể tùy chỉnh giữa ba mức độ hoạt động hệ thống phanh, tùy theo nhu cầu tối ưu hiệu năng giảm tốc hoặc đảm bảo độ thoải mái cho “ông chủ”.

Về tính năng an toàn, xe cung cấp 10 túi khí, camera 360 độ hiển thị 3D và tổ hợp tính năng trợ lái nâng cao (kiểm soát hành trình thích ứng căn cứ theo dữ liệu bản đồ, hỗ trợ giữ làn đường, phòng ngừa va chạm xung quanh xe, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc,...).

Giữa một “rừng” Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series hay Audi A8 lăn bánh trên đường, Genesis G90 trở thành lựa chọn thú vị dành cho những ai thích trải nghiệm mới lạ, muốn trở nên khác biệt giữa đám đông. Trước đây, từng có đại gia chi hơn 6 tỷ để sắm Lincoln Aviator nhập Mỹ hay gần 4 tỷ đồng cho “đàn em” của G90 là Genesis GV80 - những mẫu SUV đồng hạng với Audi Q7 (3,5-3,8 tỷ đồng) và BMW X5 (hơn 4 tỷ đồng).

Tuy nhiên, những người am hiểu về ô tô tại Việt Nam nhận định rằng việc Genesis còn thiếu độ nhận diện tại nước ta và giá bán cao hơn hẳn so với các cái tên châu Âu sẽ khiến G90 “kén” khách trong thời gian dài. TC Motor từng phân phối G90 thế hệ đầu tiên tại Việt Nam, song số lượng xe xuất hiện trên đường chỉ đếm trên đầu ngón tay.