BYD giảm giá tới 34% cho 22 mẫu xe, gây chấn động thị trường

Ngày 23/5, BYD tuyên bố sẽ giảm giá 22 mẫu xe thuần điện và xe hybrid sạc điện đến hết tháng 6. Theo đó, giá khởi điểm của mẫu BYD Seagull giảm 20% xuống còn 55.800 nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng). Mẫu Han PHEV động cơ kép giảm giá tới 34%, còn 102.800 nhân dân tệ (371 triệu đồng), theo CNBC.

Việc BYD công bố giảm giá xe tới 34% đã gây chấn động ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc và khiến giá cổ phiếu của hàng loạt nhà sản xuất ô tô lao dốc (Ảnh minh hoạ: BYD).

Trong những tháng gần đây, BYD đã cố gắng giải phóng các xe mẫu cũ còn tồn kho, trong đó có những xe không được trang bị các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến nhất - những tính năng mà hãng cho biết sẽ bổ sung mà không tăng giá bán.

Tuy nhiên, chính sách giảm giá như vậy làm gia tăng áp lực lên các đại lý vốn đang gặp khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt.

Ngay sau khi có thông tin giảm giá xe từ BYD, giá cổ phiếu của công ty đã giảm tới 8,3%, trong khi cổ phiếu của Li Auto Inc., Great Wall Motor Co. và Geely Automobile Holdings Ltd. cũng giảm hơn 5%, trong bối cảnh các nhà đầu tư lo lắng về cuộc chiến giá cả trong ngành ô tô.

Việc mạnh tay giảm giá xe của BYD được cho là nhằm thúc đẩy doanh số để đạt các mục tiêu đề ra (5,5 triệu xe trong năm nay), sẽ được bù đắp tác động bằng quy mô bán hàng lớn hơn và giảm chi phí pin, bất kể chiến dịch giảm giá này có kéo dài sau tháng 6 hay không.

Trong khi đó, nhà phân tích Tim Hsiao của Bloomberg cho rằng kế hoạch giá mới này có thể gây ra “một cuộc chiến giá cả kéo dài”, với tác động lan rộng đến nửa cuối năm nay.

Các thương hiệu khác sẽ phải tăng mức chiết khấu hoặc chấp nhận mất thị phần, theo nhà phân tích Joanna Chen của Bloomberg Intelligence.

Trên thực tế, Changan đã thông báo giảm giá bằng tiền mặt lên tới 25.000 nhân dân tệ (90 triệu đồng) cho mẫu Deepal S07 vào cuối tuần trước, còn Leapmotor đã điều chỉnh giá mẫu SUV cỡ lớn C16 và SUV cỡ trung C11.

Các nhà phân tích của Citi Research ước tính sau đợt giảm giá vào cuối tuần trước, lượng khách tới đại lý của BYD sẽ tăng 30-40% so với tuần trước đó.

Câu hỏi được đặt ra là liệu chiến dịch thúc đẩy “xe năng lượng mới” của chính phủ Trung Quốc đang mất dần động lực? Hồi tháng 4, mẫu hatchback Xingyuan cỡ nhỏ của Geely đã vượt BYD Seagull để trở thành mẫu xe bán chạy nhất cả nước.

Trong khi đó, hãng điện thoại Xiaomi đang tiến sâu hơn vào thị trường ô tô, bất chấp việc gần đây đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. CEO Jim Farley của Ford đã lái thử mẫu xe đầu tiên của Xiaomi trong 6 tháng và thừa nhận chiếc xe thú vị đến mức ông muốn giữ lại luôn.

Cuộc chiến về giá này có thể gây tổn hại lớn đến các nhà sản xuất ô tô Đức như Volkswagen, Mercedes và BMW - tất cả đều chứng kiến doanh số sụt giảm tại Trung Quốc, một phần vì họ không giảm giá xe nhiều như các đối thủ Trung Quốc.

Trong ngành bán hàng, người ta vẫn nói ba yếu tố quan trọng nhất là: “giá, giá, và giá”. Thêm vào đó, người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng các thương hiệu nội địa hơn vì chúng phù hợp với gu thẩm mỹ của họ. Tesla cũng bị ảnh hưởng; tính đến cuối tháng 4, doanh số tại Trung Quốc đã giảm 7 tháng liên tiếp, dù đã có nhà máy đặt tại Thượng Hải để giảm giá thành.