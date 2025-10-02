Sau ngày 1/10, có rút được tiền còn trong tài khoản thu phí ETC cũ không?

Cả hai đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng điện tử (ETC) là VETC và ePass vẫn đang ưu tiên trừ tiền trong tài khoản thu phí khi xe lưu thông qua trạm. Trường hợp số dư trong tài khoản thu phí không đủ, nhà cung cấp mới trừ tiền trong phương tiện thanh toán đã được liên kết với tài khoản giao thông, như ví điện tử, thẻ tín dụng.

Với dịch vụ của VETC, hiện người dùng có thể chuyển số tiền còn dư trong tài khoản thu phí sang ví điện tử của nhà cung cấp này, áp dụng với số dư tối đa 1 triệu đồng.

Trong khi đó, với ePass, người dùng chưa thể tự chuyển tiền từ tài khoản thu phí sang phương tiện thanh toán liên kết với tài khoản giao thông trên ứng dụng như VETC.

Sau ngày 1/10, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng hoặc rút số dư trong tài khoản thu phí ETC cũ (Ảnh minh hoạ: Nhật Minh).

Theo thông tin từ bộ phận chăm sóc khách hàng của ePass, hiện tại, nếu muốn rút tiền (bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng), chủ tài khoản ePass cần thực hiện khá nhiều thủ tục giấy tờ và xác minh thông tin. Việc này sẽ mất khá nhiều thời gian, do nhà cung cấp muốn đảm bảo trả tiền đúng người.

ePass cho biết, đơn vị này đang xây dựng công cụ để cho phép khách hàng chủ động rút tiền từ tài khoản thu phí, chuyển sang nguồn tiền liên kết với tài khoản giao thông, và có thể thao tác ngay trên ứng dụng, dự kiến sẽ triển khai trong vài ngày tới.

Trường hợp khách hàng không sử dụng ví điện tử, mà liên kết tài khoản giao thông với thẻ tín dụng, tức là không thể nhận tiền chuyển vào, thì công cụ của ePass sẽ cho phép khách hàng nhập số tài khoản ngân hàng và thực hiện xác thực thông tin để đơn vị này chuyển trả tiền.

Trong thời gian chưa có công cụ nói trên, nếu muốn xử lý hết số dư, chủ xe có thể nạp thêm tiền vào tài khoản ePass sao cho tổng số dư vừa đủ để qua trạm.

Ví dụ, một chủ xe cần di chuyển từ Hà Nội đến Ninh Bình qua trạm Cao Bồ với mức phí là 94.465 đồng, mà tài khoản ePass còn 40.000 đồng thì cần nạp thêm 54.465 đồng để hệ thống trừ hết số dư trong tài khoản thu phí của ePass. Việc biết trước mức phí và nạp thêm chính xác số tiền vừa đủ để ô tô qua trạm có thể khó với những người ít đi, nhưng khá đơn giản với các tài xế thường xuyên di chuyển trên một cung đường.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo số liệu báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ, đến ngày 30/9, về cơ bản các tài khoản thu phí đã được chuyển đổi thành tài khoản giao thông. Tuy nhiên, mới có hơn 3 triệu trong tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Hiện còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó, có gần 170 nghìn tài khoản của doanh nghiệp vận tải.

Với tài khoản giao thông của cá nhân, việc chưa liên kết là do có vướng mắc khi liên kết với tài khoản ngân hàng, hoặc khách hàng chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí.

Trong khi đó, với tài khoản giao thông của doanh nghiệp vận tải, vướng mắc là do ví điện tử cho doanh nghiệp chưa được cung cấp rộng rãi; trong khi thẻ tín dụng của doanh nghiệp kết nối với tài khoản giao thông phải chịu phí cao (1-2%/giao dịch), gây tốn kém; phương án liên kết với tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp không khả thi về mặt kỹ thuật.

Để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đơn vị này đang tiếp tục tham mưu cho Bộ Xây dựng làm việc với Ngân hàng Nhà nước để chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức trung gian thanh toán tháo gỡ các vướng mắc về phí dịch vụ và giải pháp kết nối để đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.