Tình huống diễn ra vào ngày 5/12 và được camera hành trình của ô tô chạy phía sau ghi lại.

Theo đó, chiếc xe tải chạy song song với xe máy một đoạn đường, và khi rẽ phải đã chèn ngã người đi xe máy.

Rẽ ẩu, ô tô tải suýt lấy mạng người đi xe máy (Video: OFFB).

"Trong tình huống này, không thể đổ lỗi cho "điểm mù" được. Nếu không nhìn thấy người đi xe máy thì là do tài xế xe tải mất tập trung, thiếu quan sát. Xe tải đi từ sau đến là tài xế phải thấy xe máy đi trước rồi. Có lẽ tài xế mải nhìn điện thoại hay làm gì đó bị xao nhãng.

Tình huống này cũng cho thấy người đi xe máy chung đường với xe tải nên luyện kỹ năng liếc kính chiếu hậu thường xuyên để đề phòng mấy xe chạy ẩu từ phía sau. Đi trên đường phải nhìn trước sau, và bên hông xe mình là những xe nào mà lo né khi có sự cố", nick Thiết Nguyễn bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Lê Giang có ý kiến tương tự: "Nguyên tắc đi xe máy là không đi song song với xe lớn; một là vượt hẳn lên nếu đủ tốc độ, hai là giảm tốc để nhường cho xe to đi trước. Mình có thể đi đúng luật nhưng không an toàn thì thiệt. An toàn là trên hết".

"Từ giây thứ 5 của video là đầu xe ben đã lên và đi song song với xe máy rồi chậm lại dần để rẽ rồi. Có đủ thời gian để người đi xe máy thấy xe ben đang ép dần vào, nhưng chắc cũng đang không tập trung nên mới đi đồng tốc với xe ben, rồi xảy ra va chạm. Lẽ ra khi thấy đầu xe to ép dần là phải biết dừng, né đi hoặc vặn ga vọt lên rồi", người dùng Facebook Nguyễn Phong bình luận.

Trong khi đó, nickname Tuấn Minh có ý kiến: "Xe máy đi trước hẳn rồi, cộng thêm xe máy đi trên đoạn đầu ô tô nên đừng ai bảo người đi xe máy thiếu kỹ năng sống. Xe ben đi ẩu, xi-nhan xong cứ thế rẽ thì chỉ có xe bọc thép mới đỡ được thôi".

Bài học kinh nghiệm rút ra trong tình huống này với cả người đi ô tô và xe máy là cần luôn tập trung, chú ý quan sát xung quanh khi tham gia giao thông.

Với ô tô cỡ lớn có nhiều điểm mù, tài xế cần thận trọng hơn để tránh gây tai nạn cho người khác và gây rắc rối cho chính mình.

Trong khi đó, với người đi xe máy và ô tô cỡ nhỏ, cần hạn chế di chuyển vào khu vực điểm mù của ô tô.

Ngoài việc đi đúng luật, người tham gia giao thông còn cần sử dụng kỹ năng phán đoán, như nhìn hướng di chuyển, hướng quay đầu và hướng nhìn của người đi xe máy để chuẩn bị xử lý tình huống xe chuyển hướng.